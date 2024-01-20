Ругался матом, требовал у Авербуха лего за лутц. Новый чемпион России по прыжкам — огонь!

Вслед за сенсацией в парном катании неожиданный чемпион прыжкового турнира грянул и в мужском одиночном. Правда, не настолько внезапно – накануне 14-летний Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе стал лучшим в квалификации и возглавил посев.

В личных соревнованиях юниор лишь подтвердил притязания на золото. В четвертьфинале он выбил прошлогоднего чемпиона – Григория Фёдорова из ЦСКА, на чей титул в 2023-м также никто бы не поставил. В полуфинале пал действующий обладатель титула уже «классического» чемпионата России – Евгений Семененко.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Примечательно, что в финале не было ни одного медалиста чемпионата России (не только этого года, а вообще) или фигуриста с именем. Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Матвей Ветлугин выбыли ещё в пятницу, в четвертьфинале не выстояли против оппонентов Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник.

Финал мог бы стать сражением 14-летних – но Николай Колесников из группы Светланы Соколовской не сумел составить конкуренцию Федотову и его принципиальному сопернику Льву Лазареву. Третьим в решающую стадию пробился Иван Попов, которому уже исполнилось 19.

Арсений Федотов стартовал с идеального комбо из квад-лутца, тройного тулупа и трёх дупелей. Затем сделал каскад четыре – три из лутца и тулупа, сольными прыжками выбрал сложнейшие флип и лутц. Комментаторы Татьяна Тарасова и Александр Гришин засомневались, не нарушает ли такой контент правила, однако судьи засчитали все прыжки.

Дело в том, что в регламенте финала есть пометка: сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. У Федотова с лутца начинались оба каскада, а потом он исполнил лутц сольно – однако флип помог фигуристу. Конкуренты – Лазарев и Попов – допустили ошибки, которые не позволили схватиться с Арсением.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

«Когда закончился полуфинал и я узнал, что я в финале, я сразу же в голове придумал, что буду прыгать. До этого такие комбинации я не тренировал, не рассчитывал, что пройду так далеко. Что сказали старшие ребята? Просто поздравили, пожали руку. Мотивируют ли призовые? Само собой. Я их не трачу, коплю», – рассказал Федотов журналистам на пресс-конференции.

Чем известен Арсений Федотов?

В первую очередь Арсений – действующий чемпион России среди юниоров, а не случайный «пассажир-технарь». Он дерзок и не лезет за словом в карман: в 2019-м он участвовал в детском «Ледниковом периоде», где по-детски непосредственно пообещал своему наставнику, Илье Авербуху, прыгнуть тройной лутц за подарок – конструктор лего.

А года полтора назад фигурные паблики обошли видеохайлайты под заголовком «Арсений Федотов ругается матом». Это действительно было – тогда ещё 13-летний фигурист нецензурно выругался после проката на юниорском этапе Гран-при России.

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ошибся, сам виноват, – смеялся юный фигурист, когда его попросили прокомментировать эпизод. – Надо было сдержать эмоции при себе. Я очень эмоциональный человек по жизни».

В этом сезоне Федотов выиграл один из этапов юниорского Гран-при, но второй уступил Льву Лазареву. На юниорском Кубке Первого канала также победил Лазарев – а следовательно и команда, которую он представлял. Федотов же был капитаном и взял вину за поражение на себя.

На прыжковом чемпионате он взял реванш – и первый взрослый титул, пусть его и не признают на уровне Международного союза конькобежцев.