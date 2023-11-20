«Пару раз возникало чувство кринжа». Медведева представила фильм о себе на большом экране

Фигурное катание — очень драматичный и остросюжетный вид спорта. Для того чтобы снять о нём интересный фильм, не надо ничего придумывать, можно просто экранизировать реальность. Это подтверждает кинокартина «Медведева против Медведевой», премьера которой состоялась 19 ноября — в 24-й день рождения фигуристки — на Новом Арбате.

Фильм показывает период жизни Евгении с момента поражения на Олимпиаде-2018 вплоть до участия в «Ледниковом периоде». Изначально планировалось, что картина осветит путь Медведевой к золоту Пекина, но жизнь сложилась иначе, а потому перед зрителем предстаёт история взросления фигуристки и принятия того злополучного серебра Пхёнчхана. Подробно о том, чего ждать от самого фильма, я писала в июле, вы можете прочитать об этом здесь:

Сегодня же я расскажу, как прошла официальная премьера кинокартины «Медведева против Медведевой».

Костомаров, Домнина и Авербух пришли поддержать Медведеву

Красная ковровая дорожка, огромный постер фильма, вспышки фотокамер — появляется Евгения Медведева. Фигуристка позирует перед фотографами в утончённом total black образе, а потом идёт общаться с журналистами.

«Сегодня самый необычный мой день рождения, о да! Нежданно-негаданно получилось вот так. Я думаю, что после просмотра моего фильма дети ещё больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого. Конечно, я бы могла вывалить все свои проблемы, все свои травмы, пожаловаться. Но я старалась высказываться о своём спорте, о своём пути максимально позитивно. Пожаловаться мы всегда можем, а подсветить что-то хорошее, красивое, отозваться с благодарностью — больше сил требуется на это. Негативу всегда есть место, а в свой день рождения я бы хотела позитивного. Так что картина больше мотивационная, нежели наоборот», — поделилась Женя.

Вскоре на красной дорожке появились неожиданные гости — Роман Костомаров и Оксана Домнина. Экс-фигуристы пришли поддержать Женю с огромным букетом роз.

«Знаем Евгению лет шесть точно. Наверное, по окончании Жениной карьеры мы ближе познакомились, до этого смотрели, наблюдали за её победами и успехами», — сказал Роман.

Вместе с супругой Елизаветой Арзамасовой премьеру посетил Илья Авербух. Постановщик, который, кстати, тоже появляется в фильме, очень комплиментарно отозвался о Медведевой:

«Мне посчастливилось видеть Женю разной. Женя, безусловно, очень целеустремлённый человек, который, я уверен, будет проявлять себя много и много раз в различных амплуа. Женя очень умный, интеллигентный человек, что мне очень импонирует в ней. Это выделяет её. Она глубокий человек, думающий, стремящийся развиваться, стремящийся искать, и я всесторонне буду поддерживать Женю».

Также Медведеву пришли поддержать Станислава Константинова, Дмитрий Соловьёв, Александр Энберт, блогер Дмитрий Ермузевич — и это только те, кого удалось заметить.

«Кто не падал, тот не поднимался»

Полный зал на премьеру, к сожалению, не собрался, хотя билеты стоили недорого — 700 рублей. Но народу всё равно было много — в основном это болельщики Медведевой.

Перед тем как представить фильм, Женя едва не заработала травму. По пути на сцену фигуристка упала на лестнице, но вроде всё обошлось.

«Фильм, который вы сейчас увидите, покажет, что фигурное катание — это больше, чем медали. И мой выход на сцену показал: кто не падал, тот не поднимался. Это была бы не я, если бы я не показала этого на практике», — со смехом сказала Женя.

Показ фильма прошёл очень эмоционально. На триумфальных моментах в жизни фигуристки болельщики аплодировали, во время рассказа про бабушку — всхлипывали, а на кадрах с Загитовой, говорящей о дружбе с Женей, смеялись. Реакция зала была очень живая, такое в кино встретишь нечасто.

После показа фильма Медведева поучаствовала в дискуссии о нём, которую предложили провести мне. Ниже — небольшое интервью с фигуристкой, которое мне удалось взять.

— Евгения, вы вообще когда-нибудь представляли, что про вас снимут фильм и будут показывать на больших экранах?

— Нет! Но такое чувство, будто прикольно получилось. Не знаю, что сказать. Много вы увидели того, чего не видели до этого. Возможно, вы увидели что-то новое, интересные детали моей жизни, которые хотели узнать, но не знали. Про моё детство, мне кажется, мало кто слышал и видел. В основном всё в настоящем было: выиграла — расскажите, какие ощущения от победы, проиграла — какие ощущения от поражения, на будущее — какие задачи и цели. Про детство обычно мало спрашивают, а тут моя любимая доля фильма — про мой ранний возраст. На некоторых кадрах я даже ходить ещё не умею. Мне кажется, это здорово, что я могу этим поделиться.

— Предложение снять этот фильм пришло в сложный период вашей жизни, вы тогда полностью перезапускали карьеру. Как вы решились на то, чтобы согласиться?

