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Роман Костомаров в шоу «Секрет на миллион»: протезы, алкоголь, развод с первой женой, уход от Оксаны Домниной

«Сам не знаю, как выжил». Первое интервью Костомарова после ампутации и протезирования
Екатерина Авдонина Валерия Кукалева
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Первое интервью Костомарова после ампутации
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Роман побеседовал с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

Роман Костомаров был выписан из больницы в июне: после операций по удалению конечностей и протезирования олимпийского чемпиона отправили восстанавливаться домой. С тех пор он выкладывал много роликов из тренажёрного зала и записывал видеообращения, однако не решался на долгие откровенные разговоры с журналистами.

Наконец Роман сделал это – и посетил шоу «Секрет на миллион», в котором откровенно пообщался с ведущей Лерой Кудрявцевой. Продюсеры проекта воспользовались горячей темой и разнесли интервью на два выпуска. Мы посмотрели первый и точно уверены, что беседа получилась открытой и откровенной.

Представляем цитаты Романа и тренера Александра Жулина, который привёл дуэт Костомарова и Татьяны Навки к олимпийскому золоту 2006 года.

Драматичная и трогательная история Романа Костомарова:
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Жулин — о том, как узнал о попадании Костомарова в больницу:

«О том, что Рома попал в больницу, я узнал из новостей. Сразу позвонил Тане Навке, она мне сказала, что два процента дают на то, что Рома выживет. Я ходил по всем церквям с женой. Не хочу говорить о том, в каком он виде сидит тут. Настоящее чудо, что он просто живой».

О протезах:

«Очень тяжело… Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, просматриваю ролики, как мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слёзы накрывают… Когда видишь свои ноги и руки и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня…

Надо признать, что это теперь навсегда. Что бы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги. Без ног ещё прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке, что смерть — это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха».

Протезы — препятствие для возвращения на лёд?
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Об алкоголе:

«Фактически сразу после победы в Турине мы полетели в Швейцарию, и начались гастроли. В Олимпийской деревне немного отметили, у кого что было. Но там даже и не продаётся ничего из алкоголя. А вообще, как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того, как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал… В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. А там ковролин и мягко всё…

Прибежал быстро потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще, нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять — так гулять задорно. Мы могли с друзьями пойти в семейных трусах девочек встречать у метро. Нарывались порой, мне нос даже как-то сломали, тепло было на улице. Но было бы холодно, всё равно пошли бы. Я этого не стесняюсь, а как ещё стать олимпийским чемпионом? Многие талантливые люди потеряли в спорте своё лицо из-за таких вещей, но у меня есть стержень внутри».

Жулин — о проблемах Костомарова с алкоголем:

«Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани. Его это всегда бесило постоянно, вся сложность была в том, что это два лидера в одной упряжке. Для Ромы было тяжело, что мы муж и жена, всегда были вдвоём, а Рома один в этом триумвирате оставался, и я честно скажу, что скорее брал сторону Ромы. А потом всегда дома были семейные разборки, Таня меня спрашивала, как так. А я ей говорил: «Ты пойми, Роме тяжело, ему нужна мужская солидарность...»

Роман Костомаров и Татьяна Навка выиграли Олимпиаду 2006 года в Турине

Роман Костомаров и Татьяна Навка выиграли Олимпиаду 2006 года в Турине

Фото: Фёдор Савинцев/ТАСС

Вообще из проблем был только алкоголь. Рома, бывало, приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы. 100 долларов — сначала, потом — 200 и так дальше. Когда он заплатил 800, это был уже предел. Не знаю, откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал. Но когда выиграли медаль чемпионата мира, я ему все эти деньги вернул», — сказал Жулин.

О нынешней супруге Оксане Домниной и временном расставании:

«Даже после рождения ребёнка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка. Мы были счастливы и любили друг друга. Всё хорошо было, затем что-то начало меняться, начались скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего. Сказала всё честно, и в этом её большая сила. Как бы ни было больно мне, с её стороны это был сильный поступок. Хотя тогда были огромный шок и неожиданность… Опустошение, полёт в бездну… А параллельно ещё надо работать…

Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чём были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести… Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен.

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Фото: РИА Новости

Оксана этим отношениям противилась. Говорила, что так нельзя, Юлия её подружка. К себе не подпускала. Но потом в Питере произошёл момент сближения, и Юлия заметила сообщение, которое я написал Оксане. Отношения между ними испортились, был скандал, все палки полетели в её сторону… Родители с её стороны очень обиделись, расстроились. Мама сначала не очень хорошо приняла Оксану. Она говорила, что надо угомониться, так жить нельзя. Она очень хорошо знала Юлию и её родителей, хорошо общалась с ними», — этими подробностями Костомарову было делиться уже не так просто.

О Домниной и первом браке с Юлией Лаутовой:

«Влюбился я со второго взгляда в 2004 году. Но я женился, был несвободен. По душе и характеру я быстро привыкаю к людям, и мне тяжело даются расставания. Верность во мне как в человеке тоже присутствует, жена была на первом месте, по сторонам я не смотрел. Но вот прошёл год, новые обстоятельства появились… И, немного пообщавшись с Оксаной, я понял, что меня тянет к этому человеку. И я был настойчив...»

Так в чём же причина того, что Костомаров дал себе волю? Дело в том, что и супруга подозревалась в неверности.
«Очень много обстоятельств вскрылось. Они избавили меня от желания быть верным, и я стал жить как раньше — открыто. К тому же в какой-то момент я почувствовал что-то неладное, слишком часто она летала в Москву… Я что-то заподозрил и случайно на компьютере заметил сообщение сомнительное...» — поделился фигурист со зрителями.

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«Чудо, что я тут сижу сегодня»

«Как я выжил? Да я сам не знаю, как я выжил… Честно сказать, чудо, что я вообще тут сейчас сижу сегодня, сижу перед тобой… И чтобы постараться поскорее забыть, что произошло со мной, хотя нет, не так. Не то чтобы забыть. Это забыть невозможно. Но чтобы не было никаких секретов, я готов раскрыть свой главный секрет. Как я это всё пережил», — сказал Костомаров перед анонсом следующей программы, которая выйдет через неделю.

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