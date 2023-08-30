«Они плевать хотели на всё». Горбачёва подвергается травле после пропажи, но это абсурд!

Тарасова и Ягудин жёстко раскритиковали Алину за её поступок, однако этой девочке как никогда нужна поддержка! Проблемы в психологии.

Один из самых нервных дней в фигурном катании завершился радостной новостью — Алина Горбачёва нашлась! Фигуристка пропала вечером 28 августа и последующие сутки не выходила на связь. Её искали почти 100 человек волонтёров, полиция, водолазы, кинологи — уже начали ожидать самого худшего, но обошлось. Чемпионка России среди юниоров оказалась в кинотеатре — в целости и безопасности.

Однако, несмотря на счастливый конец этой истории, последствия у неё есть. Алина побывала в Следственном комитете, где дала показания о случившемся, в то время как вся страна обсуждает, что на неё нашло. И кто-то не сдерживается в выражениях, обвиняя спортсменку в эгоизме и недалёкости. Эмоции взяли верх даже над Алексеем Ягудиным и Татьяной Тарасовой, которые жёстко раскритиковали Горбачёву за её поступок.

Фигуристка теперь подвергается травле, но это катастрофа! Она всего лишь запутавшийся подросток, которому отчаянно нужна поддержка.

Ягудин и Тарасова набросились на Горбачёву после пропажи

Ситуация с пропажей Горбачёвой сложна как раз из-за своей неоднозначности. С одной стороны, Алина подняла много шума и взбудоражила тысячи болельщиков и других неравнодушных к своей судьбе людей, с другой же — трансформировать свой страх в агрессию — не самое разумное решение. Но именно так и поступили многие, начав упрекать спортсменку в эгоизме и недалёкости. По их мнению, чемпионка России среди юниоров жестоко поиздевалась над всеми, отсиживаясь в кафе и кинотеатрах, наблюдая за разворачивающимся хаосом.

Фигуристку искали сотня волонтёров, полиция, водолазы, кинологи, а ей словно было всё равно. Это вызвало повсеместное возмущение — не сдержались и коллеги Горбачёвой по цеху.

Первым, кто бросился на Алину, стал Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион 2002 года по привычке выложил саркастичный пост в социальные сети — опубликовал фотографию с изображением с камер наблюдения из кафе, где была замечена фигуристка, и подписал: «Приятного аппетита, Алина».

Алексей Ягудин с сарказмом отреагировал на поведение Горбачёвой Фото: Соцсети Алексея Ягудина

Едкое замечание вряд ли помогло бы спасти девочку, попавшую в беду, но, вероятно, у Алексея были иные мотивы…

При этом Ягудин не был одинок в своём порыве, поэтому к травле Горбачёвой подключилась и его бывшая наставница Татьяна Тарасова. Да, великий тренер порадовалась возвращению Алины, но затем риторика её высказываний резко изменилась:

«Нужно спросить у неё про такую выходку. Разве она не знала, что её вся Москва ищет?! Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на всё и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живёт, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, в будущем она это поймёт. Хорошо, что с ней всё в порядке. Мы все этого хотели сегодня. Но отношение к окружающим с её стороны ужасное. Это первый подобный случай за всю мою карьеру. Никогда ещё такого не видала», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Похоже, Татьяну Анатольевну захлестнули эмоции, и это можно понять. Чего понять нельзя — так это того, зачем сыпать соль на раны несовершеннолетнему подростку с очевидными проблемами с психологией. Это реальная трагедия, и такое отношение к Алине со стороны глубокоуважаемых специалистов ещё ужаснее, чем её поступок.

Алина Горбачёва с тренерами Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Горбачёвой сложные отношения с мамой и тренером

Действия Горбачёвой нельзя расценивать иначе как крик о помощи. Возможно, сказалась усталость от ежедневных многочасовых тренировок и захотелось побыть в одиночестве, а может, наоборот, у неё возникла острая необходимость привлечь внимание, ведь в подростковом возрасте собственная значимость всегда ставится под сомнение: комплексы вылезают наружу, и иногда под их влиянием мы делаем что-то нелогичное.

Профессиональный спорт — жёсткая среда, в которой выживает не каждый, и для подвижной молодой психики это тяжёлое испытание — никто не отменял эмоциональных срывов, которые у каждого проявляются по-разному. Так что вешать на Алину ярлык глупой эгоцентричной девочки никак нельзя.

Непростые отношения фигуристки с семьёй и тренером Софьей Федченко лишь усугубили ситуацию и, возможно, заставили её действовать необдуманно. С раннего возраста Горбачёва живёт у своей наставницы — ей пришлось переехать, чтобы быстрее добираться на тренировки. При этом с мамой Алина общалась мало, и, по словам Федченко, у них были конфликты. Родного человека ей заменяла Софья, но и тут всё было сложно. Бабушка спортсменки заверила, что тренер намеренно отгораживала Горбачёву от семьи:

«Я давно не общалась с внучкой, видела её на шоу. Она мне в последнее время ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами — ни с кем. Тренер перепрошила все мозги ребёнку», — сказала она «Комсомольской правде».

Поддержал эту версию и дядя Алины:

«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с её тренером», — цитирует его РЕН ТВ.

Коллеги Федченко, напротив, опровергают информацию о психологическом насилии со стороны Софьи. Да и вне её группы считают, что она не способна на это. По словам Ильи Авербуха, тренер «трепетно тренировала Алину в межсезонье». Тем не менее дыма без огня не бывает, да и очевидный конфликт между семьёй и тренером мог стать тем самым триггером для запутавшегося подростка, чтобы «уйти в бега». Когда перед нами возникает нерешаемая проблема (а Алина сама не смогла бы разрешить разногласия между двумя авторитетными для себя группами взрослых), мы обычно бежим.

Горбачёвой нужны поддержка и помощь психолога

Сейчас Горбачёвой очень нужна поддержка, и хорошо, что таких людей тоже немало. Андрей Кутовой вступился за Алину и попросил фанатов войти в её положение:

«Возможно, все накинутся на неё, мол, все её ищут, а она в кафе сидит. Первым делом ей нужна поддержка, ни в коем случае не надо её в чём-то упрекать. Ведь не могло это произойти просто так, девочка не будет прятаться и сбегать из дома без причины», — написал он в своём телеграм-канале, а затем продолжил: «Жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их немало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий, как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются за маской лицемерия и большинству совершенно неинтересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упрёках», — написал Кутовой.

На сторону Горбачёвой также встали Евгения Медведева, призвавшая не осуждать фигуристку, Анастасия Скопцова и Елизавета Худайбердиева, отметившая важность работы психолога в спорте с явным намёком на то, что и Алине сейчас не помешал бы разговор со специалистом.

«Самое последнее, что сейчас можно сделать — хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с которыми можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло. Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась, и её физическому здоровью ничего не угрожает. Но не ментальному! Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают её родители и другие взрослые, несущие ответственность за девочку. И, конечно же, эта история учит нас тому, что психолог — это важный специалист в команде, где большой спорт идёт рука об руку с подростками», — написала Худайбердиева на своей странице в социальных сетях.