Ученик Тутберидзе врезался в борт на Евро! Он даже оголил торс, но судей это не поразило

Грузинский фигурист Ника Эгадзе много лет тренируется под руководством Этери Тутберидзе, но до успехов её космических девушек ему далеко. На чемпионате Европы — 2024, который проходит в литовском городе Каунас, он вполне мог попасть на пьедестал почёта, но сам перечеркнул маячившие перед ним перспективы.

Превосходя многих европейцев в прыжковом наборе, Ника самым печальным образом не сумел реализовать свой потенциал. На главном старте он установил два личных антирекорда в этом сезоне и наделал ошибки в обеих программах.

Тутберидзе очень старалась настроить воспитанника на борьбу, но стабильно и чисто прыгать у него пока получается не так хорошо, как рвать рубашку в порыве страстного танго.

Результаты мужчин-одиночников на чемпионате Европы — 2024

Тутберидзе неустанно борется за мужское одиночное

Хотя Этери Тутберидзе прославилась на весь мир как тренер девушек-одиночниц, в её группе всегда занимались и парни. К сожалению, привести их к чемпионству почему-то оказалось сложнее. Девочки «Хрустального» уже выиграли три Олимпиады подряд, а мальчики до сих пор не добились ни одного громкого титула. Самые крутые достижения на взрослом уровне показали Сергей Воронов и выступавший за сборную Грузии Морис Квителашвили.

Воронов за время недолгого сотрудничества с Тутберидзе завоевал серебро чемпионата Европы — 2014. Квителашвили работал с Этери бо́льшую часть карьеры и пережил немало взлётов и падений. Главными наградами в его солидном послужном списке стали бронза чемпионата Европы — 2020, золото этапа Гран-при в Сочи-2021 и четвёртое место на чемпионате мира — 2022. Также Морис участвовал в двух Олимпиадах: в Пхёнчхане занял 24-е место, в Пекине — 10-е. Прогресс налицо.

Морис Квителашвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Очевидно, что нельзя говорить, будто Тутберидзе способна успешно заниматься исключительно с одиночницами. Просто титулованных учеников мужского пола у неё действительно пока не случилось. Важно, что она не сдаётся и кропотливо продолжает тренировать ребят. Серьёзные надежды прямо сейчас подаёт её юный подопечный Арсений Федотов. 14-летний фигурист — настоящая гроза юниорских турниров! Тем не менее уповать, что он будет громить всех и на взрослых соревнованиях, слишком рано.

Другого воспитанника Тутберидзе, Даниила Самсонова, в юные годы тоже записывали в олимпийские чемпионы, а потом он надолго пропал из-за болезни и травмы. Вернулся на соревнования Даня совсем недавно и заново отвоёвывает место под солнцем.

Самым же взрослым учеником Тутберидзе является на данный момент 21-летний Ника Эгадзе, представляющий родную Грузию. Долгое время он находился в тени старшего товарища по команде Квителашвили, но летом 2023-го Морис объявил о завершении карьеры, и теперь в центре внимания находится Ника.

Между прочим, Эгадзе — довольно способный. Бесстрашно штурмует четверные на соревнованиях и воплощает необычные задумки Даниила Глейхенгауза в хореографии. Заметно, что он улучшается и становится сильнее. В этом сезоне Ника дважды останавливался в шаге от пьедестала на этапах Гран-при, и хотелось верить, что на чемпионате Европы он сразится за пьедестал. За золото конкурировать с гениальным французом Адамом Сяо Хим Фа ему было бы трудно. Едва ли кто-то рассчитывал, что у Тутберидзе наконец-то появится первый чемпион среди мужчин. Но шансы порадовать знаменитую наставницу серьёзной медалью у Ники имелись реальные.

Увы, он их спустил сами знаете куда. А ведь Этери Георгиевна сама выводила его на лёд в Литве.

Ника испортил главные элементы в короткой

На короткую программу чемпионата Европы Ника Эгадзе выходил с отличным настроем. Этери Тутберидзе за бортиком сказала ему напутственные слова и напоследок крепко, но тепло сжала его руку. Этот миг единения воспитанника и тренера оказался лучшим из всего, что произошло в тот день с Никой на льду.

