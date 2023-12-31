Золото Валиевой на Гран-при или торжество Петросян на ЧР? Выбираем победу года в фигурке

Целый год фигуристы радовали нас захватывающими состязаниями на соревнованиях, заставляя трепетно за них переживать. Мы искренне ликовали вместе с ними, когда они побеждали и взмывали на верхнюю ступень пьедестала, восхищались их красивой борьбой. Столько классных моментов триумфа отпечаталось в памяти, что назвать, какой из них произвёл наибольшее впечатление, — непростая задача.
Кто-то из спортсменов покорил неожиданным лидерством, оказавшись тёмной лошадкой, кто-то устроил разгром конкурентов грандиозным отрывом, а кто-то феерично восстал из пепла после ужасной неудачи.
Самое время вспомнить самые яркие победы на соревнованиях по фигурному катанию в 2023-м и выбрать из них победу года. Внизу 15 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять какого из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионат России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов продемонстрировали высочайший уровень мастерства, выступая в Челябинске, и вернули себе титул чемпионов России после драматичного проигрыша в прошлом сезоне. Отрыв от ближайших соперников Бойковой/Козловского составил у них восемь баллов, а на пресс-конференции Саша на радостях зачитал рэп журналистам.
Илья Малинин, финал Гран-при ISU
Американец с русскими корнями в этом сезоне долго не показывал уникальный четверной аксель, желая избежать неоправданного риска. Но в финале Гран-при Илья наконец-то вновь пошёл на козырной элемент, при этом сразу в обеих программах.
В короткой судьи даже не сразу поставили ему за чистейший кваксель баллы, решив, что спортсмен пошёл против правил и отказался от обязательного тройного акселя. К счастью, Илья всё предусмотрел и феерично захватил лидерство.
В произвольной приземлить аксель в четыре оборота у американца не вышло, но жёсткое падение не помешало ему затем расправиться с пятью «обычными» четверными, а последним элементом сделать каскад с тройным акселем. Его риск полностью оправдался и обеспечил первый взрослый международный титул — победителя финала Гран-при.
Аделия Петросян, чемпионат России
Чемпионат России в Челябинске был для Аделии уже третьим в карьере, но никаких медалей она на нём прежде не брала. Каждый раз что-то шло не так, и воспитанницу Тутберидзе подводили кропотливо изученные ультра-си. Но наконец-то для девушки сошлись все звёзды, и она выступила практически без ошибок. Единственное падение с четверного флипа Аделия затмила двумя великолепными четверными тулупами и пробила по технике отметку в 94 балла. Но даже тогда не верила, что выиграет золото, пока её во всеуслышание не огласили чемпионкой России – 2024.
Камила Валиева, этап Гран-при России в Москве
После неудачи на Гран-при в Казани, где Камила неожиданно осталась без медали, она как следует подготовилась к этапу в Москве и вернула себе привычное лидерство. Проезд на бедре тренеры убрали из её произвольной, чтобы больше никто не засчитал его за падение, и скорректировали прыжковый набор, чтобы он чётко соответствовал правилам. В итоге Камила вновь поднялась на первую ступень пьедестала и сияла счастливой улыбкой. Такую радостную Камилу видеть всегда очень приятно.
Александра Степанова/Иван Букин, чемпионат России
Яркий танцевальный дуэт снова поднялся на первую ступень пьедестала чемпионата России, хотя пропустил целый сезон из-за беременности Саши. Девушка так соскучилась по соревнованиям, что чуть ли не сразу после родов отправилась на тренировки и очень быстро привела себя в форму. На контрольных прокатах стало ясно, что Саша и Ваня по-прежнему наши лучшие танцоры. Об этом же говорили их выступления на этапах Гран-при. Поэтому третий титул чемпионов России у ребят никого не удивил, но стал своеобразной вишенкой на торте их возвращения в большой спорт.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, финал Гран-при России
Финал Гран-при России – 2023 ознаменовался яростным противостоянием двух сильнейших пар Тамары Москвиной. После мощного проката в короткой Саша и Дима немного уступили Мишиной и Галлямову в произвольной, но мгновенно подсчитали, что по общей сумме баллов победили, и начали ликовать ещё до того, как их имена высветились на первой строчке в итоговом турнирном табло.
Владислав Дикиджи, этап Гран-при России в Москве
На соревнования в Москве Владислав приехал, ещё толком не оправившись от болезни, но всё равно справился со всеми прыжками в оба соревновательных дня. Затруднений у него не вызвали даже сложнейшие четверные лутцы, стоящие и в короткой, и произвольной программах. У соперников просто не осталось шанса перед мощью Владислава, и он озолотился, станцевав фирменный танец из TikTok.
