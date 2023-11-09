«Секрет в том, что не отказываю себе ни в чём». Сколько калорий сжигают топ-фигуристы?

Сколько ударов в минуту делает ваше сердце, когда вы смотрите на прокат любимого фигуриста? Спорим, что не меньше, чем сердце самого спортсмена во время проката!

Фигурное катание – достаточно энергозатратный вид спорта, а если учесть и тот факт, что, помимо ледовых тренировок, у спортсменов есть ещё и ОФП, и хореография, и другие дополнительные занятия, всю эту нагрузку нужно как-то контролировать.

Любители фигурного катания многое слышали о специфических изобретениях – одни только работы Алексея Мишина и Виктора Шапиро используются в группах по всему миру. Но и обычные спортивные smart-технологии тоже находятся у фигуристов в активном ходу: с такими, например, активно начали работать Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

«Сердце встаёт, вот и замеряем», – шутит Женя Устенко. На самом деле, многие иностранные пары работают с пульсометрами и датчиками, к примеру, в итальянских танцевальных группах спортсмены контролируют свои нагрузки таким образом. С межсезонья этот подход стали использовать и петербургские танцоры.

Из этого спецвыпуска вы сможете узнать:

как пульсометры и датчики могут поменять тренировочный процесс;

сколько калорий за одну тренировку можно сжечь в танцах на льду (спойлер: цифры могут вас удивить);

как питаются спортсмены, чтобы компенсировать такие большие энергозатраты.

Как smart-аппаратура помогает фигуристу?

Подобные аксессуары на постоянной основе используют представители циклических видов спорта – бегуны, лыжники, биатлонисты. Но внедряют их в свой тренировочный режим и фигуристы: так можно регулировать нагрузки и отслеживать реакцию собственного тела на них.

Евгений Устенко уже несколько месяцев проводит тренировки со специальным нагрудным датчиком, считывающим показатели сердечного ритма. Носить такую вещь удобно, поскольку крепится датчик плотно и не сползает даже во время очень интенсивной активности. Екатерина Миронова обычно практикует использование пульсометра. В первую тренировку ребятам было непривычно, но за две-три недели фигуристы успешно приспособились к этим вещам.

Екатерина Миронова фигуристка сборной России «Благодаря отслеживанию кардионагрузки, вариабельности сердечного ритма и частоты вдохов в течение сна и других показателей я узнаю соотношение текущего напряжения к выносливости и вижу состояние своего организма до, во время и после тренировок. Есть возможность отследить качество тренировки. В какие дни у меня выходит эффективная тренировка с повышенной нагрузкой, в какие – перетренированность или детренированность с низкой нагрузкой. Понимая текущее состояние, можно четко выстраивать график дальнейшей работы с наибольшей эффективностью. Также я стала внимательнее следить за статусами вегетативной нервной системы и показателями сна, чтобы иметь возможность вносить изменения в свой режим для более качественного восстановления организма и нервной системы».

В специальном приложении можно наблюдать за полным графиком работы тела на тренировке – уровнями пиковой нагрузки, частотой сердечных сокращений (ЧСС), количеством сожжённых килокалорий. «Есть также прогнозы на будущее: например, в графике показано, что в воскресенье, например, моя выносливость будет уже не такой пиковой, как в четверг или пятницу. И благодаря этому можно распределять нагрузку. Организму нужно сохраняться в течении сезона», – добавляет Екатерина.

С такими данными можно более грамотно выстраивать график тренировок и план каждого отдельного занятия. Фигуристы могут отслеживать по таблице, в какой именно момент организму действительно стало тяжело, а в какой, наоборот, показатели в норме и можно продолжить работу, добавить ещё какие-то упражнения.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко на тренировке Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Сколько калорий могут сжечь фигуристы-профессионалы за одну тренировку на льду?

Около шести часов в день у Кати и Жени уходит на тренировки, из них от полутора до трёх часов фигуристы проводят только на льду – и для танцоров это ещё не такие большие показатели, в этом виде чем больше практики на катке, тем лучше.

Катя и Женя предоставили «Чемпионату» скриншоты из приложения, чтобы можно было понаблюдать, как изменились показатели за полтора месяца и какие именно показатели они отслеживают.

За полтора часа тренировки в танцах на льду может уйти 800-1000 калорий, за трëхчасовое занятие может быть потрачено 1200-1600 калорий. Также потраченные калории в приложении пересчитываются в граммы жира, которые тело потеряло за тренировку.

Cравнение показателей Екатерины Мироновой на момент начала тренировок с пульсометром и спустя 1,5 месяца

Ещё один плюс в таком контроле нагрузки – можно регулировать своё питание в зависимости от того, как ты поработал на конкретной тренировке. «Если поработал побольше, можно побольше поесть», – шутит Женя Устенко.

Как и чем восполнять потраченные на тренировке калории?

Тема питания и веса – достаточно острая для большинства фигуристов. С самого юного возраста многие девушки и юноши сталкиваются с расстройствами пищевого поведения из-за жёстких ограничений, диет и запретов. Но одно дело – когда это одиночное катание и вес важен для выполнения прыжков, другая ли ситуация в танцах? Отчасти.

Про РПП, наверное, можно собирать отдельный выпуск. А в нынешнем хотелось бы просто взглянуть на обычный суточный рацион фигуриста-профессионала. Если во время тренировки спортсмены тратят такое нереальное количество калорий, то как нужно питаться, чтобы держать себя в форме?

Евгений Устенко фигурист сборной России «Мой рацион основан на пище, богатой белком, чтобы набираться сил, наращивать мышечную массу и поддерживать энергию. В целом я себя ни в чëм не ограничиваю. Могу съесть мясо с любым гарниром или что-то более жирное. Главное – придерживаться правильного подхода к еде и стараться вместо бургера, например, выбирать мясо с гарниром».

В течение года рацион спортсменов меняется несильно: Катя отмечает, что это касается в основном овощей и фруктов, а Женя подчёркивает, что к сезону исключает так называемую «вредную» еду – снеки, жирную пищу и газировку, чтобы можно было поддерживать организм в оптимальной форме.

Что касается РПП, оба фигуриста этого на своём спортивном пути избежали. «Никогда в жизни не запрещала себе вредную пищу, но и желания её употреблять тоже не возникало. Вероятно, в этом и есть весь секрет: когда нет запрета, желание его нарушить уходит», – подчеркнула Екатерина.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Партнёрам в танцах на льду приходится выполнять немало силовой работы, так что это сказывается и на тренировочном процессе, и на рационе. «Основной упор делается на белок, особенно в период подготовки к сезону. Причём не только на животный, но и на растительный. Ем больше мяса, добавляю бобовые, например, фасоль, горох, чтобы наращивать мышцы», – рассказывает Евгений.

Основной секрет сбалансированного питания при высоких нагрузках – это контроль состояния и отсутствие жёстких ограничений, которые могут неминуемо привести к срывам и психологическим проблемам.

Екатерина Миронова фигуристка сборной России «Организм всегда будет в порядке, если наблюдать за его состоянием. Важно быть гибким в вопросе питания, соблюдать режим и прислушиваться к потребностям. Единого правильного рациона на всё время нет, как и секрета. Есть только общие рекомендации, которые нужно подстраивать под индивидуальные особенности собственного организма. Я придерживаюсь стратегии разумного потребления – позволять себе всё, но в меру».