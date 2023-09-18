«Камиле надо похудеть». Жена Плющенко набросилась на Валиеву в самый трудный момент!

На контрольных прокатах сборной России Камила Валиева предстала в новых для себя образах, покорив публику удивительной способностью перевоплощения. Фигуристку действительно не узнать: она изменилась как внутренне, так и внешне, но не всем эти перемены пришлись по душе.

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская привыкла видеть тонкую-звонкую 15-летнюю девочку с высоченными квадами, а потому забила тревогу о «лишнем весе» Валиевой. Продюсер не учла, что люди взрослеют, а Камиле так и вовсе пришлось перенести сложную операцию.

Критика Рудковской оказалась неуместна. Зато её слова могут иметь катастрофические последствия: неужели психология Валиевой будет подорвана прямо перед судом по допинговому делу?

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рудковская раскритиковала Валиеву за лишний вес

К Камиле Валиевой на контрольных прокатах сборной России в Москве было повышенное внимание. Специалистам и болельщикам было интересно, в какой форме находится 17-летняя ученица Этери Тутберидзе, ведь на данный момент фигуристка переживает непростые времена. Физически и психологически спортсменке сейчас наверняка тяжело: изменения в теле продолжаются, да и других проблем хватает.

Неудивительно, что сразу выйти на пик у Валиевой не получилось, при этом Камила замечательно выступила в обеих программах. Но, видимо, не все готовы давать фигуристке поблажки, привыкнув, что «Камила Валиева — это лицо, бренд», который означает неминуемое присутствие в прокатах квадов и трикселей. Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская явно ожидала суперконтента от спортсменки и, когда не увидела его, не преминула уколоть Валиеву, отметив, что у той есть лишний вес:

«Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. Мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — сказала Рудковская в интервью «Спорт-экспрессу».

Критика Камилы от Яны Александровны показалась фанатам неуместной, поэтому продюсер постаралась объяснить свою позицию более подробно:

«Для меня эстетика и форма имеют значение в фигурном катании, извините. Есть целый ряд публичных профессий, требующих определённых качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы — это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии», — написала она в своих соцсетях.

Валиева не могла прийти в форму из-за операции на глаза

Конечно, Рудковская имеет право высказать своё мнение, однако время и формат претензий были выбраны неподходящие. Стоит хотя бы обратить внимание на то, что Валиева до сих пор продолжает искать себя в постпубертатном периоде — для спортсмена это очень сложно, но Камила справляется. И это при том, что внешние обстоятельства действуют против фигуристки: недавно стало известно, что ученица Этери Тутберидзе перенесла операцию на сетчатке глаза:

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки. Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2–3 недели я каталась аккуратно. Вышла на лёд я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки. Хочу уже восстановить физическое состояние, вернуться к состоянию, когда я буду счастлива, что показала результат на льду», — поделилась Валиева с журналистами во время открытых прокатов.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Очевидно, что при всём желании Камила не могла набрать идеальную форму, так как соблюдала рекомендации врачей. И тыкать ей «лишним весом» это то же самое, как если бы человеку с гипсом посоветовали больше двигаться, — болезненно и бессмысленно. Фигуристка и её тренерский штаб точно знают, на каком этапе подготовке находится спортсменка, и занимаются устранением недостатков, шероховатостей в катании постепенно, как и надо.

Психология Валиевой подорвана прямо перед судом?

Быстрый темп тренировок нанёс бы большой вред как физическому, так и психическому здоровью Валиевой. Тутберидзе явно это понимала, когда не требовала от Камилы невозможного. В отличие от супруги Плющенко, слова которой могут иметь катастрофические последствия. Спортивный психолог, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин считает, что Рудковская перешла черту в своих высказываниях:

«Спортсмен должен быть готов к подобным оценочным суждениям со стороны. Но здесь речь идёт о спортсменке, которая находится в постпубертатном периоде, поэтому данное высказывание может быть воспринято деструктивно. Иногда подобные высказывания приводят к появлению различных нарушений пищевого поведения (например, анорексии и булимии), ограниченности в еде с дальнейшим развитием психических расстройств, включая депрессию и тревожность», — сказал Шифрин в интервью «Чемпионату».

Специалист добавил, что верит в то, что психика Валиевой достаточно крепка, чтобы выдержать подобный выпад и не дать сбой, однако для Камилы это ещё одно испытание, которое потребует от неё определённого запаса сил. А ведь сейчас фигуристке нужно сконцентрироваться на других вещах — близится суд по её допинговому делу, поэтому спортсменка должна быть непоколебима. Спокойствие и уверенность в себе — это залог успеха. Валиева должна чётко и аргументированно изложить свою позицию и отстоять своё право на справедливость. Если она хоть на секунду усомнится в себе, дело будет провалено. Не хотелось бы, чтобы поспешные и нетактичные слова о лишнем весе, которые очень часто заботят спортсменок-одиночниц, подорвали веру Камилы в себя.