«Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость!» – так Адаму Сяо Хим Фа надо было приветствовать судей перед своим прокатом.

В Каунасе французский фигурист второй раз кряду завоевал золото чемпионата Европы, причём сделал это весьма зрелищно: в концовке произвольной программы выполнил запрещённый элемент, сальто назад.

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На этом турнире главным соперником для Фа был он сам и его нервы. По техническому набору он далеко впереди других участников на данный момент, а по ходу сезона обыгрывал таких титанов мужского одиночного, как Илья Малинин и Сёма Уно.

Но выиграть чемпионат Европы с чистым прокатом произвольной Адаму не удаётся уже второй год подряд. В Эспоо-2023 француз упал с четверного тулупа, в Каунасе это повторилось. Но, несмотря на ошибки, отрыв от соперников в технической оценке оказался настолько большим, что можно было и похулиганить.

Адам Сяо Хим Фа уже превратил сальто в свою фишку, причём именно на стартах. Фигурист уже делал этот элемент во время произвольной программы по ходу сезона: первый раз это случилось на Shanghai Trophy. Тогда он получил свои два балла штрафа, но выиграть это не помешало.

На более значимом старте – этапе Гран-при во Франции – Адам сделал сальто вне проката, уже выходя со льда, и тогда обошлось без штрафа. Но тогда каждый балл был на счету, и Сяо Хим Фа обогнал Малинина как раз на те два балла, которые обычно отнимают за выполнение запрещённых элементов.

В Каунасе за сальто француза наказали тем же образом, что и в Китае, и он знал, что сам же отнимает у себя баллы, но всё равно пошёл на этот трюк.

«Конечно, в произвольной программе требуется больше энергии, чем в показательных, но я чувствовал себя хорошо, у меня были силы, чтобы сделать это, и мне хотелось исполнить это перед публикой. Я сделал это, чтобы продвинуть наш спорт. Это менее опасно, чем кажется», — так Адам прокомментировал своё сальто для Golden Skate.

Возможно, выходки двукратного чемпиона Европы когда-то приведут к тому, что сальто станет разрешённым элементом, и за него, по крайней мере, не будут снимать баллы. Пока же вот так рисковать можно только при полной уверенности в победе. В Литве, по крайней мере, шалость Адама уж точно удалась.