Базылюк против Двоеглазовой, Федотов против Лазарева

Финальная битва юниоров! Ученики Тутберидзе снова будут лучшими? LIVE

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С 13 по 15 марта в Сочи проходит последний из важных турниров сезона для юниоров — Кубок Федерации или же финал юниорской серии Гран-при, этапы которой проходили осенью 2023 года. В четверг в борьбу вступают девушки и юноши — они завершат программу соревновательного дня.

Мы снова увидим невероятную битву Маргариты Базылюк и Алисы Двоеглазовой — обе попали в первую разминку. Также за медали поборются Алёна Принёва, Мария Мазур, Агата Петрова, София Дзепка и Надежда Понтелеенко.

Финальный баттл между Арсением Федотовым и Львом Лазаревым ожидается у парней. В начале сезона небольшой перевес был у Льва, затем ученик Этери Тутберидзе выправил положение и даже вырвался вперёд. Конкуренцию двоим супертопам нашего юниорского катания составят Иван Рамзенков, Николай Угожаев, Марк Лукин, Эдуард Каратынян.