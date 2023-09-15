Российские фигуристки не прыгали четверные после 18. А у иностранок это получалось!

Число российских фигуристок, владеющих четверными прыжками, растёт как на дрожжах! Однако до сих пор ни одна из них не достигла 18 лет, сохранив при этом свои квады. Во всяком случае после совершеннолетия ещё никто не отметился чистой попыткой хотя бы одного четверного на соревнованиях.

Александра Трусова очень старалась, но так и не доказала, что взрослые девушки способны кататься с прыжками в четыре оборота. Показать отдельный квад на тренировке — окей, возможно. Но что толку, если выполнить его в произвольной программе не получается? Официально считаются только попытки четверных в рамках турниров. Причём международных. Но и на внутренних стартах у нас нет одиночниц старше 18 лет, которые справляются с квадами.

А вот среди зарубежных спортсменок такие уникумы некогда были: японка Рика Кихира и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. На счету каждой из них по одной успешной попытке четверного сальхова на соревнованиях.

Правда, их пример, скорее подтверждает, что квады — отнюдь не женская история. Упрямая статистика также говорит: чем старше фигуристка, тем меньше вероятность увидеть у неё четверной.

Ни одной совершеннолетней квадистки в России

Сегодня, чтобы посмотреть на четверные прыжки у одиночниц, необязательно покупать билеты на крупные престижные турниры, где состязаются сильнейшие спортсменки. Достаточно заглянуть на детские состязания в Москве: на них с каждым годом всё больше появляется 12-13-летних квадисток. Более того, возрастная планка опустилась даже ниже. Елена Костылева и Маргарита Базылюк в прошлом сезоне дебютировали с квадами, когда им было всего по 11 лет. Лене и сейчас 11. 12 исполнится только в октябре.

Кого-то столь ранний технический прорыв восхищает, а кого-то, напротив, пугает. Вдруг через несколько лет у нас не останется ни одной взрослой фигуристки, а главным российским стартом станет не чемпионат страны, а первенство младшего возраста?

Паниковать, конечно, рано: девушек с четверными старше 14 лет (возраст допуска на чемпионат России) у нас много. Однако совершеннолетние среди них отсутствуют. Александра Трусова и Анна Щербакова в последний раз чисто выполняли квады на соревнованиях в 17 лет. Саша без ошибок сделала на Олимпиаде в Пекине четверной флип, четверной сальхов и каскад четверной лутц — тройной тулуп. Ещё она с помарками приземлила четверной тулуп и четверной лутц. Это было 17 февраля 2022 года. Исторический день, после которого чистых квадов на турнирах Русская ракета больше не показывала. 18-летняя Саша старалась выполнить четверной лутц на двух этапах Гран-при России прошлой осенью, но оба прыжка завершились падениями.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Может быть, ей и удалось бы со временем вновь покорить свои суперпрыжки на соревнованиях, но вступать в гонку за медалями она не спешит. И чем больше продлится этот перерыв, тем меньше надежды, что Саша войдёт в историю как совершеннолетняя квадистка.

По иронии судьбы, Анне Щербаковой почти удалось выполнить четверной в рамках турнира, переступив порог 18 лет. Не хватило всего одного дня: в последний раз она чисто прыгнула четверной флип на Кубке Первого канала 27 марта 2022 года. А на другой день праздновала день рождения. Кто-то скажет, что один день не имеет значения. Но в мире большого спорта исход борьбы порой определяет одна сотая балла. Так что совершеннолетней квадисткой она не стала.

Тем не менее Саша с Аней на данный момент остаются самими взрослыми россиянками, которые справлялись с четверными на соревнованиях. Догнать в ближайшее время их может Камила Валиева. Два чистых четверных тулупа, один из которых был в каскаде с двойным акселем, она продемонстрировала 5 марта в финале Гран-при России. Тогда ей было 16 лет. Теперь — 17, и хочется верить, что она и дальше продолжит удивлять невероятной красоты четверными.

На самом деле, кажется, что сохранить квады хотя бы до 16 лет — уже крайне сложная задача для девушек. Так, Софья Самоделкина в 14 лет приземлила три четверных на дебютном чемпионате России — 2022: два с помарками, один — чистый. Но через год набор четверных 15-летней Сони сократился до одного сальхова в произвольной, а удачным он получился лишь на Гран-при России в Сочи. После её преследовали падения. В финале Гран-при она рискнула зайти на квад дважды и дважды неприятно упала.

Софья Самоделкина Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

17-летняя Майя Хромых, которая возвращается после долгого перерыва из-за травмы руки, никогда не славилась стабильностью на четверных прыжках. На чемпионате России — 2022 она без проблем сделала четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, но позже на Кубке Первого канала полностью завалила две попытки квада. После пропуска Майей целого сезона вряд ли стоит ожидать каких-то улучшений относительно её ультра-си. Хотя было бы очень круто увидеть даже не самые чистые попытки.

