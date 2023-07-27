«Я отбитый на голову: решил, что прыгну сразу на льду». Почему в фигурке запрещено сальто?

Кто придумал перенести этот трюк на лёд? Так ли он опасен на самом деле? Какие вариации сальто существуют? Спецпроект «Анатомия фигурки».

В фигурном катании полно запретов и ограничений. Элементы должны исполняться строго определённым образом, программа должна выстраиваться по общепринятой канве, костюм должен быть надёжным и не театральным — иначе спортсменов неминуемо ждёт снижение баллов. Но, несмотря на жёсткую регламентированность фигурного катания, запрещённый элемент в нём только один — сальто. Эффектный прыжок с перевёртыванием тела в воздухе был исполнен легально на соревнованиях лишь одним человеком — американцем Терри Кубичкой. Спортсмен хотел привнести что-то новое в фигурное катание, но его рвение не оценили — в 1976 году сальто оказалось против правил.

Так почему же элемент всего лишь в один оборот запретили в фигурном катании? Действительно ли сальто настолько сложный и опасный трюк, как об этом принято думать? И кто из фигуристов владеет этим прыжком? Рассказываем в спецпроекте «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Как сальто появилось и было запрещено в фигурном катании?

Первое появление сальто в фигурном катании связано с именем Терри Кубички. Спортсмен исполнил этот трюк на чемпионате США 1976 года: сделав все прыжковые элементы, Терри зашёл на сальто, буквально шокировав зрителей. Спортсмен хотел привнести что-то новое в фигурное катание и пообещал исполнять сальто, пока ему это не запретят. Через месяц Кубичка повторил трюк на Олимпийских играх в Инсбруке, а затем и на чемпионате мира — 1976. Рискованный элемент успел стать визитной карточкой американца, однако после окончания сезона его запретили.

В ISU объяснили своё решение тем, что сальто на льду — это слишком опасно. Был у чиновников и другой аргумент — по их мнению, прыжок, перекочевавший в фигурное катание из акробатики, нарушал эстетику вида спорта. Сам же Кубичка склоняется к тому, что в ISU просто не понимали, как оценивать этот элемент.

Единой версии насчёт того, почему запрещено сальто, нет, но многие эксперты настаивают именно на опасности трюка. Падение с сальто, тем более на льду, может стоить фигуристу не только здоровья, но и жизни.

Анатолий Сластин ледовый акробат «Если ты упадёшь с сальто на полу, то у тебя есть какой-то шанс, что ты останешься жив. На льду это уже сложно будет сделать, потому что присутствует скорость и это всё-таки лёд, падение никак не смягчить».

Сурия Бонали — единственная, кто осмелился сделать сальто после запрета

После запрета сальто только один человек отважился исполнить этот трюк на соревнованиях — это Сурия Бонали. Французская фигуристка неудачно откатала короткую программу на Олимпиаде в Нагано, а в начале произвольной допустила падение. Сурия поняла, что шансов на пьедестал у неё нет, поэтому решила впечатлить публику сальто. Судьи, конечно же, такой дерзости фигуристке не простили, сняв с неё 0,2 балла из обеих оценок (тогда действовала шестибалльная система оценивания. — Прим. «Чемпионата»). В итоге Бонали заняла лишь 10-е место. Но не только отчаяние из-за грядущего поражения побудило француженку пойти на риск. Была в поступке Сурии и доля протеста:

«Когда ты чёрная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но ещё и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: «Он поступил как настоящий мужик». Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания».

К сожалению или к счастью, выходка Бонали не заставила ISU пересмотреть правила и отменить запрет на сальто. Зато она принесла огромную известность фигуристке. Даже сейчас, спустя 25 лет после Олимпиады в Нагано, видео с дерзким прыжком Бонали вирусится в Интернете.

Несмотря на то, какую популярность сальто принесло отважной француженке, после неё пойти против правил никто не осмелился. Может быть, играет роль то, что потеря баллов из-за запрещённого элемента по новой системе оценивания действительно ощутима. Фигуриста не только оштрафуют на два балла, но и тот элемент, во время которого было исполнено сальто (допустим, дорожка шагов), будет идентифицирован как элемент базового уровня. Соответственно, спортсмен потеряет куда больше, чем просто два балла. Так что рисковать никто не хочет. Тем более что для всего запрещённого есть место на гала и в шоу.

Кто из фигуристов делает сальто и как осваивается этот трюк?

Просто красивым катанием и многооборотными прыжками в показательных выступлениях уже никого не удивишь, поэтому некоторые фигуристы стараются восхитить зрителей как раз сальто. Этот трюк показывали в своих номерах Киган Мессинг и Хавьер Фернандес, а Нэйтан Чен и вовсе исполнял каскад из четверного прыжка и сальто.

В России прыжок с перевёртыванием в воздухе в разных вариациях делают ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин. А Семён Рогожников крутит сальто в шоу на корабле.

Освоить этот элемент, по словам фигуристов, не так сложно. Сперва его надо выучить на полу, затем попробовать на льду со страховкой, и только потом уже можно войти в прыжок самому. Главное — не бояться.

