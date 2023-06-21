«Рискуем и за это получаем деньги». Шоу фигуристов проходят в экстремальных условиях

Как исполнять элементы во время качки? И какие ещё обязанности есть у спортсменов на корабле? Рассказываем в спецпроекте «Анатомия фигурки».

После окончания спортивной карьеры фигуристы чаще всего уходят в шоу. Именно там лучше всего можно продолжить реализовывать свой потенциал. Благо в России для этого существует множество площадок: масштабные и статусные шоу есть у Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Татьяны Навки. Комфортные условия, хорошие гонорары, путешествия по России и не только — кажется, жизнь фигуристов в шоу куда более красочная, нежели в соревновательный период. И это мы говорим только про тех, кто выступает в отечественных шоу. А ведь реализовать себя можно не только в рамках своей страны, но и за границей, например, на круизе, путешествуя по всему миру!

Именно этим в молодости занимался Сергей Дудаков, а сейчас по его стопам пошли многие другие фигуристы. Например, недавно в шоу на корабле начали выступать Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Такой же вариант заработка рассматривала Алёна Косторная. Уже больше года на круизных лайнерах выступает Семён Рогожников, который рассказывает о своей работе в телеграм-канале «Фигурист на корабле». К нему мы и обратились, для того чтобы узнать все тонкости работы фигуристов на круизных лайнерах.

Как стать участником шоу на корабле? Возможно ли исполнять элементы во время качки? И, наконец, сколько зарабатывают фигуристы за работу на круизном лайнере? Об этом и не только читайте в материале спецпроекта «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Как стать «фигуристом на корабле»?

Семён Рогожников попал в шоу на круизном лайнере достаточно спонтанно. Знакомый фигуриста рассказал ему о наборе в шоу на корабле Voyager of the Seas, Рогожников вместе со своей девушкой Елизаветой Семёновой отправили видео с элементами, которыми владеют, и их взяли. С этого момента ребята отправились в непрерывное путешествие — они работают на круизных лайнерах уже больше года.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Я начал заниматься фигурным катанием с пяти лет, тренировался всю свою жизнь. Выполнил разряд КМС в одиночном и парном катании, 16 лет был в спорте. Завершил карьеру в 21 год. Затем выступал в различных российских и зарубежных шоу. После этого решил записать видео тех элементов, которые научился делать за 16 лет в фигурном катании. И меня взяли работать на корабль.



Отбор проходил следующим образом: нужно было записать видео с элементами и отправить его по определённому адресу. Ну и пройти собеседование — обязательно на английском языке.



Как отбирают фигуристов? Это загадка для всех. Кого-то приглашают, кто-то отбирается по видео. Берут не всех, иногда отвечают, что нужно подтянуть какие-нибудь элементы и попробовать написать через год.



Чем больше умеешь делать элементов, тем больше у тебя шансов попасть на корабль».



Существует мнение, что парники гораздо востребованнее в шоу на круизном лайнере, нежели одиночники. Его недавно подкрепила Алёна Косторная, рассказав в одном из интервью, что её хотели видеть на корабле с партнёром, хотя на тот момент она ещё каталась одна.

«Был вариант уехать на корабль. Мне написали: «Мы тебя можем взять. Одна — это, конечно, хорошо, но нам нужно, чтобы ты была с партнёром», — поделилась Косторная в подкасте у Аллы Шишкиной.

Но случай Алёны скорее исключение. Каких-то особых предпочтений у организаторов шоу нет, рассказывает Семён Рогожников. Чаще на корабле как раз катаются одиночники.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Всякое бывает. Но одиночников почему-то всегда больше, чем парников. Парное катание сложнее. Непросто подобрать партнёров, нужно скатываться, привыкать друг к другу».

После того как Семёну и Лизе предложили контракт, им предстояло сделать американскую и морскую визы, пройти медкомиссию и поставить зарубежную вакцину от Covid-19. Сделать это оказалось непросто, например, чтобы оформить визу, им пришлось нанять туристического агента и поехать в Узбекистан. Только после того, как фигуристы выполнили все необходимые условия, они попали на корабль. Их заселили в каюты и дали 35 тестов по технике безопасности.

Что из себя представляет шоу на корабле?

Ну а затем они стали готовиться к своей работе. Подготовка к шоу длится две-три недели. Всё это время фигуристы с утра до вечера репетируют номера, которые для них подготовили американские постановщики.

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Семён Рогожников фигурист на корабле «Это не сказка, это 45-минутное развлекательное шоу, где артисты катают сольные и массовые номера. Но в каждом шоу есть задумка, каждый исполняет свою роль. В основном это активные танцы под музыку, которую знают все. Например, у нас с моей партнёршей на одном из кораблей был сольный номер под песню Yesterday группы The Beatles».

Хоть круизные лайнеры огромные по размеру и больше напоминают многоэтажные дома, ледовая площадка на них нестандартная — примерно в 1/6 от обычного катка.

Семён Рогожников, фигурист на корабле «Ледовая площадка совсем небольшая — 17,9 на 6,9 метра. Общая площадь — 172 квадратных метра. Поначалу, когда мы вышли на этот лёд, казалось, что места очень мало. Ну а спустя время привыкли. Я теперь не представляю, как кататься на стандартной арене, она будет казаться очень большой. Человек привыкает ко всему».

Как фигуристы исполняют элементы во время качки?

