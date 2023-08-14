«Везде можно привнести новое. Танцы — не исключение». Интервью с креативными фигуристами

Екатерина Миронова и Евгений Устенко — о новых программах, попадании в сборную и экспериментах в танцах.

Танцевальной пары из Петербурга в основе сборной России по фигурному катанию ещё не было никогда. Екатерина Миронова и Евгений Устенко много лет шли к этой цели: вместе они выступают с сезона-2016/2017, прошли огонь и воду, тренировки до двух ночи, множество соревнований и, наконец, оказались в топ-5 по итогам чемпионата страны.

В новом сезоне Миронова/Устенко вновь готовятся удивлять зрителя! Что же фигуристы приготовили за межсезонье, как идёт подготовка и поменялось ли что-то в связи с попаданием в сборную? Екатерина и Евгений рассказали об этом в интервью «Чемпионату».

Екатерина Миронова и Евгений Устенко на тренировке Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Как сейчас дела со льдом? Улучшилась ли ситуация по сравнению с прошлым сезоном?

Евгений: В целом, да, побольше льда стало.

Екатерина: Лёд всё равно вечерний, но его стало больше.

– Попадание в основу сборной прибавляет сил, подстегивает к работе?

Екатерина: Это очень круто, это вдохновляет и мотивирует. Правда. Очень хочется показать свои новые программы…

Евгений: …но мы ждём контрольных прокатов.

Екатерина: Думаю, наши программы должны понравиться публике (улыбается).

Евгений: То, что мы теперь в сборной, конечно, добавляет ответственности. Мы осознаём этот груз и более грамотно подходим к тренировочному процессу.

– Подготовка к сезону идёт по плану? Никаких сбоев не возникало?

Екатерина: Пока нет, всё идёт по плану.

– Уже можно сделать некоторые намёки на то, какими будут программы?

Екатерина: Если говорить про произвольный, то вы нас ещё такими не видели.

– А если говорить про ритм-танец, там случайно не Майкл Джексон?

Евгений: Нет (смеётся).

Екатерина: Можно было бы, конечно, пошутить, что только вчера поменяли и собрали попурри из всех известных его треков (смеётся).

– Долго в этом году искали музыку для программ?

Екатерина: О да! Это было путешествие через клоаку (улыбается).

Евгений: В день на льду мы слушали по 20-30 композиций.

Екатерина: Даже больше, я ещё дома слушала. Это был очень сложный, тернистый путь.

– Хороших композиций было слишком много и сложно было выбрать лучшее?

Екатерина: Нужно, чтобы в совокупности всё хорошо звучало и чтобы смотрелось на льду.

Евгений: И ещё нюанс – вроде бы есть классная музыка, но по требованиям она должна быть написана не раньше 1980 года, даже если это 1979 год, то уже не подходит.

Екатерина: Старались подбирать чётко по регламенту. Есть композиции, которые написаны в 1979 году, а выпущены через год, и тут было непонятно.

– Собираетесь держать интригу насчёт музыки вплоть до прокатов?

Екатерина: Это прикольно, можно подержать всех в напряжении (улыбается). Да и музыка классная.

Дизайнер Василий Харитонов и конструктор Светлана Смолка обсуждают с Екатериной и Евгением эскизы костюмов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– С каждым сезоном фигуристы всё больше экспериментируют с разными музыкальными жанрами, тематиками, стилями. Можно ли ещё сказать какое-то новое слово в танцах или же это всё равно будет переработкой чего-то старого?

Евгений: Думаю, везде можно привнести что-то новое. И танцы – не исключение.

Екатерина: Это тяжело, но к этому как минимум стоит стремиться.

– В прошлом году вы практиковали работу с зарубежными специалистами по видеосвязи, например, с Маттео Занни. Продолжаете ли сотрудничать и сейчас?

Екатерина: Да, в период постановки программ.

Евгений: Также мы получаем какие-то комментарии в течение сезона, обмениваемся мнениями.

– За прошлый внутренний сезон публика обратила внимание не только на женское одиночное, но и на другие виды фигурного катания. Чувствуете ли вы, что внимания стало больше и к танцам?

Екатерина: Я думаю, да. Мы постараемся со своей стороны сделать всё возможное в следующем сезоне, чтобы к танцам было приковано больше внимания.

– Как вы отреагировали на появление собственной фан-группы?

Евгений: Она появилась к концу прошлого сезона. Я с утра встаю, смотрю отметки в соцсети – Team Mironova/Ustenko. Как-то даже не ожидали, просто морально от сезона отходили, а тут – вау, круто!

– Эта адресная поддержка вдохновляет работать больше?

Екатерина: Очень приятно, что поддерживают.

Евгений: Безусловно. Работать мы бы и так работали, независимо от наличия фан-сообщества. Оно, как мне кажется, помогает на стартах, раскрывает тебя, больше становится общения с публикой.

Екатерина: Приятно показать себя людям с какой-то личной стороны.

– В прошлом сезоне уже начали узнавать болельщики? Просили автографы?

Евгений: На контрольных прокатах мы два раза на автобус опоздали из-за этого (улыбается). Хотели поехать в гостиницу после короткой программы женщин, отдохнуть, надо было пройти до нашего выхода примерно половину «Мегаспорта» – и мы шли почти час. Это было очень приятно, но последние минут 20 уже хотелось домой.

– В межсезонье вы сняли классный ролик в стиле режиссера Уэса Андерсона. Откуда пришла идея?

Евгений: Это не совсем наша идея. Анастасия Кузьмина и Юлия Гладких, девушки, которые ведут аккаунт «Фигурное катание СПб» и раньше работали в нашей федерации, пришли как-то к нам на лёд. Сказали: «Ребята, есть идея, давайте попробуем?» Мы согласились, после тренировки остались и вместе искали подходящие кадры. Мы искали какую-то идею, чтобы снять что-то интересное, и тут всё совпало.