Чемпионат России по прыжкам не удалось выиграть ни Мишиной и Галлямову, ни Бойковой и Козловскому.

Без супердуэли в парах! Одни фавориты вылетели в 1/2 финала, других не спас даже четверной

Парное катание появилось на чемпионате России по прыжкам всего год назад, в 2023-м – и то лишь в командном турнире. В 2024-м организаторы предусмотрели парникам и личный турнир, и как же не прогадали! Мы получили удивительную интригу и сенсационных победителей.

После квалификации всё шло к тому, что в финале сойдутся суперфавориты – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Действующие чемпионы России стали лучшими в предварительном раунде, но в запасе у их конкурентов и бывших одногруппников были четверные элементы ультра-си, которые они уже пытались исполнять ранее.

Вот только мегадуэли не случилось – Мишина и Галлямов умудрились выбыть в финале, не выстояв против Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко. Удивительно, что Настя и Саша не допустили именно грубых ошибок – не упали, не сдвоили тройной прыжок. Камнем преткновения стало не совсем удачное приземление на выбросе: партнёрша зацепила лёд обеими ногами.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Казалось, уже ничто не должно было помешать Бойковой и Козловскому стать первыми «техническими» чемпионами России в парном катании. В финал они вышли уверенно – за золото им предстояло бороться с теми же Осокиной и Грицаенко, которые выбили Мишину и Галлямова.

Всё начиналось неплохо: Осокина сдвоила сальхов в каскаде (в финале согласно регламенту парники должны были исполнить комбинацию из трёх прыжков) и, казалось бы, дала фору соперникам.

Но у Бойковой и Козловского всё пошло ещё хуже: Александра сорвала и первый, и второй прыжок, и элемента не получилось вообще, а оппонентам зачли хоть и отминусованный каскад двойной сальхов – двойной аксель – двойной аксель.

Но Саша не была бы собой, если бы не пошла на дополнительный риск. Она подъехала к тренерам и взяла защитную подкладку, которую стала прилаживать к бёдрам, чтобы она смягчила возможное падение. Стало ясно, что Бойкова и Козловский пойдут на четверной выброс! К сожалению, не получилась ни первая попытка, ни вторая. Но однозначно нужно поаплодировать Александре за смелость!

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Стало ясно, что Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали сенсационными победителями и чемпионами России в прыжках. А Бойкова и Козловский решили ещё раз исполнить четверной выброс – и на этот раз Саша почти выехала.

«Правила турнира очень отличаются от наших обычных соревнований, – резюмировала неудачу Анастасия Мишина. – Каждая ошибка дорого стоит, туры не суммируются, поэтому исправить ситуацию не получается. Ошибки сразу вылезают, сразу их видно по баллам, поэтому происходят вылеты.

Для меня ощущения соревнований не было, очень похоже на тренировочный процесс. Мы часто делаем связки, тренируем их постоянно, для нас это не было чем-то необычным. Не казалось, что это соревнования. Обидно ли, что такой маленький отрыв в полуфинале? Ну, что поделать. Всё равно отрыв, сегодня мы третьи. Ничего страшного».