«Секрет в том, что не отказываю себе ни в чём». Сколько калорий сжигают топ-фигуристы?

Сколько ударов в минуту делает ваше сердце, когда вы смотрите на прокат любимого фигуриста? Спорим, что не меньше, чем сердце самого спортсмена во время проката!
Фигурное катание – достаточно энергозатратный вид спорта, а если учесть и тот факт, что, помимо ледовых тренировок, у спортсменов есть ещё и ОФП, и хореография, и другие дополнительные занятия, всю эту нагрузку нужно как-то контролировать.
Любители фигурного катания многое слышали о специфических изобретениях – одни только работы Алексея Мишина и Виктора Шапиро используются в группах по всему миру. Но и обычные спортивные smart-технологии тоже находятся у фигуристов в активном ходу: с такими, например, активно начали работать Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
«Сердце встаёт, вот и замеряем», – шутит Женя Устенко. На самом деле, многие иностранные пары работают с пульсометрами и датчиками, к примеру, в итальянских танцевальных группах спортсмены контролируют свои нагрузки таким образом. С межсезонья этот подход стали использовать и петербургские танцоры.
Из этого спецвыпуска вы сможете узнать:
- как пульсометры и датчики могут поменять тренировочный процесс;
- сколько калорий за одну тренировку можно сжечь в танцах на льду (спойлер: цифры могут вас удивить);
- как питаются спортсмены, чтобы компенсировать такие большие энергозатраты.
Как smart-аппаратура помогает фигуристу?
Подобные аксессуары на постоянной основе используют представители циклических видов спорта – бегуны, лыжники, биатлонисты. Но внедряют их в свой тренировочный режим и фигуристы: так можно регулировать нагрузки и отслеживать реакцию собственного тела на них.
Евгений Устенко уже несколько месяцев проводит тренировки со специальным нагрудным датчиком, считывающим показатели сердечного ритма. Носить такую вещь удобно, поскольку крепится датчик плотно и не сползает даже во время очень интенсивной активности. Екатерина Миронова обычно практикует использование пульсометра. В первую тренировку ребятам было непривычно, но за две-три недели фигуристы успешно приспособились к этим вещам.
«Благодаря отслеживанию кардионагрузки, вариабельности сердечного ритма и частоты вдохов в течение сна и других показателей я узнаю соотношение текущего напряжения к выносливости и вижу состояние своего организма до, во время и после тренировок. Есть возможность отследить качество тренировки. В какие дни у меня выходит эффективная тренировка с повышенной нагрузкой, в какие – перетренированность или детренированность с низкой нагрузкой. Понимая текущее состояние, можно четко выстраивать график дальнейшей работы с наибольшей эффективностью. Также я стала внимательнее следить за статусами вегетативной нервной системы и показателями сна, чтобы иметь возможность вносить изменения в свой режим для более качественного восстановления организма и нервной системы».
В специальном приложении можно наблюдать за полным графиком работы тела на тренировке – уровнями пиковой нагрузки, частотой сердечных сокращений (ЧСС), количеством сожжённых килокалорий. «Есть также прогнозы на будущее: например, в графике показано, что в воскресенье, например, моя выносливость будет уже не такой пиковой, как в четверг или пятницу. И благодаря этому можно распределять нагрузку. Организму нужно сохраняться в течении сезона», – добавляет Екатерина.
С такими данными можно более грамотно выстраивать график тренировок и план каждого отдельного занятия. Фигуристы могут отслеживать по таблице, в какой именно момент организму действительно стало тяжело, а в какой, наоборот, показатели в норме и можно продолжить работу, добавить ещё какие-то упражнения.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко на тренировке
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
Сколько калорий могут сжечь фигуристы-профессионалы за одну тренировку на льду?
Около шести часов в день у Кати и Жени уходит на тренировки, из них от полутора до трёх часов фигуристы проводят только на льду – и для танцоров это ещё не такие большие показатели, в этом виде чем больше практики на катке, тем лучше.