Григорий Забелло ледовый акробат «Первое правило, когда ты учишь акробатику — никогда нельзя передумывать. Если ты пошёл на элемент, то его уже надо делать, потому что если ты передумаешь, то последствия могут быть очень нехорошие. Был у нас момент один, человек делал сальто с машинным тросом, мы страховали его, а он передумал на полпути, повис головой вниз и чуть не пришёл на макушечку. Мы его удержали, вернули, но так делать вообще никогда нельзя. Если ты передумал, считай, ты уже разбился на льду.



Насчет сальто могу сказать, что на полу его делать намного сложнее, чем на льду. На льду тебе легче из-за скорости движения: ты делаешь толчок и с зубца прыгаешь. А на полу ты просто с места прыгаешь. Это намного энергозатратнее».

Семён Рогожников начал учить сальто сразу на льду, и его подвело непонимание техники исполнения элемента. Первая попытка без страховки (она запечатлена на видео ниже) едва не стоила фигуристу тяжелейшей травмы. Второй раз самостоятельно войти в элемент было морально сложно, но Семён не сдался и всё-таки добил сальто на первой тренировке. В общей сложности освоение трюка заняло у него 45 минут.

Семён Рогожников фигурист на корабле «Я мечтал прыгнуть сальто, смотрел много видео, перед сном представлял, как разбегаюсь и взлетаю надо льдом. Вообще, все начинают учить сальто на полу, и только потом переносят на лёд. Но я отбитый на голову: решил, что прыгну сразу на льду. Я взял ремень, надел его на живот, по бокам у меня были верёвки, два человека держали их и страховали меня. Раз пять я попробовал со страховкой, а потом решил войти в элемент сам.



Мне было очень страшно, в голове крутилось много мыслей. Я ездил минут 15–20, разбегался и проезжал мимо элемента. Но потом собрался, подумал: «Была не была!» Разогнался, подлетел, начал переворачиваться и раскрылся рано, когда ноги у меня были наверху. И упал на лёд пластом. У меня затряслись ноги от страха и от шока, и я попросил ребят ещё пару раз меня подстраховать. Потом решил снова попробовать сам, и у меня получилось!



В нашем кругу никто не делал сальто и даже подумать не мог о таком элементе, и тут я такой шальной научился за 45 минут».

Сравнить освоение сальто с изучением какого-либо прыжка в фигурном катании сложно, потому что элемент выполняется совсем в другой плоскости.

«В прыжках вращение происходит вокруг своей оси влево или вправо, а в сальто — с ног на голову. Немножко другие ощущения, нельзя сравнить вообще никак», — объясняет Анатолий Сластин.

«Сальто — это совсем другие ощущения полёта, ты поначалу вообще не понимаешь, что происходит. Человеку, который поначалу делал просто прыжки, будет очень непривычно, как минимум первое время. Это вообще другое понимание прыжка, полёта, вращения — всё другое», — дополняет Григорий Забелло.

Тем не менее если всё-таки освоить сальто, то оно может стать для фигуриста легче любого другого прыжка.

«Сальто легче, чем тулуп, например, потому что в тулупе всё-таки нужно приземлиться на одну ногу. Для меня сальто сейчас, как перекидной, в принципе, особых силовых затрат я не прилагаю, чтобы его сделать», — рассказывает Сластин.

Правда, в отличие от прыжков, сальто в несколько оборотов на льду не исполняется.

«Двойное сальто на льду ещё никто не делал. В теории можно, а на практике… Мы знаем человека, который заходил, но ему не понравилось. И он больше не стал делать», — рассказал Забелло.

Самая опасная вариация сальто на льду

Но есть другие, не менее эффектные вариации сальто на льду. Пожалуй, самый рискованный способ показать этот трюк — это прыгнуть через человека. Для этого нужно быть максимально уверенным в себе и в своём элементе, ведь сальто через человека — это, без преувеличения, смертельный трюк.

«Бывает страшно делать сальто через человека. Зависит от того, насколько человек мне дорог (улыбается). Первый раз я делал сальто через мою девушку Лизу. Конечно, переживал. И она тоже переживала, но доверилась мне. И я прыгнул. Сначала я попробовал через кофту, увидел, что там получается такое расстояние, что можно три человека положить. Но всё равно делать сальто через человека страшно — можно воткнуть конёк прямо в человека. Всякие мысли в голову лезут, но я их откидываю, не думаю о плохом. Просто беру и делаю», — признаётся Семён Рогожников.

«Для меня самое главное — это не убить человека, который ложится под сальто. Но вообще, как я заезжаю: я набираю скорость, разгоняюсь, смотрю, где лежит человек, и отмеряю примерное время, расстояние в голове, где нужно ставить ногу, толкаться. Приземлиться на человека я уже вряд ли смогу, потому что ноги у меня находятся очень далеко от лежащего человека. Если я не почувствовал ничего мягкого под собой, когда толкаюсь, то всё хорошо», — рассказывает Анатолий Сластин.

