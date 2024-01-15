Минимум 8 медалей! Наши фигуристы должны были укатать всех на чемпионате Европы — 2024

Очередной чемпионат Европы прошёл без наших фигуристов, и это огромная потеря для всего фигурного катания в целом. Наши ребята однозначно могли бороться там за самые высокие места и сделать соревнования на порядок более зрелищными и яркими. Мужское и женское одиночное, спортивные пары, танцы на льду — во всех четырёх дисциплинах у нас есть очень сильные атлеты, которые сделали бы всё, чтобы выступить на арене литовского Каунаса с триумфом.

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Однако международный союз конькобежцев (ISU) по-прежнему настаивает на бане россиян и не пускает наших фигуристов на международные старты. Это очень обидно и грустно.

Остаётся надеяться, что возвращение наших спортсменов уже не за горами, а пока давайте представим, как мог завершиться чемпионат Европы – 2024 при участии России.

Как выглядела бы сборная команда России на чемпионате Европы — 2024

Российская сборная по фигурному катанию на чемпионате Европы наверняка формировалась бы по результатам чемпионата России — 2024 в соответствии со спортивными принципами. То есть во всех четырёх видах в Литву отправили бы тройку лидеров национального первенства. Правда, в случае с девушками не факт, что на Евро поехала бы Камила Валиева. Хотя она и завоевала бронзу в Челябинске, за ней тянется шлейф открытого допингового дела. После долгих осенних разбирательств в спортивном арбитражном суде (CAS) никакого решения пока не озвучили. Оно ожидается лишь в феврале.

Это не значит, что Камиле не разрешили бы выступить на главном европейском турнире: ей ведь позволили кататься в личных состязаниях на Олимпиаде в Пекине, когда допинговый скандал был в самом разгаре. Но зачем вновь проводить одиночницу через колоссальное психологическое давление, да ещё рисковать потерять выигранную медаль через месяц, если вердикт CAS окажется неутешительным? Так что более логичным было бы включить в состав наших одиночниц на чемпионате Европы Ксению Синицыну, занявшую на чемпионате России четвёртое место.

Следовательно, наша команда на Евро, скорее всего, выглядела бы следующим образом.

Мужчины:

Евгений Семененко;

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник.

Женщины:

Аделия Петросян;

Софья Муравьёва;

Ксения Синицына.

Спортивные пары:

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Танцевальные дуэты:

Александра Степанова/Иван Букин;

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Согласитесь, очень мощный состав получился!

Чемпионы России Евгений Семененко и Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Сложная ситуация с распределением медалей у мужчин

Если посмотреть на результаты Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника в первой половине сезона, то кажется, что они бы легко разгромили бы всех соперников на чемпионате Европы. Но нельзя забывать, что на международном старте судьи, вероятно, оценивали бы их строже и вопросов к тем же фирменным опасным выездам Жени, когда он чудом спасает прыжок, было бы больше. Там, где «родные» арбитры поставили плюсы, иностранная бригада вполне справедливо могла бы поставить минусы.

Крутой прыжковый набор из трёх четверных, безусловно, всё равно помог бы Жене взять медаль, ибо у большинства европейцев с ультра-си туго. Те же, кто прыгает несколько квадов, не отличаются стабильностью. Но опередить француза Адама Сяо Хим Фа, наверное, ему бы не дали. Если только воспитанник Мишина выдал бы два безукоризненных проката, но такого в этом сезоне у него ещё не наблюдалось.

Более реально стать чемпионом Европы было бы, пожалуй, Петру Гуменнику. Он тоже получал космические оценки на домашних турнирах: 300,66 балла на этапе Гран-при России в Самаре и 292,42 балла на чемпионате России. Но и прыжки у него объективно эстетичнее, чем у Семененко. Можно не бояться, что где-то неожиданно вылезут минусы.

Владислав Дикиджи на всех своих стартах в этом сезоне очень уверенно расправлялся с квадами, включая четверной лутц, но опыта выступлений на международных соревнованиях у него практически нет. Он ездил один раз на Мемориал Дениса Тена в 2021 году, но больше нигде не был. Справился бы он с нервами, попав на чемпионат Европы? И какой была бы у него вторая оценка за компоненты? Кроме прыжков, в его программах не за что зацепиться. На подиум при отсутствии ошибок он бы точно поднялся. Но дали бы ему золото? Очень сложный вопрос.

