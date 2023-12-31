Золото Валиевой на Гран-при или торжество Петросян на ЧР? Выбираем победу года в фигурке

Целый год фигуристы радовали нас захватывающими состязаниями на соревнованиях, заставляя трепетно за них переживать. Мы искренне ликовали вместе с ними, когда они побеждали и взмывали на верхнюю ступень пьедестала, восхищались их красивой борьбой. Столько классных моментов триумфа отпечаталось в памяти, что назвать, какой из них произвёл наибольшее впечатление, — непростая задача.

Кто-то из спортсменов покорил неожиданным лидерством, оказавшись тёмной лошадкой, кто-то устроил разгром конкурентов грандиозным отрывом, а кто-то феерично восстал из пепла после ужасной неудачи.

Самое время вспомнить самые яркие победы на соревнованиях по фигурному катанию в 2023-м и выбрать из них победу года. Внизу 15 номинантов, голосуйте!

Если вы хотите поднять какого из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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