«Женечка, нам так тебя жалко». Каких откровений ждать от фильма про Медведеву

Евгения Медведева — одна из ярчайших спортсменок в истории фигурного катания. Ещё во время Олимпиады в Пхёнчхане было понятно: когда-нибудь про Женю точно снимут фильм. Ждать предложений фигуристке пришлось недолго, уже в 2019 году к Медведевой обратилась студия «Красный квадрат» с идеей снять о ней документальное кино. Фигуристка согласилась, несмотря на то что переживала тогда сложный период в карьере. Съёмки длились четыре года (с перерывами) и закончились этой зимой. И вот в начале июля зрители наконец увидели премьеру картины «Медведева против Медведевой» в рамках фестиваля документального кино в Парке Горького.

Как прошёл первый показ фильма и каких откровений ждать зрителям? Внимание, будут спойлеры!

Как снимался фильм и почему «Медведева против Медведевой»?

«Предложение о съёмках фильма поступило через некоторое время после событий на Олимпиаде 2018 года. Приступили к съёмкам, они проходили в разных странах, разных обстоятельствах, всё это снимала прекрасная команда «Красного квадрата», которая очень сильно старалась быть незаметной. Они подбирали такие ракурсы, кадры, старались не нарушать тонкую материю тренировочного процесса — неважно, снимались ли это мои тренировки, тренировки «Ледникового периода»… Я безумно благодарна за такой трепет и отношение ко мне. Не было такого, что: «Евгения, вы плачете? Вот сейчас мы вас снимем!»

Мне было очень приятно, что они с пониманием относились к моим эмоциям, натянутому канату нервов в какой-то момент. Когда тяжело, ты можешь сказать: «Ребят, я сейчас вообще не могу». Крутая команда, которая сняла в итоге крутой материал без психологических потерь», — рассказала Женя перед показом фильма.

Каких-то сокровенных эмоций и сенсационных заявлений в этом фильме вы не увидите. Прежде всего это кино о взрослении Медведевой. Кадры из канадской главы жизни Жени и периоде после приостановки карьеры чередуются, поэтому зритель может чётко проследить, как менялись мышление и мировоззрение фигуристки.

«С 2019 года я очень сильно изменилась, я абсолютно другой человек с другими взглядами на жизнь», — сказала Медведева.

Перед зрителем в буквальном смысле предстают две разных Жени, поэтому вопросов о том, почему фильм называется именно «Медведева против Медведевой», не возникает. В 2019 году у фигуристки была цель — создать лучшую версию себя, не оглядываясь ни на кого другого. И в фильме чётко видно, к какой точке Женя пришла сейчас.

«В какой-то день съёмок я сказала, что единственный мой соперник — это я. В тот период времени мне было важно сфокусироваться конкретно на себе, включить эгоизм и заниматься только собой. Большой спорт — равно много соперников, очень сильных, серьёзных соперников, которые изо дня в день также совершенствуются. В какой-то момент в периоды слабости меня это пугало, поэтому я приняла решение смотреть только на себя, мой единственный соперник — это Медведева. Я смотрю на себя в зеркало, и мне нужно становиться лучше», — объяснила Женя.

постер фильма «Медведева против Медведевой»

Самая ценная медаль в детстве и потеря бабушки

Фильм начинается с кадров на замёрзшем Байкале, фигуристка ест лёд и говорит со смехом: «Это моя предолимпийская диета». Затем девушка делится тем, что для неё значило золото Олимпиады.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. Мы все идём к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Когда я её не получила, я думала, что проиграла жизнь», — рассказывает Медведева.

Повествование фигуристки прерывается детскими видео Жени, под которые её мама рассказывает, как её дочь оказалась в фигурном катании. Жанна вспоминает, что Женю никогда не считали талантливой, критиковали её данные. Затем фигуристка рассказывает, что, когда она оказалась в группе Тутберидзе, ей пришлось работать в два раза больше, чтобы быть на одном уровне с соперницами.

Самой важной медалью для Медведевой в ранний период карьеры стала бронза финала Гран-при 2013 года — она досталась Жене очень тяжело из-за серьёзной травмы.

