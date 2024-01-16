Переход к Тутберидзе не всегда спасение. Мозалёв может потерять больше, чем приобрести

В группе Этери Тутберидзе произошло неожиданное пополнение! Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв изъявил желание кататься в «Хрустальном». Фигурист ушёл от тренера, с которым работал много лет и добился больших высот в мужском одиночном катании. Но правильным ли является его решение?

Спортсмен рискует всем ради перезапуска карьеры. И это даже не метафора — новые травмы, потеря индивидуальности и, следовательно, ещё большие проблемы с мотивацией — то, что Андрей может получить.

Вместо этого способна ли Тутберидзе дать что-то полезное?

Застой после травмы и потеря мотивации заставили Мозалёва уйти

Новость о том, что Андрей Мозалёв ушёл от своего тренера Кирилла Давыденко, стала настоящим шоком для всех любителей фигурного катания. Этот тандем был одним из самых крепких и продуктивных у нас в стране, однако если взглянуть на ситуацию объективно — предпосылки к этому были уже давно.

Андрей Мозалёв Фото: РИА Новости

Спортсмен несколько лет не показывает высокие результаты и уже зарекомендовал себя как нестабильный. После травмы ноги и перенесённой операции Мозалёв с попеременным успехом крутил младшие квады, так или иначе срывая либо короткую, либо произвольную программы, а ведь когда-то у Андрея были все шансы покорить четверной флип и другие сложнейшие элементы. Повторяющиеся провалы отразились, очевидно, не только на мотивации фигуриста и его наставника, но и на судьях, которые, несмотря на прошлую лояльность, стали наказывать одиночника за некачественные вращения и дорожки шагов, с чем у него никогда не было проблем. Справедливости ради претензии арбитров были небеспочвенными: один из лучших катальщиков современности явно халтурил на последних стартах, а также признавал, что находится не в оптимальной форме.

Конечно, у Мозалёва не было стремления выйти из рабочего веса и наткнуться на волну критики от Татьяны Тарасовой по этому поводу, но сам факт того, что это произошло, намекает на то, что что-то в мировоззрении Андрея изменилось. В последних интервью фигуриста всё чаще мелькало отчаяние — без международных стартов ему оказалось тяжело.

Мозалёв стал примером того, как бан сборной России негативно влияет на психологическое состояние спортсмена. В таком случае действительно хочется что-то поменять, а если уж принять за правду наличие конфликта с прежним наставником, то не приходится гадать, как именно фигурист решил себя приободрить. В итоге Андрей отважился переехать в Москву к Этери Тутберидзе.

Переход к Тутберидзе не поможет Мозалёву перезапустить карьеру?

Появление Мозалёва в «Хрустальном» станет для него настоящим вызовом, но, кажется, Андрей ничуть не страшится этого, показывая, что ради перезапуска карьеры готов рискнуть многим. С новым тренером фигуристу придётся много заниматься, и это правда может дать ему эмоциональный толчок к развитию. Однако сотрудничество с Тутберидзе не выглядит стопроцентно удачной затеей. Хотя бы потому, что дать спортсмену Этери Георгиевна может не так много. Специалисты не уверены, что это хороший ход, и вот почему.

Тутберидзе пока так и не научилась работать с мужчинами. Технически помочь Мозалёву её штаб в теории может, но, как показывает практика, квады в «Хрустальном» лучше прыгают женщины, нежели мужчины. Проблема в том, что именно многооборотные элементы — главная цель Андрея. Всё остальное у фигуриста в порядке — он умеет скользить, классно вращаться, артистически включён в постановки, не раз восхищавшие судей и зрителей.

К слову, именно в программах может потерять Андрей в новой группе. Под руководством Давыденко Мозалёв показывал многогранность образов и имел свой собственный узнаваемый стиль благодаря работе с хореографом Денисом Луниным. Теперь фигурист встретится с Даниилом Глейхенгаузом, что само по себе не плохо, но удастся специалисту «Хрустального» сохранить индивидуальность спортсмена — большой вопрос.

Психологический настрой или новые травмы — что даст Тутберидзе

Рискованно было идти к Тутберидзе и потому, что высокий темп тренировок у Этери Георгиевны может навредить фигуристу, который и так имеет большой опыт травм. Во время перехода на взрослый уровень спортсмена захлестнули проблемы пубертата, а также мелкие повреждения превратились в серьёзные, с рядом осложнений. В «Хрустальном» история реабилитаций, что уж юлить, не самая выдающаяся, и это главная претензия специалистов к решению Мозалёва.

«Насколько я понимаю, Мозалёв уже взрослый парень, с именем, с какими-то своими привилегиями в тренировках. А у Этери Георгиевны высокие нагрузки, как бы он не травмировался. Но если он этого действительно захотел — а желание улучшаться, совершенствоваться — это самое важное для спортсмена, то можем только пожелать ему удачи. Если он вернёт себе технические вещи, которые он делал, ему равных не будет — он все четверные прыгал», — заметила Наталья Бестемьянова в комментарии для ТАСС.

И всё же хочется надеяться, что худшего удастся избежать. Чего нельзя отнять у Тутберидзе, так это её особый подход к ученикам. Этери Георгиевна может помочь Андрею психологически и научить его правильно настраиваться перед стартами — этого ему, очевидно, очень не хватает. Так что остаётся только пожелать Мозалёву и его новым наставникам удачи и следить за его развитием с аккуратным недоверием.