Битва титанов. Дикиджи выдал прокат года, но проиграл Семененко. Всё ли справедливо?

Женя защитил титул чемпиона России, но Влад заставил его понервничать. Один балл разницы — за выслугу лет или за реальные ошибки?

Сумасшедшая интрига в мужском одиночном катании на чемпионате России. «Титаны», как прозвала их легендарная Татьяна Тарасова, бились за медали главного турнира года. Пётр Гуменник выдал нереальный прокат с тремя квадами и пробил отметку в 200 баллов. Думаете, он победитель? Как бы не так!

Великолепный Евгений Семененко не стал сдавать позиции и всерьёз устремился ко второму золоту за последние два года. Ученик Алексея Мишина не был безупречен, и его едва не «задавил» фигурист-сенсация.

Владислав Дикиджи устроил пожар на челябинской арене. Тем не менее проиграл один балл уже двукратному чемпиону. Что же произошло? И всё ли справедливо?

Кондратюк не смог выбраться со дна

Напряжение, вызванное статусностью турнира в Челябинске, дошло до апогея в произвольных программах мужчин. Если вчера одиночники падали один-два раза, то теперь ошибались они гораздо чаще. В первой разминке никто не откатал чисто. Практически все были разобраны на части, даже опытный Александр Самарин не справился с нервами и показал много грязи. Его коронный четверной лутц не получился, из-за чего Саша не сумел настроиться на другие элементы. Проблемы возникли и у Матвея Ветлугина, который нетипично для себя не смог сделать ни один каскад 3+3 с риттбергером: второй прыжок — оба раза — был в два оборота. Это стало причиной большой потери баллов.

Единственный, кто более-менее собрался, — это Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея Мишина начал с великолепного четверного риттбергера, затем он сделал ещё два квада — тулуп и сальхов в каскаде. На первом трикселе он «клюнул», но смог присоединить двойной тулуп через ойлер. На сольном квад-сальхове фигурист коснулся льда рукой, но самая обидная ошибка случилась на втором тройном акселе — «бабочка». Глеб получил от судей 165,95 балла, всего — 243,47.

А вот во второй группе участников настрой был иной. Неудачно выступивший в короткой программе Андрей Мозалёв буквально вытащил себя из ямы. Ученик Кирилла Давыденко сделал квад-сальхов, ещё два четверных тулупа, один в каскаде, и триксель. На непрыжковых элементах Андрей нетипично для себя потерял по одному уровню, но в целом впечатление от его проката было приятным. Фигурист набрал 167,47 балла, в сумме — 248,18. Положительную тенденцию продолжил Марк Кондратюк. Олимпийский чемпион в команде начал свой прокат с шикарного четверного лутца, потом он приземлил квад-тулуп, на трикселе сделал степ-аут, а вот второй приземлил в комбинации с дупелем. Во второй половине Марк прыгнул квад-сальхов, но повторить успех он не смог — упал на этом же элементе, лишился каскада и получил повтор. Это сказалось на оценках: 168,11 балла, за обе программы — 249,08.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Тарасова в восторге от Игнатова

У следующих участников были проблемы посерьёзнее. Небезупречен был и Даниил Самсонов, хотя ученик Этери Тутберидзе сделал самые сложные элементы чисто: каскад 4+2 из сальхова и тулупа, сольный квад-сальхов и триксель в комбинации, на втором, к сожалению, случилась «бабочка». Были и другие погрешности у Дани, но это не помешало ему эмоционально выложиться и отлично выполнить вращения и дорожки шагов, получая за них максимум. Именно это вывело спортсмена на промежуточное первое место с результатом в 265,63 балла за два проката.

После перерыва на лёд вышли главные претенденты на медали чемпионата России. К разочарованию болельщиков, Роман Савосин не смог показать привычной стабильности и вместо трёх квадов сделал только один — тулуп. Кроме этого, из ультра-си Рома исполнил триксель, но вряд ли это порадовало фигуриста: весь прокат Савосин выглядел разочарованным собой, отчего его прекрасная программа под Андриано Челентано не смотрелась. Убедить судей у спортсмена не получилось: 167,29 балла, всего — 255,48.

Поднять настроение поклонникам фигурного катания смог Макар Игнатов, который выполнил архисложный набор из четверных риттбергера, сальхова и двух тулупов, один в каскаде. С другими прыжками, включая триксель в комбинации с тройным сальховом, Макар тоже справился. Естественно, сил на элегантную хореографию у фигуриста не хватило, но он постарался сделать всё, что мог.

«Если честно, я его фанатка. Давно его заметила, он понравился мне. Сдох на второй части, но это было катание. Одиночное мужское катание», — прокомментировала выступление Игнатова Татьяна Тарасова. Судьи оказались с ней солидарны и поставили 175,61 балла, в сумме — 265,34.

Дикиджи едва не «задавил» Семененко

Пётр Гуменник доказал, что действительно владеет магией. Его «Портрет Дориана Грея» стартовал с идеального каскада из четверного сальхова и тройного тулупа. Затем фигурист приземлил сложнейший квад-риттбергер и добавил квад-сальхов. С двумя тройными акселями, один в каскаде, ученик Вероники Дайнеко справился играючи. И позволил себе отдохнуть, показав мастерское катание на хореопереходах. Во второй половине Петя не стал рисковать с четверными, но зато использовал своё секретное оружие — каскад с риттбергером — 3+3+2 (лутц и два риттбергера). Этот элемент принёс ему около 15 баллов! Неудивительно, что финальная оценка Гуменника пробила отметку в 200 баллов. За обе программы он набрал 292,42 балла.

Татьяна Тарасова приветствовала фигуриста стоя. Вот оно — признание.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Тяжело было кататься после такого Дмитрию Алиеву, который сделал «бабочку» на четверном тулупе. Но затем чемпион Европы — 2020 собрался и приземлил квад-сальхов и каскад из четверного и тройного тулупов. Другие элементы фигурист исполнил без ошибок. Мягкое проникновенное катание мастера тронуло всех. Прониклась даже Татьяна Анатольевна:

«Надо вставать, я давно такого проката не видела. Первый прыжок не сделал, да и чёрт с ним!» — сказала она.

Алиев получил от арбитров 186,37 балла, итоговый результат — 285,57.

Истинную силу духа продемонстрировал Евгений Семененко. «Корявые» выезды с прыжков — давняя проблема фигуриста, и в этот раз она его не обошла стороной. Тем не менее Женя цеплялся, вгрызался в лёд так, как подобает настоящему чемпиону России. Ученик Алексея Мишина боролся за второй титул подряд и делал всё возможное: два квад-тулупа, один в комбинации с тройным, и квад-сальхов. Два тройных акселя тоже получились, хотя на сольном спортсмен «клюнул». Тем не менее это не помешало ему выложиться эмоционально и заработать 193,56 балла, всего — 294,75.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Вот только просто так отдавать победу Семененко не хотел Владислав Дикиджи. Фигурист-сенсация выдал мощный перформанс с четверным лутцем, двумя квад-сальховами и тройным акселем. Золото маячило перед Дикиджи, но его подвела одна-единственная ошибка: вместо двойного акселя в каскаде он сделал одинарный. Судьи это не простили и поставили Владу 191,04 балла, в сумме — 293,74. Один балл отделил ученика Олега Татаурова от верхней строки пьедестала. Очень обидно. Но сам фигурист улыбался, ведь понимал: серебро на главном турнире страны в первом же взрослом сезоне — огромное достижение.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.