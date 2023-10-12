«Хочу кататься до Олимпиады, надеюсь, нас допустят». Интервью с Викторией Сафоновой

На мемориале Панина-Коломенкина вне конкурса выступало очень много белорусских спортсменов, который сейчас точно так же не могут выезжать на международные старты. Среди выступающих была и четырёхкратная чемпионка Беларуси Виктория Сафонова.

В 2019 году Сафонова сменила сборную России на сборную Беларуси, успела выйти на неплохой уровень – дважды выступала на чемпионате Европы, отобралась на Олимпиаду в Пекине и заняла 13-е место в женском турнире. А затем белорусскую команду отстранили вместе с российской – и теперь участвовать приходится только во внутренних стартах.

В интервью «Чемпионату» Виктория поведала о том, как уже продолжительное время работает над четверным риттбергером, как в её подготовку вовлечён главный тренер сборной Беларуси Олег Васильев, какие в Минске бывают классные ледовые шоу, а также о желании добраться до второй Олимпиады.

Виктория Сафонова Фото: РИА Новости

«У меня есть хорошая техника на тройных, хороший толчок, почему бы не попробовать четверной?»

– Какие ощущения после выступления на мемориале Панина-Коломенкина, после попытки четверного риттбергера?

– Из-за того что соревнования проходили утром, было немного тяжеловато. Так рано я, наверное, ещё не выступала. Но, как мне сказали, надо уметь выступать в любом состоянии и в любое время, потому что не знаешь, что может случиться на более серьёзных стартах. По поводу четверного риттбергера – неплохо, поставили в протоколе одну «галку». Рада, что не получилось «бабочки», вошла в прыжок технически ровно, буду понимать, над чем ещё работать.

– Это была первая попытка четверного на соревнованиях?

– Нет, вторая. На белорусских соревнованиях до этого было две «галки».

– Почему выбрали для изучения именно риттбергер?

– Мне кажется, риттбергер – это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии. Хоть ночью разбуди, пойду и прыгну. Он более удобный.

– Давно ли работаете над этим прыжком?

– Да, уже год точно.

– Фигуристки старше 20 лет ещё не исполняли квады на соревнованиях, но Елизавета Туктамышева прыгала на тренировках четверной тулуп. Дало ли тебе это какую-то дополнительную мотивацию учить ультра-си?

– Наверное, нет. Сейчас все стараются учить четверные, и я думала – у меня есть хорошая техника на тройных, хороший толчок, почему бы не попробовать? Получится – хорошо, не получится – ничего страшного.

– К слову о самых ранних соревнованиях: во сколько пришлось сегодня встать?

– В 6:20. Тренировки не было, причесалась, накрасилась, позавтракала, на полу хорошо размялась – и вышла выступать.

– Чувствуешь ли какую-то удовлетворённость от поездки в Петербург?

– В целом да. Я более-менее довольна своими прокатами, естественно, всегда есть над чем работать, что совершенствовать. Я рада, что в таких условиях у меня получилось почти чисто откатать произвольную за исключением риттбергера. На следующей неделе уже будет этап Гран-при России в Уфе. Будем работать дальше.

«В международный сезон были перелёты похуже и посложнее»

– Как в твоей подготовке участвует главный тренер сборной Беларуси Олег Васильев? Даёт ли какие-то советы?

– Он составляет план соревнований на сезон, каждый раз, когда мы приезжаем на турниры, он смотрит и отмечает какие-то недочёты, над чем стоит поработать, что добавить, что улучшить. Мы прислушиваемся к его мнению и уже в Москве переделываем что-то по тем замечаниям, которые он дал.

Оксана Матвеева, тренер Виктории Сафоновой, и Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Фото: РИА Новости

– Ты тренируешься в Москве, но все основные соревнования на данный момент проходят в Беларуси. Не тяжело ли вот так постоянно мотаться?

– Я уже привыкла, тем более в международный сезон были перелёты похуже и посложнее. Тут всего час на самолете – и ты уже на месте.

– Учила ли ты белорусский язык после перехода в сборную?

– В самом начале мне было интересно, я пыталась его учить, но потом поняла, что в этом нет какого-то смысла, поскольку в Беларуси все говорят на русском. Белорусский язык особо не используется.

– В твоих соцсетях есть фотографии с белорусского шоу с интересными названием «Гарачыня на ледзе». Что означает это выражение?

– С белорусского это переводится как «Жара на льду».

– Каково было участвовать в таком масштабном мероприятии? Во время твоего выступления на сцене танцевали балерины.

– Это был очень интересный формат, поскольку в шоу участвовали и артисты балета, и оперные певцы. У каждого фигуриста был совместный номер, мне дали катать лебедя. На сцене позади меня балерина тоже танцевала партию из «Лебединого озера». Мне очень понравилось!

Мне сказали, что на соревнованиях я бы вряд ли катала «Лебединое озеро», а на шоу – почему бы и нет?

Виктория Сафонова Фото: РИА Новости

– Для соревновательных программ тебе больше нравится современная музыка?

– Мне кажется, что под «Лебединое озеро» уже очень много кто катал, всё равно были бы сравнения, кто-то лучше, кто-то хуже. Хочется какую-то индивидуальность проявлять, постараться не повторяться.

– Твоя нынешняя произвольная программа – под песню Тамары Тодевски Proud. Как вы к этой композиции пришли?

– Несколько лет назад, когда я каталась ещё за Россию, у меня была произвольная программа в белом платье, под похожую мелодию. Она мне очень нравилась, и я искала музыку в похожем стиле. Мне попалась эта песня, я принесла её тренерам, и мне сказали: «Давай поставим». Важно было, чтобы я чувствовала программу, чтобы это были именно мои эмоции.

«Загадывать не хочу, что точно докатаюсь до Олимпиады, но желание есть»

– В Петербурге также выступала твоя одногруппница Валерия Ежова. Она сейчас тоже активно изучает четверные прыжки, на тренировках исполняет лутц. Есть ли у вас какое-то соперничество на тренировках? Помогает ли такая конкуренция в группе?

– Мы друг друга подстегиваем. Также у нас есть ещё несколько девочек, которые изучают четверные, так что не только мы с Лерой соревнуемся, а все вместе – кто быстрее сделает четверной. Даже если у тебя плохие попытки и ты видишь, как кто-то другой хорошо прыгает, то думаешь про себя: «Надо постараться выехать».

– Вы с Лерой иногда выкладываете в соцсетях влоги с соревнований. Будет ли какое-то видео с турнира в Питере?

– В этот раз не снимали, так как выступали по разным разрядам и особо не пересекались. Мне тоже самой интересно смотреть влоги, если кто-то ими в соцсетях делится.

Валерия Ежова, тренер Оксана Матвеева, Виктория Сафонова и Алина Кулак Фото: Из личного архива Виктории Сафоновой

– Поддерживаешь ли связь с кем-то из российских фигуристов, с кем общалась до смены гражданства? Возможно, с кем-то из ребят из других сборных?

– В соцсетях мы особо не общаемся, но общаемся во время соревнований. Например, с Аней Фроловой мы знакомы очень давно, вчера на тренировке с ней пересеклись, очень рады были друг друга видеть. Когда встречаешься лично, конечно, общение есть.

– Есть ли у тебя цель кататься долго или не загадываешь на будущее?

– Я хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят. Загадывать не хочу, что точно докатаюсь, но желание есть, возможности есть. Федерация всячески поддерживает нас, старается, создаёт все условия, поэтому пока есть возможность и позволяет здоровье, почему бы не кататься?