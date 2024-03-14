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Фигурное катание, Кубок Федерации, финал Гран-при среди юниоров: Базылюк, Федотов против Лазарева — лайв, онлайн

Финальная битва юниоров! Ученики Тутберидзе снова будут лучшими? LIVE
Екатерина Авдонина Анастасия Матросова
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Арсений Федотов, Маргарита Базылюк
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Базылюк против Двоеглазовой, Федотов против Лазарева

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С 13 по 15 марта в Сочи проходит последний из важных турниров сезона для юниоров — Кубок Федерации или же финал юниорской серии Гран-при, этапы которой проходили осенью 2023 года. В четверг в борьбу вступают девушки и юноши — они завершат программу соревновательного дня.

Мы снова увидим невероятную битву Маргариты Базылюк и Алисы Двоеглазовой — обе попали в первую разминку. Также за медали поборются Алёна Принёва, Мария Мазур, Агата Петрова, София Дзепка и Надежда Понтелеенко.

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Финальный баттл между Арсением Федотовым и Львом Лазаревым ожидается у парней. В начале сезона небольшой перевес был у Льва, затем ученик Этери Тутберидзе выправил положение и даже вырвался вперёд. Конкуренцию двоим супертопам нашего юниорского катания составят Иван Рамзенков, Николай Угожаев, Марк Лукин, Эдуард Каратынян.

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Live Анастасия Матросова

Как проходила жеребьевка стартовых номеров у девушек и юношей?

Видеороликами поделилась Федерация фигурного катания на коньках России.

11:41 Анастасия Матросова

Всем привет! В Сочи в самом разгаре финал Гран-при России среди юниоров (или же «Кубок Федерации», как его называют официально).

Сегодня будем вместе следить за короткими программами девушек и юношей, а до этого медали разыграют танцоры и парники.

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