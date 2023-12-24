Авербух был против «Слова пацана» в фигурке. И он абсолютно неправ — Валиева доказала это

А ещё раньше тематику из «неоднозначных» фильмов и сериалов любил Евгений Плющенко. И не только он!

Показательные выступления на чемпионате России — всегда интригующее действо, а в эпоху отстранения нашей сборной от международных соревнований — вдвойне. На этапах российского Гран-при нет гала-шоу, и национальный чемпионат — первый в сезоне шанс увидеть всех сильнейших с лучшими, а кого-то и с новыми шоу-номерами.

От показательных выступлений всегда ждешь воплощения трендов — чего только стоит прошлогодняя «Уэнсдей» в исполнении Камилы Валиевой? Тщательно продуманным шедевром восхищались даже за границей, забыв и о бане российских спортсменов, и о незакрытом допинговом деле Камилы.

В этом году напрашивалось «Слово пацана», и фигуристы разошлись на намёки. Александр Галлямов пообещал, что «все должны реально упасть», и поэтому все подозрения пали на него и его партнёршу Анастасию Мишину. А ещё на Валиеву — раз она не упустила тренд год назад, почему должна подвести сейчас? На пресс-конфренции Камила загадочно отмолчалась, когда ее попросили анонсировать музыку для нового номера.

И это действительно оказалась «Пыяла»! Песня группы «АИГЕЛ» завирусилась и стала популярной именно после выхода сериала. Валиева вышла на лёд в наушниках и остановилась у бортика — там она якобы долго не могла подобрать, под какую музыку кататься. Но на первых же звуках «Пыялы» она сняла наушники и закружилась на льду. Получилось легко и волшебно, хотя сериал «Слово пацана» — отнюдь не про эти эпитеты.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Ранее против «Слова пацана» в фигурном катании высказывался Илья Авербух.

«Для меня эта история совершенно не просится на лёд, — категорично заявил хореограф и постановщик в комментарии «Матч ТВ». — Я думаю, что это временная история, которая оказалась на гребне внимания. Это рабочая тема. Когда‑то был фильм «Крёстный отец», сериал «Бригада», который тоже взрывал в своё время».

Мнение Авербуха имеет право на существование (разумеется!) и уважение. Но всё-таки кажется, что он неправ — и пример Камилы Валиевой уже это идеально доказывает.

Скорее всего, жёсткий нарратив выдающегося постановщика ледовых номеров и целых шоу был вызван неоднозначной реакцией на «Слово пацана» из-за сюжета в целом. В самых разных сферах от спорта до политики высказывалось мнение, что сериал романтизирует криминал, и даже одно из преступлений в Иркутске сперва объяснили его пагубным влиянием.

Если смотреть только с этой стороны, то понятно, почему такая история «не просится на лёд». Но Авербух противоречит сам себе, упоминая «Крёстного отца» и «Бригаду». «Крёстный отец» популярен у фигуристов настолько, что если не входит в «золотой фонд» музыки для программ, то точно находится где-то близко. С «Крёстным отцом» Евгений Плющенко выиграл Олимпиаду в 2006 году, а сейчас с ее ремейком выступает его сын Саша. «Крёстный отец» был у Татьяны Волосожар и Максима Транькова, в прошлом сезоне — у Матвея Ветлугина. Многие спортсмены катали и катают под «Криминальное чтиво».

Евгений Плющенко выступает под «Крёстного отца» на Олимпиаде Фото: David E. Klutho/Getty Images

А «Бандитский Петербург» — еще одна культовая (пусть и менее, чем «Крёстный отец») программа Плющенко? В группе Алексея Мишина вообще любят «мафиозные» образы — Евгений Семененко и вовсе дебютировал под «Город, которого нет» на международных соревнованиях, и долгое время эта программа была его визитной карточкой. Недавно два Евгения откатали под «Бандитский Петербург» на шоу Плющенко в честь его дня рождения — и получилось незабываемо!

Ни одно из этих выступлений по определению не могло сбить подрастающее поколение с пути истинного и подтолкнуть к неправомерным действиям. Сами фигуристы тоже не пострадали: Траньков и Ветлугин не стали донами корлеоне, Плющенко и Семененко не устраивают перестрелки на улицах Санкт-Петербурга. Валиева не станет собирать «пацанские» группировки на улицах родной Казани, как не станут этого делать её фанаты.

«Пыяла», «Город, которого нет», саундтрек из «Крёстного отца» — это просто музыка, под которую рождаются интересные номера для выступлений на льду. Наверняка в следующем сезоне мы увидим «Пыялу» и в соревновательных программах. Это не про «Слово пацана» и тем более не про криминал — это про разнообразие жанров. А разве не этим живёт фигурка?