Из тренерского штаба Тутберидзе наименьшее беспокойство в плане сохранности четверных пока вызывают 16-летние Аделия Петросян и Софья Акатьева. Да и то последняя весной наошибалась в финале Гран-при России, не показав ни одного докрученного квада.

Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачёва в прошлом сезоне отметилась несколькими отличными попытками четверного сальхова, но летом серьёзно травмировала ногу, что могло привести к проблемам на прыжках. Эти самые травмы, которые юные спортсменки постоянно получают, — пожалуй, одна из важнейших причин, почему после 18 лет четверные у них пропадают. Ресурсы организма не бесконечны.

Анастасия Зинина тоже входит в новый сезон после травмы. Достаточно давней: жуткое падение произошло на Кубке Первого канала. Но после него она лежала в больнице и не выступала больше ни на одном старте. Восстановила ли Настя четверной тулуп — загадка. Как и то, сумеет ли она показать его годика через два, когда достигнет совершеннолетия.

Есть ли перспективы сохранить квады в будущем у юных звёздочек «Ангелов Плющенко» Вероники Жилиной и Софьи Титовой, равно как и у очередного поколения квадисток Тутберидзе Дарьи Садковой и Алисы Двоеглазовой, также не понятно. Ника и Соня, с одной стороны, отличаются очень хорошей физической подготовкой, которая в теории должна помочь не растерять текущий космический контент.

Но идеально развитая мускулатура Александру Трусову не спасла. А ведь она — общемировая королева квадов. Была и всегда будет, несмотря ни на что.

Две иностранки преодолели порог 18-летия и прыгнули квады

Трудно поверить, но фигуристками, которым после 18 лет удалось исполнить четверной прыжок на соревнованиях, являются не россиянки, а иностранки. Их всего две: японка Рика Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая тренировалась в «Хрустальном». Обе прославились успешным приземлением четверного сальхова. Рика его сделала на чемпионате Японии 27 декабря 2020 года. Это была её вторая и последняя попытка квада. Первая в финале Гран-при — 2019 привела к падению, после которого спортсменка долго не решалась снова рискнуть.

Можно подумать, что и правильно сделала, ведь в итоге сложный элемент ей покорился. Но до других стартов Рика его не довезла. К чемпионату мира — 2021 самая грозная соперница наших одиночниц фактически развалилась. И виноваты в этом опять-таки травмы. Преследовали японку они давно, но желание освоить четверной наверняка их усугубило.

Рика Кахира Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Целеустремлённая девушка осталась без Олимпиады, но не сдалась и вернулась на соревнования после долгого перерыва. Правда, теперь она не прыгает не то что квад-сальхов или тройной аксель, долгое время считавшийся её главным оружием. Нет. Рика ограничивается младшими тройными, изредка радуя болельщиков тройным флипом.

Элизабет Турсынбаева тоже, по сути, не закрепила за собой звание квадистки. Да, она вошла в историю как первая взрослая и совершеннолетняя девушка, сделавшая четверной на соревнованиях. Да ещё и на чемпионате мира — 2019. Но на этом была поставлена жирная точка. Как в исполнении четверных, так и в карьере Элизабет. Мелкий турнир, на котором она побывала после чемпионата мира, ознаменовался для неё двумя падениями в произвольной программе, хотя на четверной сальхов она там не замахивалась. А потом фигуристка отправилась лечить травмы — долго и без надежд на возвращение в большой спорт.

Кроме Кихиры и Турсынбаевой, из зарубежных одиночниц чисто выполнить квад на соревнованиях смогли также американка Миа Калин и японки Мики Андо и Мао Шимада. Но это было в юниорском возрасте. Мики Андо — в принципе первая женщина, успешно освоившая четверной прыжок. В далёком 2002 году она поразила всех четверным сальховом в финале юниорского Гран-при и больше его не прыгала.

А вот Мао Шимада и Миа Калин — новое поколение зарубежных квадисток, и на их счету уже есть несколько чисто исполненных четверных на турнирах. Миа в последний раз успешно прыгнула четверной тулуп относительно недавно: 29 июля на Glacier Falls Summer Classic. Но ей 15 лет, Мао — 14. Сохранят ли они четверные после 18 лет? Или их вскоре постигнет та же участь, что и американку Алису Лью, которая докручивала свой четверной лутц только в 13 лет (и то не всегда), а с наступлением пубертата прекратила всякие попытки?

Ответы на всё даст его величество время. Пока же оно уверенно играет против четверных прыжков в женском одиночном катании.