Катя и Женя предоставили «Чемпионату» скриншоты из приложения, чтобы можно было понаблюдать, как изменились показатели за полтора месяца и какие именно показатели они отслеживают.
За полтора часа тренировки в танцах на льду может уйти 800-1000 калорий, за трëхчасовое занятие может быть потрачено 1200-1600 калорий. Также потраченные калории в приложении пересчитываются в граммы жира, которые тело потеряло за тренировку.
Cравнение показателей Екатерины Мироновой на момент начала тренировок с пульсометром и спустя 1,5 месяца
Ещё один плюс в таком контроле нагрузки – можно регулировать своё питание в зависимости от того, как ты поработал на конкретной тренировке. «Если поработал побольше, можно побольше поесть», – шутит Женя Устенко.
Как и чем восполнять потраченные на тренировке калории?
Тема питания и веса – достаточно острая для большинства фигуристов. С самого юного возраста многие девушки и юноши сталкиваются с расстройствами пищевого поведения из-за жёстких ограничений, диет и запретов. Но одно дело – когда это одиночное катание и вес важен для выполнения прыжков, другая ли ситуация в танцах? Отчасти.
Про РПП, наверное, можно собирать отдельный выпуск. А в нынешнем хотелось бы просто взглянуть на обычный суточный рацион фигуриста-профессионала. Если во время тренировки спортсмены тратят такое нереальное количество калорий, то как нужно питаться, чтобы держать себя в форме?
«Мой рацион основан на пище, богатой белком, чтобы набираться сил, наращивать мышечную массу и поддерживать энергию. В целом я себя ни в чëм не ограничиваю. Могу съесть мясо с любым гарниром или что-то более жирное. Главное – придерживаться правильного подхода к еде и стараться вместо бургера, например, выбирать мясо с гарниром».
В течение года рацион спортсменов меняется несильно: Катя отмечает, что это касается в основном овощей и фруктов, а Женя подчёркивает, что к сезону исключает так называемую «вредную» еду – снеки, жирную пищу и газировку, чтобы можно было поддерживать организм в оптимальной форме.
Что касается РПП, оба фигуриста этого на своём спортивном пути избежали. «Никогда в жизни не запрещала себе вредную пищу, но и желания её употреблять тоже не возникало. Вероятно, в этом и есть весь секрет: когда нет запрета, желание его нарушить уходит», – подчеркнула Екатерина.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Партнёрам в танцах на льду приходится выполнять немало силовой работы, так что это сказывается и на тренировочном процессе, и на рационе. «Основной упор делается на белок, особенно в период подготовки к сезону. Причём не только на животный, но и на растительный. Ем больше мяса, добавляю бобовые, например, фасоль, горох, чтобы наращивать мышцы», – рассказывает Евгений.
Основной секрет сбалансированного питания при высоких нагрузках – это контроль состояния и отсутствие жёстких ограничений, которые могут неминуемо привести к срывам и психологическим проблемам.
«Организм всегда будет в порядке, если наблюдать за его состоянием. Важно быть гибким в вопросе питания, соблюдать режим и прислушиваться к потребностям. Единого правильного рациона на всё время нет, как и секрета. Есть только общие рекомендации, которые нужно подстраивать под индивидуальные особенности собственного организма. Я придерживаюсь стратегии разумного потребления – позволять себе всё, но в меру».
«Мой секрет в том, что я не отказываю себе ни в чём. Если чего-то хочется, значит, этого требует мой организм, и я стараюсь себя в этом не ограничивать. Просто не ем огромными порциями. Я ем три-четыре раза в день, сбалансированно. Нет такого, чтобы на завтрак съел огромную тарелку еды, потом днём ничего не съел и только вечером поужинал. У меня на завтрак умеренная порция, на обед умеренная порция, и, если не выхожу сразу после обеда на тренировку, есть ещё перекус перед тренировкой. Ну и, естественно, после тренировки на ужин моя порция больше, потому что сил потрачено много и нужно восстанавливаться».