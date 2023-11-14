Знаменитые российские фигуристы завершили карьеру. Они не стали тянуть с заявлением

В фигурном катании стало на одну прекрасную спортивную пару меньше — Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры. Фигуристы пришли в подкаст к своему тренеру Максиму Транькову и честно во всём признались.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может, кому-то и к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Владимир Морозов в подкасте «Произвольная программа».

Для фигурного катания такие своевременные заявления — редкость. Обычно фигуристы говорят о приостановке карьеры и годами делают вид, будто ещё могут вернуться, но так и не возвращаются. Тарасова и Морозов же решили быть максимально откровенными, и уже только этим ребята вызывают уважение.

Интервью Максиму Транькову в целом получилось очень честным и искренним. Кажется, только бывшему тренеру Женя с Володей были готовы рассказать всё — они отвечали даже на не самые приятные вопросы.

Что же интересного поведали Тарасова и Морозов в подкасте «Произвольная программа»? Приводим самые важные цитаты.

О первой Олимпиаде

Морозов: Эти две Олимпиады (в 2018 и в 2022 году. — Прим. «Чемпионата») кардинально отличались по настрою, по впечатлениям и по эмоциям. В 2018 году прям хотелось выступить, я ехал как на праздник. Когда мы заехали в деревню, эта атмосфера, сами эти соревнования настолько впали в душу, настолько они мне нравились. Настолько было непривычно видеть другие виды спорта! Конечно, мы с боевым настроем готовились к соревнованиям.

О поддержке Коляды в Пхёнчхане

Морозов: Мы жили все в одной квартире втроем (с Михаилом Колядой и Дмитрием Соловьевым. — Прим. «Чемпионата»). Понятно, что после такого выступления человек очень сильно переживает и его надо как минимум просто поддержать. На нём просто не было лица, он был серого цвета. Было видно, что он зажат, скован. Я подумал, что надо всё равно парня поддержать. Во-первых, ему произвольную катать. Если он с такими эмоциями и на произвольную выйдет, то ещё хуже может быть. По-человечески абсолютно поддержали и сказали: «Собирайся на произвольную».

Миша катал утром, следующие после него выступали мы. Мы перед автобусом смотрели с телефона трансляцию, посмотрели выступления одиночников, вздохнули и поехали выступать сами. У меня были эмоции, что надо как-то исправлять, мы же всë-таки команда, надо как-то помогать. Мы выступили отлично, набрали 10 баллов. А потом вечером, может, и у него переосмысление произошло, стихли эмоции. Мы просто сказали: «Мишань, такое случается».

О провале на Олимпиаде-2018

Морозов: Сложно, конечно, об этом говорить. Это удар был. Но это жизнь, это спорт. Случились две непоправимые ошибки, которые… Наверное, стресс. Очень хотелось эту медаль, выпрыгивали из штанов во время проката. Может, сказалось, что это первая Олимпиада или какая-то неопытность. Тут уже никто не разбирался. Единственное, что я помню, что я сразу выключил телефон, запихал костюмы, коньки в рюкзак и ушёл в закат. Куча звонков от родителей, от друзей, от родственников — все мимо.

Я, кстати, встретил тебя (обращается к Транькову. — Прим. «Чемпионата») в деревне, и ты был единственный, кто поддержал меня и сказал правильные слова, что надо дальше кататься. Для меня это был траурный день, я вообще не знал, что делать дальше. Вроде как есть медаль командного турнира, есть медали с чемпионатов Европы и мира. Зачем дальше что-то продолжать, когда конец света случился? Но ты мне объяснил, что это нормально, что наша Олимпиада следующая.

Тарасова: Я просто не знала, куда мне деться. Мне было настолько плохо, что Вову, весь тренерский состав подвела. Мне кажется, я очень боялась, не справилась морально. После этого провала моего вышла в коридор, там стояли тренеры, судьи, и все сказали: «Ничего страшного, всё бывает». А мне было… Ну как, это же Олимпиада, как это ничего страшного? Я ушла в комнату, где сидела и не выходила, общалась только с мамой. На следующий день мы с Вовой встретились и поговорили.

О гороховом платье

Тарасова: Не сожгла ли я платье в горох? Кстати, хорошая идея! (Смеётся.) Нет, оно висит дома в Казани. Эти трусы в горошек мне до сих пор припоминают. Очень не люблю это платье.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

О расставании с Мозер

Морозов: Это не было сюрпризом. Когда начинался новый олимпийский сезон, в новостях вышла очень большая статья от Нины Михайловны «Я устала, я не хочу больше тренировать». Я такой: «Чего? Начало сезона только». Мне показалось это интервью очень странным. Мы работали в команде, никаких нареканий не было, до Олимпиады шли вместе. Мне на тот момент это показалось странным. Но после Игр она действительно сказала, что больше тренировать не будет.

