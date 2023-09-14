Кто доминирует в российской фигурке — Мишин или Тутберидзе? Гайд по одиночным видам

«Чемпионат» представляет вторую часть гайда к контрольным прокатам сборной России – на этот раз собрали в одном материале все тренерские штабы и участников в одиночных видах.

От изначального списка девушек осталось десять фигуристок: Вероника Яметова получила неприятную травму и не успела восстановиться до прокатов, также по состоянию здоровья на прокаты не выйдет Дарья Садкова. Одиночники же все в строю – в эти выходные мы увидим на льду двенадцать представителей мужского катания.

Группа Алексея Мишина

Алексей Николаевич – единственный тренер, который везёт на прокаты представителей сразу двух одиночных видов: и мужского, и женского. Елизавета Туктамышева презентует перед публикой как минимум одну новую программу, а мужская часть группы готовит премьеры на оба дня.

Группа Этери Тутберидзе

Сразу четыре ученицы Этери Тутберидзе покажут публике свои новые постановки. Софья Акатьева в новом сезоне возьмётся за «Маскарад», Камилу Валиеву ждёт страстный блюз и образ Чёрной пантеры, Аделия Петросян станцует под Майкла Джексона. Долгожданным станет возвращение и Майи Хромых: фигуристка не выступала весь прошлый сезон. В изначальном списке было пять фигуристок из «Хрустального»: Дарья Садкова, к сожалению, пропустит прокаты в связи с травмой голеностопа.

Академия Евгения Плющенко

На взрослые контрольные прокаты приглашены две ученицы академии «Ангелы Плющенко» – Софья Муравьёва и Вероника Жилина. Если Соня в прошлом сезоне полноценно вышла во взрослые и выиграла несколько медалей серии Гран-при России, то Вероника Жилина будет дебютировать на этом уровне. В прошлом сезоне подопечная Евгения Плющенко стала серебряным призёром Первенства России среди юниоров.

Группа Софьи Федченко

Команду Софьи Федченко на контрольных прокатах представляет победительница Первенства России среди юниоров 2023 Алина Горбачёва. Фигуристка в прошлом сезоне стартовала с юниорских контрольных прокатов, но затем успешно выступила во взрослой серии Гран-при и стала 9-й на чемпионате России. На Первенство России спортсменка ехала одной из фавориток и выиграла золото.

Группа Алексея Василевского

Анастасия Зинина в прошлом сезоне полноценнно дебютировала во взрослом катании и сумела отобраться в основу сборной России. Фигуристка стала шестой на чемпионате России в Красноярске, однако вторая часть сезона у Насти не задалась: неприятная травма бедра на Кубке Первого канала помешала ей закончить выступление, а затем и принять участие в Финале Гран-при России.

Группа Светланы Пановой

Прошлый сезон стал для Ксении Синицыной не очень ровным: фигуристка завоевала одну медаль серии Гран-при России на турнире в Казани, а также попала в восьмёрку лучших фигуристок на чемпионате страны. Из-за проблем со здоровьем спортсменке не удалось выступить на Кубке Первого канала, а также на финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Группа Светланы Соколовской

Сразу троих фигуристов-одиночников на контрольные прокаты выводит Светлана Соколовская. В прошлом сезоне среди её учеников успешнее всех выступал Александр Самарин: взял две медали серии Гран-при России, а также стал третьим на чемпионате России в Красноярске. Марк Кондратюк пропустил часть сезона из-за травмы, но в финале Гран-при России сумел стать третьим. Григорий Федоров в этом сезоне переходит во взрослое катание, в феврале он стал бронзовым призёром Первенства России среди юниоров.

Группа Евгения Рукавицына

Двое фигуристов в «Мегаспорте» будут представлять штаб Евгения Рукавицына. Чемпион России и Европы Дмитрий Алиев представит публике две новых программы, одна из которых поставлена на русскую песню. В прошлом сезоне Дима стал 4-м на чемпионате России, а также выиграл серебро Финала Гран-при России.

Группа Вероники Дайнеко

Серебряный призёр Чемпионата России и победитель финала Гран-при Пётр Гуменник представляет на этих прокатах клуб Тамары Москвиной. В прошлом сезоне фигурист выступал наиболее стабильно по сравнению с остальными одиночниками и стал победителем личного зачёта. К новому сезону Гуменник подготовил необычную короткую программу под композицию Rammstein, а также поработал над произвольной программой с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом.

Группа Виктории Буцаевой

Команда Виктории Буцаевой на контрольных прокатах представлена Ильёй Яблоковым. Фигурист провёл прошлый сезон очень неровно: в августе перенес операцию, однако набрал форму и выиграл медаль этапа Гран-при России. На чемпионате России Яблоков неудачно выступил в произвольной программе и не сумел квалифицироваться в произвольную программу.

Группа Александра Волкова

Александр Волков выводит на прокаты своего многолетнего ученика Артёма Ковалева. В прошлом сезоне фигурист вошёл в форму к этапу Гран-при в Перми и завоевал медаль, а затем стал пятым на чемпионате России в Красноярске и впервые попал в основной состав взрослой сборной России в мужском одиночном катании. В этом сезоне Ковалев решил оставить произвольную программу «Троя», а также сменить короткую.

Группа Кирилла Давыденко

Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв представляет коллектив Кирилла Давыденко. На чемпионате России 2023 в Красноярске фигурист попал в топ-6 и отобрался в основу сборной страны в мужском одиночном катании. К новому сезону фигурист подготовил связанные друг с другом короткую и произвольную программы – на льду он планирует показать историю падшего ангела.