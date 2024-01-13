Эпатажную бельгийку нагло вытянули на золото Евро! Губанова должна была побеждать?

Чемпионат Европы проходит без российских фигуристов уже второй год – особенно сильно это сказывается на парном катании и, конечно, на женском одиночном. В 2022-м между собой разбирались будущие участницы Олимпийских игр – Камила Валиева опередила Анну Щербакову и Александру Трусову. В 2021-м турнир не проводился из-за коронавируса, а годом ранее титул благодаря великолепному и незабываемому тройному акселю взяла Алёна Косторная, опередив всё тех же Трусову и Щербакову.

Теперь мы не видим на европейской арене ни тройных акселей, ни четверных прыжков – от девушек, разумеется: у мужчин с этим почти полный порядок. А как могли бы зажечь в Каунасе призёры недавнего чемпионата России – Аделия Петросян, Камила Валиева и Софья Муравьёва!

Но нужно возвращаться в ту реальность, где Россию представляют бывшие российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство. Год назад выступающая за Грузию Анастасия Губанова завоевала титул, а в этот раз стала серебряным призёром. И это было обидно, потому что Настя каталась чище Луны Хендрикс – новой чемпионки Европы! Но если бы о медали Евро ей (да и нам) сказали во время серии Гран-при, все бы приятно удивились.

Эпатажная Хендрикс ещё на раскатке привлекла внимание новым костюмом. Он был похож на предыдущий, но стал ещё сексуальнее: мини-юбка сменилась на небольшие шортики. И визуально Луна начала прокат безупречно: исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип, ещё один дупель. Вращение – четвёртый уровень, хореографическая секвенция, а потом начались видимые проблемы.

Второй каскад – тройной лутц только с двойным тулупом, а затем фигуристка фактически потеряла третий каскад: сделала тройной флип, двойной тулуп и не присоединила ещё один обязательный прыжок. Далее она ошиблась с выезда на тройном сальхове, но судьи всё равно не поскупились с оценками! Особенно в компонентной части – Хендрикс набрала 71 балл.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Не лучший прокат с технической точки зрения мог обнадёжить Настю Губанову, и грузинская фигуристка отлично справилась со своей произвольной программой! Анастасия допустила лишь одну помарку, приземлив на две ноги тройной сальхов, однако арбитры нещадно порезали её баллы. Судьи обнаружили два недокрута на четверть (на том самом сальхове и тройном лутце в каскаде), а уж по компонентам и вовсе утопили спортсменку.

Пока ещё действующая чемпионка Европы получила по второй оценке на пять баллов меньше Луны Хендрикс! Да, Настя подустала к концу проката и визуально стала двигаться медленнее, как бы «тяжелее», но и Хендрикс не порхала по льду с грацией бабочки. Откуда пять баллов? И откуда такое огромное итоговое преимущество – а именно 6,73 балла?

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Нет, в победе Хендрикс было сложно сомневаться, особенно когда она не допустила во время проката именно грубых ошибок в виде падений, например. Но рисование такого отрыва выглядело как-то даже неприлично и несправедливо. Луне вполне хватило бы запаса после короткой программы – настолько комфортного, что фигуристка в «кисс энд край» сама удивилась таким высоким баллам.

Удивительно, что Губанову не опустили под Нину Пинзаррон – ещё одну бельгийскую звёздочку, которой только в ноябре исполнится 18 лет. Нина каталась последней, что всегда очень и очень сложно, и ни разу не дрогнула, но не справилась с проблемой недокрутов – их нашли аж четыре, поэтому надбавки ушли в минус. Но если бы Пинзаррон была безупречной, то наверняка взяла бы серебро.

Что можно сказать в заключение? По ходу сезона всё шло к первому европейскому титулу Луны Хендрикс: женская зарубежная фигурка не настолько непредсказуема, как наша, а репутация и подушка компонентов говорят сами за себя. Губанову же, наоборот, по ходу сезона вовсе не баловали оценками. Однако серебро – отличный результат, тем более на него можно взглянуть через призму именно баллов. В прошлом году Настя взяла золото, не набрав и 200, а теперь это второе место, но с результатом в 206,52.

А на невероятно компонентную бельгийку мы посмотрим на чемпионате мира – сможет ли она бросить вызов Каори Сакамото или японка уверенно станет трёхкратной?