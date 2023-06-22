Скрытый интеллект Загитовой и гениальное исследование Ханю. Кто самый умный фигурист?

Нельзя не согласиться с великим тренером. Ежедневно фигуристы тратят несколько часов на тренировки, но не забывают и про разминку мозга, ведь знают: лишь грубым физическим трудом большой победы не добиться.

Среди наших спортсменов много интеллектуалов, которые не боятся пробовать свои силы в новых сферах, а потом успешно применяют полученные знания на практике. Бешеная популярность Алины Загитовой — это огромная работа над собой, равно как и невероятные достижения Петра Гуменника на ЕГЭ.

Кто же самый умный фигурист, определить очень сложно. Но вы можете помочь нам и проголосовать за своего фаворита уже сейчас!

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