Но маленькая площадка не является поводом для того, чтобы не прыгать. Конечно, о четверных здесь речи не идёт: одиночники исполняют тройные прыжки, а одиночницы – двойные. Парники показывают все элементы, которыми владеют, например, в арсенале Лизы и Семёна — верхние поддержки, двойной выброс и нижняя раскрутка. Но самым зрелищным и любимым среди зрителей трюком является сальто. Это и неудивительно, ведь даже в спорте такого не увидишь.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Я всегда мечтал научиться делать сальто, но в спорте не было возможности. Начал заниматься им тогда, когда стал участвовать в шоу. Теперь это самый эффектный трюк в моём репертуаре. Люди очень любят сальто и классно реагируют на него».

Но как же исполнять сложные элементы во время качки? Ведь даже корабль в несколько сотен тонн не всегда может справиться с силой океана. Капитан корабля предпринимает меры, чтобы обезопасить фигуристов, однако это помогает не всегда. Риск, безусловно, есть, но за него и платят, отмечает Семён.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Качки в основном нет. Когда бывает шторм и всё же качает, капитан корабля включает стабилизаторы и снижает скорость корабля на время шоу — тогда перестает качать. Но бывает, что и это не помогает. Было несколько моментов, когда я поднимал свою партнёршу в поддержку, и в это время была волна. Меня уносило в борт, как с горки. Но всё обошлось. Тяжело катать, когда качает. Однако это бывает очень редко.



Рискуем. Рискуем своим здоровьем. Но за это мы и получаем деньги, за этот труд. Чтоб вы понимали, 45 минут отработанного шоу можно сравнить с 10-километровым кроссом. Ты весь мокрый, потный, твоё тело трясется от нагрузки. Однако мы привыкли, это наш труд».



И хорошо, что этот труд окупается не только деньгами, но и зрительским восхищением. Понятно, что на круизном лайнере, в отличие от обычного шоу на ледовой арене, собирается весьма разношёрстная публика, зачастую не связанная с фигурным катанием. Но это не мешает фигуристам на кораблях собирать полные залы и вызывать стоячие овации.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Люди всякие встречаются. Но всем очень нравится. После окончания шоу зрители обычно аплодируют стоя. Почти всегда полный зал на 700 посадочных мест. Многие люди очень далёкие от фигурного катания».

У фигуристов на корабле есть другие обязанности, помимо выступлений?

При этом у путешественников есть возможность стать ближе к этому виду спорта. А помогают им в этом сами фигуристы. Да, у артистов на корабле есть и другие обязанности, помимо выступления в шоу. Например, проводить массовые катания.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Любой желающий может прийти покататься. Зрелище это, конечно, очень интересное. Некоторые люди просто надевают коньки, не зашнуровывая их, и выходят на лёд. Говорят, что всю жизнь в тапочках проходили. Приходится за ними выбегать и завязывать, чтобы они себе головы не разбили».

Помимо этого, фигуристы помогают в других шоу (танцевальных, театральных, аква) работать со световыми пушками и переодеваться артистам. А в первый день круиза они инструктируют пассажиров по поводу техники безопасности.

Ещё из обязательных условий — говорить при людях только на английском (иначе американцам, которым и принадлежат лайнеры, будет неприятно) и постоянно держать себя в форме.

Что крутого в работе фигуристом на корабле и сколько за это платят?

Одно из главных преимуществ работы на корабле — то, что шоу идут круглый год. В России есть чёткий календарь, который сильно зависит от расписания соревновательного сезона. В основном шоу у нас проходят в новогодние праздники, во второй половине весны и летом, когда занятость у действующих фигуристов не такая плотная. На круизном лайнере таких ограничений нет, а значит, спортсмены всегда могут найти себе работу.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Круизные лайнеры ходят круглый год. На данный момент существует 12 круизных лайнеров по всему миру, на которых есть лёд и, соответственно, ледовые шоу. 13-й корабль должны выпустить в 2024 году».

Семён Рогожников в Гондурасе Фото: Из личного архива

Ну а самое интересное в работе на круизном лайнере — это возможность посмотреть различные страны. Фигуристам не запрещают выходить с корабля, поэтому в свободное время они могут исследовать новые места. Главное условие — возвращаться ночевать в свою каюту.

Семён Рогожников фигурист на корабле «У каждого корабля свои круизы. И спустя время каждый корабль меняет свой маршрут. Например, на моём первом корабле были круизы по Европе, мы были в Эстонии, Швеции, Дании, Латвии. На втором корабле посещали Америку, Канаду, Мексику и Бермудские острова. Сейчас я нахожусь на корабле, который заплывает в Америку, Мексику и Гондурас.



На моём первом корабле мы должны были заплывать в Питер, но в связи с нынешней политической ситуацией наш корабль не поплыл в Россию и изменил маршрут. Вместо России мы останавливались в Дании».



Ну и, безусловно, фигуристам на корабле неплохо платят: в среднем зарплата составляет $ 4000 в месяц (около 330 000 рублей — Прим. «Чемпионата»). Но Семён отмечает, что иностранных фигуристов такие деньги не привлекают. Поэтому основную часть артистов составляют спортсмены из СНГ.

Условия для работы комфортные: двухместная каюта, вкусная еда, дружелюбная атмосфера, свободное время, яркие эмоции. Жаловаться практически не на что.