Скрытый интеллект Загитовой и гениальное исследование Ханю. Кто самый умный фигурист?

Нельзя не согласиться с великим тренером. Ежедневно фигуристы тратят несколько часов на тренировки, но не забывают и про разминку мозга, ведь знают: лишь грубым физическим трудом большой победы не добиться.
Среди наших спортсменов много интеллектуалов, которые не боятся пробовать свои силы в новых сферах, а потом успешно применяют полученные знания на практике. Бешеная популярность Алины Загитовой — это огромная работа над собой, равно как и невероятные достижения Петра Гуменника на ЕГЭ.
Кто же самый умный фигурист, определить очень сложно. Но вы можете помочь нам и проголосовать за своего фаворита уже сейчас!
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Анна Щербакова
Олимпийскую чемпионку Пекина не зря называют фигуристкой-интеллектуалкой: умение быстро анализировать ситуацию и обрабатывать огромные объёмы информации не раз помогало Щербаковой обыгрывать более стойких соперниц. Тем не менее и в обычной жизни Анна проявляет себя самым лучшим образом. Спортсменка свободно владеет английским языком, причём поражала она этим ещё в 14 лет. В школе она училась в медицинском классе, где упор делала на биологию и химию.
Широкий кругозор и грамотная красивая речь помогают Щербаковой строить карьеру телеведущей в проекте «Ледниковый период», поэтому слова Анны о том, что, помимо тренерского образования, она хочет получить диплом в сфере, которая не связана со спортом, не кажутся пустой бравадой. Ей действительно это по силам.
Евгений Семененко
Чемпион России в мужском одиночном катании умудряется совмещать выступления на соревнованиях с учёбой в медицинском вузе. При этом подготовка к экзаменам и поступлению совпала с тренировками перед чемпионатом мира в Стокгольме, где Семененко по-настоящему блеснул.
График у Евгения очень плотный: не только занятия на катке, но и лекции, в том числе очные, домашняя работа, проекты, зачёты и контрольные. Тем не менее спортсмен справляется с нагрузкой, даже несмотря на то что ему приходится учить довольно сложные дисциплины, такие как анатомия и латынь.
Пётр Гуменник
Победитель финала Гран-при и серебряный призёр чемпионата России удивил всех, когда отказался поступать в университет, имея отличные баллы ЕГЭ: 98 — по русскому языку, 97 — по химии, 74 — по математике и 73 — по биологии. Фигурист решил сдать ещё один предмет — информатику, и результат ниже 100 баллов его не устраивал. Гуменник своё слово сдержал, а затем подал документы в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.
«Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и собирался поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Но в итоге решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика — более универсальное направление. Если пойму, что биоинформатика мне не подходит, у меня всё равно останется много вариантов, чем я мог бы заняться в жизни. Например, пойти в разработку программного обеспечения, это тоже меня привлекает», — рассказал о своих планах ITMO.NEWS Пётр.
Нэйтан Чен
Олимпийский чемпион Пекина давно посещает занятия в Йельском университете, который входит в Лигу плюща, и планирует в будущем стать врачом. Во время подготовки к крупным соревнованиям Чен не забывал про учебники и получал базовые знания, которые даются студентам на первых курсах программы. Теперь же у Нэйтана есть время, чтобы углубиться в учёбу, что он и делает. Дополнительно фигурист принимает участие в важных мероприятиях — например, недавно он выступил с речью об экологичном использовании гаджетов на технологической выставке Panasonic. К мнению спортсмена определённо стоит прислушаться.
Юдзуру Ханю
Высоким уровнем интеллекта наделён и Юдзуру Ханю. В 2020 году двукратный олимпийский чемпион защитил в университете Васэда дипломную работу по теме «Обоснование использования в фигурном катании беспроводной инерционной сенсорной системы захвата движения». Один из лучших фигуристов в истории тщательно исследовал возможность внедрения прогрессивных компьютерных технологий в фигурное катание. Юдзуру пришёл к выводу, что использование датчиков движения фигуристов способно заменить привычных нам судей.
Ханю провёл масштабный эксперимент, при помощи которого выяснил, что подобная система способна точно определять движения спортсмена во время дорожки шагов и вращений, а также различать разные типы прыжков. Следовательно, предпосылки для создания автоматизированной системы оценок точно есть — Юдзуру искренне верит в это. Какую же колоссальную работу он проделал!
Евгения Медведева
Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане получила образование в РГУФКСМиТе по специализации «тренерское искусство». Кроме того, Медведева некоторое время училась в МГУ в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере. И Евгения не останавливается на этом: она много работает и получает знания в новых областях, поэтому фигуристка так востребована и считается одной из самых умных спортсменок своего поколения.
Камила Валиева
Олимпийская чемпионка Пекина в команде уже делает первые шаги к тому, чтобы получить высшее образование. Валиева, обладающая техническим складом ума, всегда была хороша в точных предметах, а недавняя новость, что фигуристка сдала ЕГЭ по математике на пять, лишь подтверждает это. Сейчас Камила сдаёт остальные экзамены, а в свободное время продолжает просвещаться. На Петербургском международном экономическом форуме спортсменка с удовольствием послушала отчёты специалистов о состоянии современной индустрии компьютерных игр.
«Как представителю молодого поколения мне, конечно, было интересно послушать про компьютерные игры и их разработку. И я впечатлена тем, что предпринимается государством для развития этой индустрии! Вы знали про организации, которые спонсируют разработку отечественных игр? Институт развития интернета вложил практически миллиард в разработку игр, прорабатывается вопрос выхода на внешние рынки. И многое-многое другое», — с восхищением подводила итоги Валиева.
Александра Бойкова
Чемпионка Европы — 2020 в парном катании продолжает обучение в питерском филиале РАНХиГСа. Бойкова мечтает стать журналистом и делает для этого всё возможное. Для поступления Александра сдала ЕГЭ по русскому языку и по обществознанию — на 89 и 87 баллов соответственно. Кроме того, она блестяще справилась с внутренними экзаменами, получив и за творческое, и за профессиональное задание максимальную оценку. По словам спортсменки, одно из эссе она полностью посвятила своему бывшему тренеру Тамаре Москвиной и не прогадала.
Александра Трусова
Серебряный призёр Игр в Пекине устроила революцию в мире женского фигурного катания, а для этого нужно быть развитой не только физически, но и морально. Трусова проявляла своё феноменальное упорство и за пределами катка — например, закончила школу экстерном, самостоятельно усваивая весь необходимый материал. Когда же пришло время выбирать университет, Александра пошла всем наперекор и перевелась из спортивного вуза в МГУ на факультет журналистики. Сейчас фигуристка продолжает обучение, которое вряд ли можно назвать простым.
Алина Загитова
Популярность олимпийской чемпионки Пхёнчхана порой играет с ней злую шутку: каждое действие и слово фигуристки рассматривают под микроскопом, давая им оценку. Из-за этого малейшая ошибка девушки, которая усердно работает над собой изо дня в день, становится поводом для того, чтобы обесценить её заслуги как в спорте, так и за его пределами.
На самом деле, Загитовой есть чем гордиться. Алина выбрала непростой путь и пошла учиться в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению «Продюсирование и культурная политика». Также спортсменка на практике осваивает профессию журналиста, а в будущем видит себя продюсером. Для этого нужны большие знания и опыт, поэтому олимпийская чемпионка не перестаёт развиваться. Недавно она посетила Петербургский международный экономический форум и даже хотела выступить спикером в дискуссии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», но не сложилось. Однако всё впереди.
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