Ученицы Тутберидзе в плохой форме. Лишь Валиева после тяжёлой болезни восхитила зал

Второй день контрольных прокатов сборной России оказался более драматичным, чем первым. В женском одиночном катании случилась первая потеря: зрители лишились возможности увидеть чемпионку страны Софью Акатьеву в действии из-за проблем со здоровьем. При этом это не единственная ученица Этери Тутберидзе, у которой не всё в порядке с подготовкой к сезону.

Фигуристки одного из лучших тренерских штабов России каждая борется со своими демонами. Даже Камиле Валиевой нелегко, но олимпийская чемпионка в команде смогла найти в себе силы и вышла на лёд после тяжёлой болезни. Перенеся операцию на сетчатке глаза, Камила всё равно показала невероятный уровень катания и восхитила зал новой постановкой. «Чёрная пантера» Валиева показала зубы своим хейтерам!

Акатьева снялась, а Туктамышева словно попрощалась

Контрольные прокаты произвольных программ у женщин начались с неприятной новости: чемпионка России — 2022 Софья Акатьева снялась из-за проблем со здоровьем. Поэтому по иронии судьбы первой на лёд вышла фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон из-за травм. Но Майя Хромых оказалась не из пугливых и поборола свой страх, постаравшись выложиться на полную и показать чувственный образ в соблазнительной постановке под песни My love и The devil you know певицы Kovacs. С технической точки зрения ученица Этери Тутберидзе была небезупречна: один прыжок в степ-аут, два падения, но зато какой гидроблейд показала она в конце! У спортсменки ещё будет время прибавить форму.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Следом на арену в «Мегаспорте» вышла несравненная Елизавета Туктамышева. Она оставила прошлогоднюю программу «Одиночество» и попыталась зажечь её новыми красками. Эмоциональный прокат выдала ученица Алексея Мишина, сосредоточившись на чистоте выступления. Сегодня фигуристка обошлась без коронных тройных акселей, сделав пять (!) двойных. Это не самый очевидный вариант технического набора, тем более для соревновательной программы. Поэтому мысли о том, что Императрица всерьёз задумалась о завершении карьеры, лишь сильнее закрепляются в сознании.

Тревожно было за Ксению Синицыну, которая на шестиминутной разминке не смогла сдержать слёз: казалось, фигуристка испытывала сильную боль. Только после выступления она рассказала, что на тренировке случайно пробила себе ногу коньком — так, что не могла на неё наступать. Тем не менее Ксюша показала бойцовский характер и откатала зажигательную постановку Quizás, quizás, quizás кубинского композитора Освальдо Фарреса хоть и не с оптимальным набором прыжком, зато невероятно артистично.

Анастасия Зинина выбрала для своей произвольной программы испанскую композицию Te Extraño. Лиричная музыка слегка поглотила фигуристку, которая, казалось, сбилась с ритма и под конец потеряла концентрацию. Из-за этого спортсменка не удержала равновесия на втором прыжке в каскаде во второй половине выступления и упала. В интервью Максиму Транькову и Алине Загитовой Настя пообещала, что исправится и больше не будет допускать ошибок: «Только чистые прокаты с четверным тулупом? Да!»

«Чёрная пантера» Валиева показала зубы всем хейтерам

После заливки льда представить свою новую произвольную программу вышла Алина Горбачёва. Ученица Софьи Федченко выбрала в качестве музыкального сопровождения саундтрек к сериалу «Ход королевы» La Terre vue du ciel. Постановка началась с лиричной части, но затем темп музыки стал более беспокойным, отражая перемены в настроении и характере главной героини. Алина постаралась передать эту метаморфозу, попадая в музыкальные акценты во время прыжков. Пока без ультра-си, но Горбачёва раскрыла тайну: в этом году она планирует делать три квада в произвольной программе.

Софья Муравьёва выступила под драматичную композицию Piligrims on a long journey. Ученица Евгения Плющенко вновь прекрасно справилась с сложной задачей передать тонкие чувства на грани. К сожалению, технически Соня была не так прекрасна, как артистически. Один из каскадов она сорвала (упала на флипе в три оборота) и допустила нечёткое приземление на тройном лутце.

В этом сезоне очень популярен Майкл Джексон, и Вероника Жилина решила следовать трендам. Она воплотила образ великого певца — и получилось у неё ничуть не хуже, чем у Аделии Петросян в короткой программе. Ученица Евгения Плющенко в шикарном чёрном костюме, переливающемся в свете софитов, зашла на несколько четверных. Первый элемент ультра-си не покорился Нике — «бабочка», но затем фигуристка приземлила каскад 4+2. Другие квады завершились падениями, но Жилина не сбилась, а продолжила зажигать. Кантилевер и игра с пиджаком порадовали зал, а «лунная дорожка» в качестве одного из хореографических элементов и вовсе вызвала неподдельный восторг.

И вот пришло время выйти на каток «Чёрной пантере» Камиле Валиевой и показать зубы тем, кто в неё не верил. Аутентичная музыка и неклассический образ преобразили ученицу Этери Тутберидзе, которая как будто стала ещё сильнее и раскрепощённее. Игривое настроение чувствовалось в каждом движении фигуристки, Камила не стеснялась флиртовать с публикой и получила всеобъемлющую любовь в ответ. В начале проката Валиева сделала ойлерный каскад с лутцем и комбинацию лутц-тулуп, а также тройной риттбергер и двойной аксель. Во второй половине контент пришлось скорректировать, поскольку спортсменка совсем недавно вышла на лёд после проблем со здоровьем.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Закрывала прокаты у женщин ещё одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Фигуристка предстала в непривычном для себя лиричном образе, но справилась с его воплощением. При этом спортсменка дважды зашла на четверной флип, но один раз исполнила его с помаркой, а во второй упала. Очевидно, пока Аделия находится в неоптимальной форме, как и большинство участниц контрольных прокатов. Особенно сильно заметны проблемы у тренерского штаба Тутберидзе: помимо Петросян, плохая подготовка у Майи Хромых, которая ещё только учится снова выступать после преследовавших её травм; чемпионка России Софья Акатьева и вовсе снялась с открытых прокатов по медицинским показаниям, и лишь Камила Валиева смогла показать относительно высокий уровень, учитывая перенесённую недавно операцию на сетчатке глаза. Она покорила зал, хотя явно может больше. Этим Камила и другие фигуристки займутся в ближайшее время: будут усиленно тренироваться и к началу соревнований наконец покажут, на что они действительно способны.