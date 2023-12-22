Ученица Плющенко нелепо отдала победу Валиевой, несмотря на триксель. Соня, что это было?!

В большую игру на чемпионате России вступили женщины. Наши одиночницы показали, что конкуренция в этом виде растёт. Без элементов ультра-си фигуристкам приходится непросто — теперь всё зависит от каждой детали, каждого шага. Как жаль, что единственная, кто отважился на сложный прыжок, сгорела как раз на этом.

Известная своим качественным коньком Софья Муравьёва зашла на тройной аксель и приземлила его! Техника и уникальный артистизм соединились в ученице Евгения Плющенко. Казалось, победа совсем близка. Но внезапно фигуристка совершила глупейшую ошибку.

Соня собственноручно отдала победу двум воспитанницам Этери Тутберидзе.

Петросян отказалась от трикселя, Хромых — вновь с ошибкой

Открывать короткие программы у женщин выпала честь Майе Хромых. Ученица Этери Тутберидзе после череды травм пытается вернуться в топ, но пока не очень успешно. Начала фигуристка с прекрасного каскада из тройных лутца и тулупа, добавила к нему дупель, а вот на тройном флипе во второй половине Майя допустила обидную ошибку — грубый степаут. Очевидно, до пиковой формы Хромых ещё очень и очень далеко, но это уже лучше, чем на этапах Гран-при. О плохом состоянии спортсменки говорит то, что за дорожку шагов та получила второй уровень, — для воспитанниц «Хрустального» это практически преступление. Проблемы на вращениях, что также нетипично для этой группы, заметила и Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования. Неудивительно, что судьи поставили фигуристке 68,40 балла (один балл техническая бригада сняла за перекат по времени).

Огненное катание показала Вероника Яметова. Фигуристка, за которой не поспеть, и в этот раз улетела в космос: в её прокате было чудесно всё — стремительные вращения, скоростная, но эмоциональная дорожка шагов и, конечно же, шикарные прыжки. Спортсменка исполнила дупель, 3+3 лутц-риттбергер и флип.

«Шедеврально! Какой темперамент! Бомба!» — кричала восхищённая Татьяна Анатольевна и была права, арбитры не поскупились на оценки: 73,86 балла.

Следующей на лёд вышла Аделия Петросян, грозившаяся исполнить тройной аксель в короткой программе, но рисковать ученица Этери Тутберидзе не стала. Стабильный дупель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа — вот что приземлила спортсменка. Далее она начала зажигать под хиты великого Майкла Джексона — ярко и эффектно. Судьи оказались под впечатлением — 79,06 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ученица Тутберидзе внезапно провалилась из-за вращения

Ксения Синицына также порадовала болельщиков безошибочным прокатом. Мягкое, воздушное катание под бессмертную классику — козырь ученицы Светланы Пановой. Фигуристка без особых усилий исполнила комбинацию из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. На хореографических элементах к ней нельзя было придраться.

«Запомните её. Это искусство — то, чем она занимается. Я скучала по такому женскому одиночному катанию», — ликовала Татьяна Тарасова.

Синицына набрала 75,21 балла. Это приличный результат.

Ещё одна фигуристка, которая показывает обычно элегантное катание — это Дарья Садкова — юная звёздочка Этери Тутберидзе. Тем не менее на дебютном чемпионате России эмоции взяли верх над спортсменкой, которая поддалась панике и допустила несколько серьёзных ошибок. Она сделала тройной флип, аксель в 2,5 оборота, а на тройном лутце в каскаде с тулупом коснулась льда рукой. А дальше произошло необъяснимое — Даша сорвала вращение, полностью потеряв элемент. Естественно, она сильно расстроилась — после проката Садкова растерянно мотала головой. Недовольна была и её тренер:

«Лучше бы ты лутц уронила», — обронила специалист, встречая ученицу у бортика. И действительно, фигуристка потеряла много баллов из-за несделанного вращения. Её оценка — 64,22 балла.

Проникновенное выступление увидели зрители арены «Трактор» от Анны Фроловой. Фигуристка блестяще исполнила каскад из лутца и тулупа в три оборота, дупель и тройной флип. Зал приветствовал спортсменку выкриками: «Молодец!» 73,52 балла — результат Ани.

Муравьёва ошиблась и сделала щедрый подарок Валиевой

«Сделала!» — безумный радостный крик Татьяны Тарасовой означал, что неземной тройной аксель от Софьи Муравьёвой на чемпионате России случился. Фигуристка сделала его с такой лёгкостью, будто недавних проблем с формой и не было. На кураже фигуристка также исполнила тройной флип и каскад 3+3 лутц-тулуп. Соня катала мощно, с размахом, смело, отчаянно. И эмоции захлестнули её — внезапно она упала на дорожке шагов. Нелепая ошибка, которая может стоить всего. 78,33 получила Муравьёва за свою короткую программу.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Поразительно, но проклятие падения с дорожки шагов задело и Алину Горбачёву. Фигуристка классно исполнила прыжки: дупель, флип и каскад лутц-тулуп в три оборота. Она отрабатывала каждое движение, стараясь передать магию восточных мотивов, но в самый ответственный момент Алина не удержала равновесие и упала на обе руки. Конечно, судьи наказали её дедакшеном, но, что удивительно, Горбачёвой поставили четвёртый уровень за дорожку шагов, в то время как у Муравьёвой лишь третий. В итоге ученица Софьи Федченко заработала 72,09 балла.

Закрывала соревнования второго дня в Челябинске несравненная Камила Валиева, которая вновь оказалась недосягаема благодаря своим умопомрачительным прыжкам (она сделала дупель, флип и каскад 3+3 лутц-тулуп) и эффектным вращениям. На дорожке шагов ученица Этери Тутберидзе показала весь спектр эмоций — настоящее зрелое женское катание. Зрители бурно реагировали на каждый шаг Камилы, а затем и вовсе разразились громкими аплодисментами. Это чистая победа с результатом в 81,85 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.