Почему-то не верится, что в мужском одиночном все медали отдали бы русским. Кого-то из наших спортсменов опустили бы под Адама Сяо Хим Фа.

Все медали забрать нашим девушкам было бы не так просто?

Хочется сказать, что наши девушки в одну калитку вынесли бы всех европейских дев, но не всё так однозначно. Аделия Петросян, безусловно, стала бы чемпионкой Европы. Её контент намного превосходит нынешних лучших европейских одиночниц: Луну Хендрикс, Анастасию Губанову и Нину Пинзаррон. Софья Муравьёва и Ксения Синицына их также, конечно, превосходят, но позволять себе ошибаться возможностей у них меньше.

Софье Муравьёвой, чтобы гарантировать себе серебро, пришлось бы отказаться от риска с двумя тройными акселями в произвольной программе, как это было на этапе Гран-при России в Москве. Упав с трикселя в оба соревновательных дня, она набрала всего 210,25 балла. Это меньше, чем у бельгийки Луны Хендрикс с неидеальными прокатами на чемпионате Европы — 213,25 балла. Разумеется, помимо заваленных трикселей, к низким оценкам Сони в Москве привело то, что она прыгнула лишний тройной лутц: прыжок по правилам обнулили. Но и без этой ошибки замахиваться на два тройных акселя ученице Плющенко было бы очень опасно. То есть пришлось бы отказаться от борьбы за золото с Петросян, чтобы не дать повода судьям опустить себя под бельгийку, если триксели не пойдут.

Софья Мураьвёва Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Бронза чемпионата Европы, по идее, должна была бы отойти Ксении Синицыной. Но при условии таких же безупречных прокатов в обеих программах, как на чемпионате России. Там она набрала 223,81 балла, но на этапах российского Гран-при дела у неё шли не так гладко: 216,08 и 205,15. Поэтому обойти бельгийку, которой максимально благоволят арбитры, Ксюше было бы сложно. Мы не раз видели, как судьи умеют творить волшебство с арифметикой, когда им это нужно.

Русский подиум у спортивных пар и одна медаль у танцоров

В спортивных парах на чемпионате Европы мы действительно увидели бы русский пьедестал без всяких оговорок. Наши фигуристы, в отличие от европейских коллег, без проблем регулярно преодолевают отметку в 200 баллов. Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вообще соревновались бы в Каунасе исключительно между собой. На национальном чемпионате выиграли Мишина и Галлямов, но Бойкова и Козловский наверняка захотели бы взять реванш у бывших одногруппников по школе Москвиной.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — совсем молодая пара, но очень перспективная. Трудно представить, что с их уровнем катания они упустили бы бронзу Евро. Нынешняя лучшая европейская пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе получила за два соревновательных дня в Литве 199,19 балла. Короткую они откатали чисто, а в произвольной допустили две незначительные ошибки. И это при отсутствии давления со стороны сильных россиян!

В танцах на льду порадовать тремя, а тем более двумя медалями чемпионата Европы наши фигуристы, нужно признать, не смогли бы. С наградой из Литвы вернулись бы только Александра Степанова и Иван Букин, которых должны ещё помнить на международной арене. В 2022 году они завоевали серебро Евро с результатом 213,20 балла, но потом пропустили сезон из-за беременности Саши и сейчас активно вновь набирают обороты. Результаты на российских турнирах — от 215,27 до 220,44 балла — у них выше, чем у ставших двукратными чемпионами Европы итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 214,38 балла.

Но очевидно, что Сашу и Ваню зарубежные арбитры оценили бы строже, и в лучшем случае они отвоевали бы серебро у британцев Лилы Фир и Льюиса Гибсона или даже довольствовались лишь бронзой, подвинув литовцев Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, без сомнений, хорошо проявили бы себя в схватке с европейскими танцорами, но остались бы всё-таки за пределами тройки лидеров. У последних это подтверждают и оценки по ходу сезона: Ирина и Дэвид преодолели порог в 200 баллов всего один раз на этапе Гран-при России в Самаре. Но само участие в Евро было бы и так личной победой для недавно сформированного дуэта.

Таким образом, наша сборная по фигурному катанию могла бы завоевать на чемпионате Европы — 2024 восемь-девять медалей. Минимум две — золотые. Это прекрасное достижение, которого наших фигуристов несправедливо лишили. Надеемся, через год они обязательно продемонстрируют всё своё мастерство на международной арене и заберут заслуженные награды.

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