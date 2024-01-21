Падение и «косая ляля» — так Туктамышева выступила на прыжковом. Стоило ли возвращаться?

Личный турнир на прыжковом чемпионате России преподнёс множество крутых сюжетов, но всё же хедлайнером была Елизавета Туктамышева, которую в качестве приглашённой звезды заявили на воскресный командник.

В начале сезона Лиза объявила о приостановке спортивной карьеры и не пошла в сезон, который должен был стать для неё 17-м. Она выступила на контрольных прокатах, но её интервью не изобиловали привычной заряженностью на результат. Затем последовало то самое заявление: фигуристка снялась с этапов Гран-при и не выступила на чемпионате России, но зато попробовала себя с микрофоном на юниорском Кубке Первого канала и блистала в россыпи различных ледовых шоу. Наконец в январе стало известно о её участии в прыжковом турнире.

Изначально было сомнительно, что Лиза выйдет на лёд «ЦСКА-Арены» именно как действующая фигуристка. В истории российских турниров уже были случаи, когда именем топовой титулованной спортсменки болельщиков мотивировали покупать билеты, а затем следовало снятие.

Вот и сейчас всё было очень похоже на подобный сценарий — потому что ну как за неполные пару недель можно восстановить сложные прыжки? В частности, коронный тройной аксель Лизы Туктамышевой — её визитную карточку? Естественно, фигуристка не исполняла на шоу именно этот элемент — там это и не нужно, и травмоопасно из-за отсутствия яркого освещения.

Но 12 января, за неделю до прыжкового чемпионата, Елизавета заявила, что вернулась в «Юбилейный» и начала восстанавливать как раз тройной аксель. Позже её тренер Алексей Мишин сказал, что участие Лизы в чемпионате по прыжкам и есть возвращение к соревнованиям, ведь чемпионат России по прыжкам — самые настоящие соревнования. Логично? Логично.

И Туктамышева всё-таки вышла на лёд именно как участница, а путь заявка — снятие — появление на турнире в качестве ведущей прошла Камила Валиева.

Лиза попала в «красную» команду Александра Галлямова и влилась в соревновательный процесс уже во втором раунде, где фигуристам было необходимо исполнить два тройных прыжка. Учитывая наличие в соседней команде Софьи Муравьёвой, просматривалась битва тройных акселей — но Туктамышева, видимо, всё же не смогла восстановить элемент ультра-си.

Более того, она не сумела исполнить даже тройной лутц, который в программах обычно получается «на ура», если Лиза в форме.

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то чтобы возвращение — думаю, моё возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки. Но всё равно круто быть здесь, чувствовать соревновательный адреналин», — грустно резюмировала Туктамышева в эфире Первого канала.

Трансляция чемпионата России по прыжкам доступна в Okko.

Елизавета устояла на тройном флипе, но он тоже не был исполнен максимально качественно: спортсменку «повело» на приземлении, и комментировавшая турнир Татьяна Тарасова поспешила с незабываемой рецензией.

«Давно не видела, чтобы она падала. Да и флип — какая-то косая ляля получилась. Мы любим её, но что это такое? Руки и ноги в разные стороны. Мне кажется, она сама в шоке!» — воскликнула Татьяна Анатольевна.

На этом выступление Лизы на прыжковом чемпионате России завершилось, так как в следующих раундах где-то были более выгодны, а где-то и обязательны четверные прыжки, которыми Туктамышева не владеет.

В итоге «красная» команда Галлямова проиграла — конечно, не персонально из-за Лизы, а по совокупности факторов.

Елизавета Туктамышева в команде Александра Галлямова Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Так стоили ли всего этого два прыжка, ни один из которых не получился на все сто? Если рассуждать исключительно о спортивном принципе, то, конечно, вряд ли: например, в команднике могла поучаствовать четвёртый номер пятничной квалификации Алёна Принёва, которая наверняка могла бы набрать больше баллов.

Но и она, и другие юниорки получили свои шансы в первые дни. После снятия Валиевой лишать турнир последней топ-звезды женского одиночного (при всём уважении к Аделии Петросян и Софье Муравьёвой, их пока сложно отнести к этой категории) было бы не очень честно по отношению к большинству болельщиков как на трибунах, так и у экранов.

Лизу любят, Лизу ждут — поэтому респект ей за смелость. У неё получилось не всё, но она не испугалась выйти на соревнования даже при отсутствии максимальной готовности. Здорово, что Туктамышева остаётся собой, а не пополняет ряды ведущих на постоянной основе.