Что же во время этого трюка чувствует человек, над которым прыгают? Отвечает Григорий Забелло:

«Когда через меня делают сальто, я ни о чём вообще не думаю, просто лежу и смотрю, как Толя перелетает через меня. Когда мы выступаем в шоу, я обычно смотрю на зрителей. Это мимолетный момент, ты лежишь, и у тебя ничего в голове не происходит».

Анатолий Сластин и Григорий Забелло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Насколько сальто травмоопасный трюк? И стоит ли его снова разрешить в фигурном катании?

Судя по рассказам наших экспертов, сальто — это не очень сложный в освоении элемент, который можно выучить в короткие сроки. Другой вопрос: в какой степени он опасен? Фигурное катание — в целом спорт не для здоровья. Спортсмены ломают руки, ноги, спины на прыжках. Известны случаи, когда после падений с выбросов парницы попадали в реанимацию, теряли зрение, обоняние и слух. Так неужели сальто может сделать фигурное катание ещё опаснее? Судья всероссийской категории Владислав Мирзоев считает, что да.

Владислав Мирзоев судья Всероссийской категории «Сложно поверить, но всё-таки сальто действительно намного более травмоопасный элемент, чем четверные прыжки и выбросы точно. Всё-таки в сальто вращение происходит вокруг горизонтальной оси, а в прыжках и выбросах — вокруг вертикально».

На самом деле главная хитрость сальто — научиться делать этот элемент качественно. Если это удастся сделать, то вероятность травм будет небольшая. Анатолий Сластин исполняет сальто уже четыре года, и за этот период он ни разу не травмировался из-за него:

«У меня никогда, ни на полу, ни на льду, ничего не было. Как-то пока обходится без этого. Единственное, с выброса сальто я один раз приземлился на лицо, но это по своей же дурости».

Чуть менее повезло Григорию Забелло:

«У меня была травма из-за сальто. Я плохо приземлился, у меня поломались ботинки, и я себе ногу повредил, у меня трещина была».

Анатолий Сластин и Григорий Забелло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семён Рогожников в процессе изучения и усовершенствования элемента не раз сталкивался с ошибками, которые приводили к повреждениям. У фигуриста внушительный список травм из-за сальто:

«Я пару раз хорошенько падал на копчик. Перекручивал сальто, приземлялся на пятки, а затем на копчик. На корабле вообще в бортик врезался, так как места мало. Недавно захотел переучить сальто, усовершенствовать и прыгнуть с прямыми ногами в воздухе. Ну и приземлился опять пластом, так как недокрутил. Приземлился так, что рука наизнанку вывернулась. Плечо теперь болит, долго заживает».

Но радует, что наши герои ни разу не попадали в ситуации, в которых сальто могло бы поставить под угрозу их жизнь. Да и в открытых источниках нет информации о том, чтобы этот прыжок на льду стал для кого-то губительным. А это всё-таки позволяет задаться вопросом: а не стоит ли снова разрешить делать сальто в фигурном катании? Мы спросили об этом наших героев, и они оказались категоричны.

«Я думаю, что сальто не стоит разрешать. Скорее всего, началось бы, как с четверными прыжками — его бы начали учить дети, а это очень травмоопасно, и не все, наверное, смогли бы сделать. Как сказал Гриша, это совсем другое понимание катания», — считает Анатолий Сластин.

«Плюс ко всему фигурное катание — это больше про эстетику. А сальто не настолько эстетично выглядит, оно не особо вписывается в фигурное катание. Всё-таки фигурное катание — это больше как балет, а сальто не очень вписывается в его картину», — дополняет Григорий Забелло.

Солидарен с ледовыми акробатами и Семён Рогожников:

«Стоит ли разрешить сальто в фигурном катании? А зачем? Сальто – эффектный трюк, а трюки надо делать в шоу».

Чем могут удивить фигуристы, если не сальто?

Тем не менее если фигуристам всё-таки хочется добавить в свою программу эффектную акробатику, они могут прибегнуть к колесу. В последние годы этот элемент как раз приобрёл большую популярность. Колесо использовала в своей программе «Цирк дю Солей» Евгения Медведева — оно являлось важным смысловым элементом её постановки. Показывала этот трюк и Рика Кихира в программе «Fire Within». Танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия удивляли публику синхронным исполнением колеса с опорой на одну руку, а француз Кевин Аймоз и вовсе завершал выступление элементом, больше похожим на сальто — он делал колесо с помощью резкой перепрыжки.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

Колесо куда более безопасный элемент для исполнения на льду, поэтому правила его не запрещают. Ко всему прочему, оно не портит эстетику фигурного катания: во всех перечисленных случаях этот трюк делал программы более зрелищными и разнообразными. Но это не значит, что колесо теперь надо внедрять в постановки повсеместно. Владислав Мирзоев считает, что исполнять его могут только виртуозные фигуристы.

«Колесо определённо менее травмоопасный элемент, есть опора в момент его выполнения, соответственно, какая-никакая возможность предотвратить серьёзное падение, особенно на голову. Хотя, конечно, бывают и тут неприятные ситуации. Совершенно точно могу сказать, что даже колесо нужно выполнять только тем фигуристам, которые уверенно владеют навыками скольжения и у кого хорошо развиты координационные способности», — сказал Мирзоев.