Постановку под величественную Ave Maria с первых секунд омрачил сбой на четверном сальхове. Фигурист скрутил вместо четырёх только три оборота и жёстко приземлился, подняв брызг снежных хлопьев из-под конька. Самое обидное, что здесь планировался не сольный квад, а каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Нике пришлось экстренно менять контент, чтобы не потерять ценнейший элемент, и добавлять второй прыжок к четверному тулупу. Наверное, это выбило его из колеи, поэтому приземление с квад-тулупа выглядело несколько шатким, а прицепить к нему удалось лишь двойной прыжок. Хорошо, что судьи не стали минусовать не самый эстетичный элемент, а, напротив, подбросили скромные, но всё же положительные надбавки за качество исполнения (GOE).

В середине программы спортсмен понял, что больше ошибаться нельзя, и чисто выполнил тройной аксель. Удачный элемент придал вдохновения спортсмену, и он от души выкатал дорожку шагов четвёртого уровня, а затем отработал на высший уровень сложности и предпоследнее комбинированное вращение. Но запала Ники на финал проката не хватило: заключительное вращение мало того, что получилось второго уровня, так ещё и вызвало вопросы у двух судей, которые поставили за него минусы. На общей оценке это в итоге не отразилось, но и базовую стоимость и без того дешёвого вращения одиночник практически не повысил.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Лёд Эгадзе покидал заметно поникшим, а разочарованная Тутберидзе вручила ему чехлы и сразу устроила разбор полётов.

Вердикт судей Ника и Этери ждали, прекрасно осознавая, что ничего хорошего на табло не увидят. Но всё равно 77 баллов неприятно их поразили — худший результат фигуриста в текущем сезоне и 10-е место после короткой.

Порванная рубашка не смогла нивелировать приземление в бортик

В произвольной программе Нике Эгадзе необходимо было сделать всё возможное, чтобы откопаться с середины турнирной таблицы и завершить чемпионат Европы если не на высокой ноте, то хотя бы с осознанием, что он боролся до конца и не сдавался. Чистый прокат мог принести ему прекрасные баллы, а при содействии фортуны и малую медаль, что тоже неплохо.

Ника Эгадзе Фото: Toru Hanai — International Skating Union/Getty Images

Однако яркое танго Роксаны не задалось у спортсмена с самого начала. На сольном четверном тулупе у него опасно слетела ось, и он чудом устоял на после приземления, подставив вторую ногу. При этом Ника врезался в бортик, окончательно перечеркнув впечатление от козырного ультра-си. Но следует отдать ему должное: после столь жуткого фиаско он справился с каскадом из четверного сальхова и тройного тулупа — тем самым, который подвёл его в короткой программе. Выезд с тулупа, если честно, вышел небезупречно, но грузинский одиночник хитро замаскировал помарку, прокрутившись на льду. Ещё один четверной сальхов ознаменовался степ-аутом. Видимо, на него банально не хватило энергии.

На каскаде из тройного и двойного акселей Эгадзе снова собрался и немного перевёл дух на вращении и дорожке шагов, но, естественно, силы продолжали его покидать. Последние три прыжковых элемента исполнял на морально-волевых. Каскад из тройного акселя, ойлера и тройного сальхова подпортили касание рукой льда и неловкое спотыкание. Тройной флип и тройной лутц обошлись без приключений. На хореографической дорожке Ника постарался выплеснуть максимум страсти, порвав красную рубашку и обнажив атлетический торс. Эмоциональный накал пропитал каждое его движение и вызвал восторг зрителей на трибунах. Жаль, на прыжках такой же феерии не получилось. Можно и нужно было откататься лучше.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

После возвращения Ники со льда Тутберидзе заботливо застегнула ему рубашку, но без тени улыбки. Хвалить подопечного было не за что. Из-за неудачной короткой любая оплошность в произвольной становилась критичной. А этих оплошностей у Ники набралось много.

Баллы ему поставили нормальные — 156,16. Можно сказать, даже повезло. Это некий средний результат относительно всех его выступлений в этом сезоне. А вот общая сумма — 233,16 балла — антирекорд. Утешает лишь то, что она принесла Эгадзе седьмое итоговое место, что определённо лучше, чем 10-е, на котором он был после короткой. Но ни малую, ни основную медаль фигурист из Литвы уже не привезёт.

Интересно, найдёт ли Тутберидзе метод, который поможет Нике откататься без сбоев на чемпионате мира в марте? Она столько лет бьётся со своими парнями, и так хочется, чтобы их результаты вызывали не меньшую гордость, чем у отряда из фантастических девушек.