Тарасова: Она сказала просто: «Я прекращаю тренировать, ищите тренера».

Морозов: У нас страница перелистнулась, началась новая глава, в которую мы пошли в другом составе.

О сохранении пары после разрыва отношений

Тарасова: Мы оба понимали, что пара на льду из нас очень хорошая, перспективная. Рушить всё, что на льду, это было прям… В жизни тоже был, конечно, тяжёлый переломный момент. Я была инициатором, но было сложно. Поговорили, приняли решение, всё это нелегко было, но нужно было как-то сохранять фигурное катание, потому что у нас были у обоих цели. Да, прошла одна Олимпиада — неудачная, но завершать в 22 карьеру не хочется, тогда не имеет смысла всё, что было до.

Морозов: Приоритеты были расставлены. Спортивная карьера не такая длинная, есть вещи невозвратные. Вы можете сойтись-разойтись — в жизни у всех по-разному складывается, люди по два-три раза играют свадьбы. А если ты свою спортивную карьеру упустил, то время назад не отмотаешь. Твоё тело не будет таким, как было в молодости.

О сотрудничестве с Тутберидзе

Траньков: Это я спродюсировал переход к Тутберидзе. Мы были на турнире в Нидерландах, там был Даниил Глейхенгауз с Морисом Квителашвили. Мы там общались с Даней, и я закинул ему идею, что мы должны попасть на Олимпийские игры, попасть в команду, и это будет очень сильная команда. Я понимал, что без льда нам будет сложно. Как оказалось, Даня донёс эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы к тому, что мы придём.

Но после чемпионата мира, который неудачно у нас сложился — опять четвёртое место… Об этом не очень принято говорить, но у меня началась настоящая депрессия. У меня опускались руки, я уже не понимал, что и как. В этот момент я толкал вас пойти к Этери, но сам не хотел идти. Мне почему-то стало интересно, почему вы сказали: если пойдём, то только с ним?

Морозов: Потому что на переправе коней не меняют. Предолимпийский сезон закончился, следующий год — олимпийский. Начинать сначала с новыми специалистами не хотелось. Я считал, что это нельзя делать.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов с Этери Тутберидзе Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

О непопадании в командный турнир Пекина

Тарасова: За день до начала командных соревнований у нас проходит наша тренировка парная, нас три пары. Буквально за пару минут до конца тренировки нас собирает федерация и объявляет состав на командные соревнования на следующий день. Объявили, мы переглянулись: понятно, пойдём готовиться к личному. Значит, всё хорошо будет в личном. Мы даже с Вовой потом обсудили… С одной стороны, можно сказать, что это нам сыграло на руку, потому что был уже опыт предыдущих командных соревнований, когда круто откатались, отдали эмоции. А тут у тебя есть шанс именно в личном выплеснуть всё, что ты копил и тренировал. Я думаю, что, как произошло, так и должно было быть.

Морозов: Две недели готовились — это было неплохо и пошло на пользу. Когда ты 10 раз откатал на основной арене произвольную чисто, то ты выходишь на старт и знаешь, что в 11-й раз тоже прокатаешь чисто.

О серебре Олимпиады-2022

Тарасова: Я не считаю это поражением. Я была настолько рада, что в нужный момент мы сделали всё! По мелочи можно было… Но глобально мы сделали всё в этот момент.

Морозов: Конечно, золото-то получше.

Тарасова: Ребята (Вэньцзин Суй и Хань Цун. — Прим. «Чемпионата») тоже очень долгий путь прошли, они тоже заслуживают. Но у них была ошибка.

Морозов: Достойные соперники, не стыдно таким проигрывать. Мы очень уважительно относимся к этой паре, они большие мастера и много делают интересных вещей, которым следующему поколению надо учиться.

О завершении карьеры

Морозов: Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её.

Тарасова: Мы завершаем соревновательную карьеру.

Морозов: К сожалению, может, кому-то и к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать не будем.

Как пришли к этому? Я просил в прошлом году, чтобы ещё один год мы покатались. Мне хотелось после Олимпиады покататься. Женю не пришлось долго уговаривать. Я попросил: «Жень, давай покатаемся ещё годик, покайфуем на соревнованиях. Без нервотрепки, без какого-то напряжения». И она сказала да.

Что дальше? Мы получаем по образованию каждый. Безусловно, пока в форме, пока после спорта, будут какие-то ледовые шоу. Ну и надо заниматься саморазвитием, найти себя в жизни и делать то, что тебе нравится.