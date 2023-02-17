Камила Валиева — в клипе на песню Натальи Подольской. Видео

Состоялась премьера клипа на песню «Не отвернусь» певицы Натальи Подольской, в котором приняла участие 16-летняя российская фигуристка Камила Валиева.



Валиева исполнила главную роль в музыкальном видео и сделала несколько элементов на льду.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Velvet Music.



Ранее Валиева заняла второе место на чемпионате России, приняла участие в Кубке Первого канала в роли капитана. Также фигуристка приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.