— Я ещё раз хотела бы выразить огромную благодарность съёмочной группе, которая с пониманием относилась к моему состоянию как к ментальному, так и физическому, осознавая, что мне нужно готовиться к соревнованиям, что это всё стресс. Вы видели кадры из Канады — ребята специально прилетели ко мне в Торонто, постоянно находились рядом со мной. Три, четыре, пять недель съёмок — это нормально. Ребята не просили делать каких-то постановочных кадров. Получилось натурально, наверное, без прикрас, без дублей.

— Что было самое сложное в съёмках фильма?

— Самое сложное — так раскрыться. В современном мире я говорю довольно смело, не боюсь говорить — да, тут было сложно не прикрывать это чем-то наносным. Но от Жени 2018-го года, которая боялась всего и вся не дай бог лишнее слово сказать — сейчас я такая, как сейчас, что хотите расскажу. За этим стоит большой личностный рост и путь.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

— За эти четыре года съёмок фильма очень многое произошло в вашей жизни, понятно, что всё уместить в фильм не удалось. Как принималось решение, что будет подробно освещено, а что — нет?

— У каждого человека, наверное, есть какие-то свои моральные принципы. В моём случае главным требованием было, чтобы фильм был в основном про мой путь, про мои трудности, эмоции, и чтобы не было какого-то негатива. Я рассказывала, как поехала на чемпионат мира, что со мной происходило, про травмы. Про травмы я не могла молчать, хотя особо не люблю об этом говорить. Ну, вот как есть. Старались обойтись без приплетания других людей, хотя у многих, наверное, есть вопросы, я многое могла бы рассказать, но есть такое понятие, как жизненный принцип. Пускай всё это будет за кадром. Я знаю, что мы живём в современном мире, в мире социальных сетей, где многие полностью выкатывают свою жизнь напоказ. И всё-таки есть вещи, которые должны остаться за кадром и не быть на больших экранах.

— Каково было посмотреть на себя прошлую? Часто бывает, что, когда смотришь свои старые видео, возникают противоречивые эмоции: либо «о ужас, как я вообще могла так думать», либо «ого, а я уже тогда была очень крутой». Какие у вас были эмоции?

— Сейчас это называется таким словом, как кринж. Пару раз такое чувство возникало. Но на самом деле было интересно посмотреть, самой что-то вспомнить. И для меня важно, что про бабушку много рассказали. Мне кажется, она бы тут в первых рядах сидела как самый главный поклонник всего, что со мной связано.

— Уверена, что ваша история станет вдохновением для многих людей. А вы кем-то вдохновляетесь?

— Может, это грубо прозвучит, но, наверное, нет таких людей. Я стараюсь из всех сфер своей жизни брать какие-то позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития. Да, есть спортсмены, люди, которые вдохновляют меня в моменте. Слава богу, что сейчас есть Интернет, где можно всё что угодно, а если чувствуешь себя плохо, можно обратиться за помощью к кому угодно. Я, например, обращаюсь за помощью к социальным сетям, к каким-то видео, которые мне западают в душу. Когда я успокаиваюсь, когда мне хорошо, тогда я чувствую в себе силы идти дальше. Я выбрала для себя немного иной путь — не мимолётное вдохновение в моменте, чтобы идти и делать. Мне нужно искать вдохновение, чтобы идти с ним по жизни, играть вдолгую. Это, конечно, сложнее, но продуктивнее.

— О ком из мира фигурного катания вам было бы интересно посмотреть документальный фильм?

— Проблема в том, что все современные фигуристы, особенно наши девчонки, росли на моих глазах. Я знаю их историю, видела, что происходило у них в жизни. Но, наверное, это покажет время, про кого снимут документальный фильм. У нас сейчас настолько… хочется сказать подрастающее поколение, а в действительности девчонки уже всё повыигрывали и прошли очень многое. За два-три года можно прожить целую спортивную жизнь. Думаю, было бы очень интересно посмотреть фильм про прошедшие Олимпийские игры. Просто про всё, что там происходило, как это было.

— Часто после каких-то событий в фигурном катании можно увидеть комментарии: «Ну когда уже Netflix экранизирует всё это?»

— Знаете, Netflix снимает так, что она пришла ночью на каток, её бросил парень, она придумала сама программу в темноте и выиграла Олимпиаду. Обычно так это бывает, если речь о художественном жанре. В моём фильме задача была всё сделать максимально натурально.

— А как вы смотрите на то, чтобы в будущем появился художественный фильм о российском фигурном катании, возможно, даже с вашим участием?

— С моим участием вряд ли, я уже так олимпийскую программу не скатаю (смеётся). Жаль, конечно, но, мне кажется, если в будущем получится снять это прям так киношно в плане искусства, на кинокамеру, это может получиться очень интересно и очень красиво. Потому что фигурное катание — это один из самых красивейших видов спорта в мире, по моему мнению.

После сессии вопросов и ответов Медведева принимала подарки и раздавала автографы. Болельщики очень долго не отпускали фигуристку — Женю буквально пришлось уводить от них.

Но можно с уверенностью сказать, что этот день Медведева запомнит навсегда. Встретить свой день рождения в такой огромной компании, да ещё и за просмотром документального фильма о себе на большом экране — действительно уникальный момент.