Анастасия Губанова, чемпионат Европы
Экс-россиянка, выступающая за сборную Грузии, сенсационно выиграла чемпионат Европы – 2023, хотя золото на нём все прочили эпатажной бельгийке Луне Хендрикс. Казалось, строгие судьи ни за что не позволят Насте взять громкий титул и сделают всё, чтобы вытянуть главную фаворитку. Однако питерская одиночница отлично откаталась в обеих программах, а Луна ошиблась на каскаде в короткой и дважды упала в произвольной. Провозглашать фигуристку с такими неудачными выступлениями чемпионкой Европы было попросту стыдно, так что восторжествовала справедливость и Насте отдали желанную победу.
Каори Сакамото, чемпионат мира
Пока Россию не пускают на международные старты, японская одиночница во второй раз умудрилась выиграть титул сильнейшей фигуристки планеты. Каори очень хотела подтвердить своё чемпионство, особенно после провала в финале Гран-при в декабре 2022-го. Там она заняла лишь пятое место, полностью развалившись в произвольной. Но к чемпионату мира одиночница восстала из пепла и не позволила никому себя обогнать.
Адам Сяо Хим Фа, этап Гран-при ISU во Франции
Талантливый француз выдал два проката жизни на домашнем этапе Гран-при, поразив невероятной гармонией сложности прыжкового набора, хореографии и артистизма. Адам наглядно доказал, что можно безукоризненно кататься, не упрощая программу ни в технике, ни в насыщенности всевозможными связками и интересными деталями. Так, в произвольной он прыгнул четыре квада и два тройных акселя, попутно рассказывая языком тела драматичную историю. Судьи очень щедро вознаградили Адама на этом этапе, и он обыграл самого Илью Малинина, несмотря на превосходство того по технической части.
Алина Горбачёва, Первенство России
Юная воспитанница Софьи Федченко прервала яркую победную серию учениц Этери Тутберидзе на чемпионате России среди юниоров. Алина продемонстрировала кристально чистое катание в обеих программах, а в произвольной при этом ещё и великолепно исполнила четверной тулуп. Догнать девушку не удалось даже подопечным Евгения Плющенко с очень мощным, но нестабильным набором ультра-си.
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, финал Гран-при ISU
Экс-россиянин этим летом получил долгожданный релиз от нашей Федерации фигурного катания на переход в сборную Германии и вместе с новой партнёршей с ходу начал покорять международные турниры. Выиграв два этапа Гран-при, они обеспечили себе выход в финал, но Никита неожиданно заболел и выпал из тренировочного процесса.
На решающий турнир престижной серии пара всё-таки приехала, но не рассчитывала там на победу. Однако Никита проявил истинный спортивный характер и выложился по полной на соревновании. В итоге они с Минервой завоевали золото, и она призналась, что это стало возможным благодаря ему.
Евгений Семененко, чемпионат России
Ученик Алексея Мишина стал чемпионом России второй раз подряд, несмотря на жесточайшую конкуренцию среди парней в этом сезоне. В произвольной программе он буквально впечатывал прыжки в лёд, пугая опасными выездами и восхищая зрителей своей волей к победе. Отличные прокаты главных соперников ни капли не поколебали его настроя, а только вдохновили на чистое выступление. Тем не менее до последнего сохранялась интрига, кому достанется золото, и только после оглашения общей суммы баллов оказалось, что Женя защитил звание лучшего одиночника страны с ювелирным отрывом в один балл.
Аделия Петросян, финал Гран-при России
По результатам серии Гран-при России в прошлом сезоне Аделия даже не отобралась в финал, потому что участвовала только в одном этапе, а затем получила травму и долго восстанавливалась. Попасть в список участников она смогла уже после того, как с турнира снялись другие одиночницы. Внезапный шанс проявить себя Аделия использовала на максимум: сделала тройной аксель в короткой, а в произвольной пошла сразу на четыре ультра-си. Не все суперэлементы у неё тогда получились, но запредельной сложности контента хватило, чтобы учинить разгром соперницам.
Алексей Ягудин, турнир шоу-программ
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити доказал, что мастерство с годами никуда не уходит, и растопил сердца строгого жюри на шоу-турнире. Алексей представил на льду настоящий мини-спектакль, где каждое па отыгрывал эмоциями и очень тонко вписывал в музыкальные ноты. После выступления к нему с поздравлениями сразу кинулся Илья Авербух. Именно он поставил эту программу и был невероятно счастлив, что фигурист полностью воплотил его замысел. Зрители устроили Ягудину овации, а вопроса, кто выиграл, по сути, уже не стояло.