«Камила даёт жару!» Валиева пробует себя в новых сферах и не собирается останавливаться

В 2023 году фигуристка снялась в клипе и стала ведущей, а теперь планирует сыграть в кино.

Прошлый год для Камилы Валиевой стал годом поиска себя. Фигуристка поняла, что спорт не будет в её жизни вечно, и начала развиваться уже сейчас. Валиева хочет попробовать себя в самых разных областях, чтобы понять, к чему лежит её душа.

«Вот если бы были такие мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализовываться», — мечтала Камила в интервью ФФККР.

В 2023 году девушка сосредоточилась на творческой сфере, снявшись в клипе и проведя ряд мероприятий. Но не забывала Камила и про эксперименты в спорте, пробуя всё новые и новые образы. Это помогает ей реализовывать себя как артистку.

Так как же Валиева искала себя в прошлом году и какие у неё планы на будущее? Рассказываем в нашем материале.

Будет получать тренерское образование, но хочет стать артисткой

Камила Валиева достаточно рано задумалась о том, чем будет заниматься после ухода из спорта. Возможно, этому поспособствовал допинг-скандал, который может лишить её карьеры фигуристки на долгие годы. Тем не менее Камила могла плыть по течению, но все же выбрала путь саморазвития и поиска себя.

Сейчас Валиева учится в 11-м классе и готовится к поступлению. Девушка не раз заявляла, что её первым образованием будет спортивное — она хочет попробовать себя в тренерстве. Но тренерство — это не единственный путь, который она рассматривает. В начале прошлого года Камила рассказала, что хочет стать артисткой.

«Меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», — сказала Валиева в интервью изданию «7 дней».

И Камила не соврала. Фигуристка сразу начала цепляться за шансы, которые ей выпадали. В прошлом январе Наталья Подольская предложила Валиевой сняться в клипе на песню «Не отвернусь», и Камила согласилась. В музыкальном ролике она снялась в привычной роли фигуристки, но работа на камеру, хоть и в знакомом амплуа — это всё равно челлендж. Камила справилась с ним прекрасно — Наталья осталась довольна.

«Мне захотелось на примере фигуристки показать, как важно добиваться своих целей, не сдаваться, идти вперёд с высоко поднятой головой и верить в себя.

Учитывая историю Камилы, мне захотелось, чтобы она приняла участие в клипе, показалось, что это было бы очень интересно, у нас получился мини-фильм», — рассказала Подольская ТАСС.

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Реализовывается как артистка на льду

В 2023 году Валиева стала больше экспериментировать на льду. Ранее Камила воплощала в основном лирические образы — они у неё получались прекрасно, но создавалось ощущение заевшей пластинки. Хотя потенциал фигуристки гораздо обширнее — это стало абсолютно очевидно после того, как Камила феерично воплотила образ Уэнсдей в показательном номере. Мечтала о большем и сама Камила.

«Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы. И хотелось бы что-то весёлое или, напротив, очень строгое. Когда я прокатала Уэнсдей, это был совсем не похожий на меня образ, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то такое новенькое по типу Уэнсдей попробовать», — делилась Камила с SW-Strazy.

И уже на турнире шоу-программ фигуристка появилась в необычном образе шаманки, которая с помощью танцев вызывает дождь. Номер вызвал восторг у публики — Камила даже выиграла приз зрительских симпатий. Люди в очередной раз отметили, насколько фигуристка многогранна и артистична — её талант точно простирается шире лиричных постановок.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хотелось верить, что и в соревновательных программах мы дождёмся экспериментов. И в новый сезон Камила действительно вышла с непривычными образами. В короткой программе Валиева катается под страстную блюзовую песню I See Red, а в произвольной воплощает образ супергероини Чёрной Пантеры. В обеих программах Камила раскрывает свой артистический талант с новой стороны, что отметили не только зрители, но и эксперты.

«У Камилы очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс. Работа хореографов потрясающая! В плане артистизма Камила справилась на сто процентов. И ещё хочу сказать, что девочка уже превратилась в девушку наконец-то. И контакт со зрителем, и все приёмы, которые Камила использовала в своей программе, выглядели очень органично. Даёт жару!» — сказал чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский «Чемпионату».

Пробует себя в роли ведущей и собирается сняться в кино

Под занавес года Валиева начала пробовать себя в роли ведущей. Большой дебют в новом амплуа у фигуристки состоялся на достаточно масштабном мероприятии — «Новой Песне года». Фигуристка неплохо справилась со своей работой и показала, что у неё действительно хороший потенциал в этой сфере. А главное, Камила получала удовольствие от своей деятельности.

Затем фигуристку пригласили вести юниорский Кубок Первого канала в паре с Максимом Траньковым, но тут уже Валиевой пришлось сложнее. Камила заговаривалась и много читала с листка, так что простор для роста у неё огромный. Фигуристка и сама это понимает и планирует развиваться. Ведь её мечты не ограничиваются только работой ведущей — Камила хочет попробовать себя и как актриса.

«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах — ждите по этому поводу новостей в следующем году!

Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой Песне года», а ещё учиться, учиться и ещё раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», — поделилась фигуристка с «Москвич Mag».

Так что в 2024 году творческие поиски Валиевой продолжатся! У фигуристки большие планы, и она точно не собирается ограничиваться только спортом. Ведь жизнь гораздо интереснее и многограннее, чтобы развиваться только в одном деле.