«Бедро не держало от боли, и, чтобы было не больно, его заматывали большими бинтами. Косточки рассыпались в муку, это было очень тяжело. Она всё время плакала, но сжимала зубы: «Я поеду! Я выступлю!» Предлагали ей: «Давай снимемся, куда ты с такой ногой?» Она еле ходила, но всё равно поехала», — рассказывает Жанна.

Главная опора Жени — это её семья: мама и бабушка. В самые непростые моменты они были рядом с ней, помогали и поддерживали. К сожалению, в 2021 году Валентина Лаврентьевна умерла от рака. Это была первая тяжёлая потеря в жизни девушки.

«Женя очень тихо переживала. Она не истерила, в голос не рыдала, просто тихонько плакала. Выступать ей пришлось после похорон. Похоронили бабушку, и она улетела», — рассказывает Жанна, а в это время транслируются кадры из того самого выступления Alegria.

Олимпийская драма и переезд в Канаду

Конечно, фильм не мог обойти главную драму в жизни Медведевой — Олимпиаду. Женя рассказывает, что в сезоне-2017/2018 столкнулась сразу с двумя тяжелейшими травмами: помимо перелома ноги, у неё ещё было три трещины в позвоночнике. Но сдаваться она не собиралась. Серебро тяжело ударило по фигуристке, хотя её мама считала, что это величайшая удача.

«Мы с ней ругались. Я говорила ей: «Бога благодари за это серебро. За два месяца до Олимпиады выйти с поломанной ногой и спиной… Спасибо за серебро, ты могла бы вообще туда не поехать», — рассказывает Жанна.

Евгения Медведева Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

Но гораздо чаще Медведева сталкивалась с жалостью, которая очень на неё давила.

«Находиться в той обстановке, которая сложилась после Олимпиады… Все говорили: «Как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы дали их обеим, девочки все молодцы. Как жаль, что ты не выиграла. Ай-яй-яй». Это постоянно мусолилось. На каток прихожу, и там начинается: «Женечка, нам так тебя жалко, так жаль, так жаль». И мне было это просто невозможно слышать! «Ну, для нас ты всё равно олимпийская чемпионка!» И я стою и говорю: «Нет. Я не олимпийская чемпионка, ребята! Вы сколько угодно можете это говорить, но у меня два серебра. Зачем вы это говорите?» Это обесценивание победы моего соперника и жалость ко мне.

Понятно, что это не единственная причина, но это то, что повлияло на моё решение. Потуги задобрить меня тем, что «ты для нас чемпионка» — это очень сильно било морально по мне. Понятно, что это не единственная причина, но, наверное, один из таких ярких эпизодов, который повлиял на моё решение», — рассказывает Женя о своём состоянии после Олимпиады и решении переехать в Канаду.

Результаты фигуристки после перехода к Брайану Орсеру стали хуже, зато Медведева научилась получать удовольствие от фигурного катания, а поддержка публики придавала ей ещё больше сил.

Новая жизнь Медведевой и принятие олимпийского серебра

После этого повествование переключилось на жизнь Жени после приостановки карьеры. Шоу «Вызов», «Ледниковый период», предательство Дани Милохина — новая реальность знаменитой фигуристки. Переживания о серебре Олимпиады позади. Фигуристка приняла свой путь и научилась гордиться им.

«Однажды я взяла эту медаль и поняла — это железка, предмет с колечками. У меня случился когнитивный диссонанс. Раньше я думала, что этот предмет — доказательство того, что у тебя за плечами действительно был весь этот путь. Недавно я поняла, что это абсолютно не так. Я перешла в другую стадию своей жизни, у меня сменились ценности и приоритеты. Я держу медаль, и у меня нет ни расстройства, ни радости, ни горечи, ни боли, которые когда-то были раньше. Я ничего не чувствую. Это было настолько круто и странно осознавать», — призналась Женя.

Несмотря на то что какие-то периоды жизни фигуристки были опущены, фильм получился интересным и захватывающим. Зрители увидели ту эволюцию, которую успела пройти фигуристка всего за четыре года: от полного непринятия олимпийского серебра до счастливой жизни в настоящем. Отдельного внимания стоит необычный продакшен: документальные кадры прерывались аниме — это классная изюминка, ведь фигуристка очень любит этот жанр.

Моментами не хватало откровений, но, возможно, они ждут нас впереди. Медведева призналась, что мечтает написать свою книгу, но пока что глава жизни, которую она хотела бы поместить в произведение, не закончилась.