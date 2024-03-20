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Михаил Коляда завоевал для России последнюю медаль чемпионата мира в мужском одиночном катании после травли на Олимпиаде

Последняя мужская медаль России на ЧМ. Наш фигурист взял её после небывалой травли!
Валерия Кукалева
Михаила Коляду нещадно критиковали
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Комментарии
Михаила Коляду нещадно критиковали, даже когда он завоевал эту бронзу.

«Я хочу сказать, что он просто потрясающий. Он всегда был потрясающим, просто в соревнованиях не мог участвовать. Его бил такой колотун, что он забывал то, что выучил 10 лет назад. А сейчас он будет раскрываться и радовать тысячи людей своим присутствием на любых показательных выступлениях. Он делал то же самое и ни разу не ошибся».

Такими словами Татьяна Тарасова резюмировала прокат Михаила Коляды (и его жены Дарьи) на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Кстати, именно шоу-программа Коляды стала первой в «народном» рейтинге
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Первый порыв — согласиться с Татьяной Анатольевной: ведь действительно — на шоу Михаил раскрывается ярче и проявляет весь свой потенциал артиста и великолепного проникновенного катальщика. Над ним не довлеет ответственность, которая была на главных стартах, и он не боится ошибиться.

А потом ты вспоминаешь, на чей счёт записана последняя российская медаль чемпионатов мира в мужском одиночном катании.

Ведь вслед за золотом Евгения Плющенко в очень-очень далёком 2004-м (!!!) и бронзой Артура Гачинского на домашнем чемпионате мира 2011 года в списке стоит именно бронзовая медаль Михаила Коляды на чемпионате мира — 2018.

Михаил Коляда Подробнее

Бронзовая медаль того самого Михаила Коляды, который «в соревнованиях не может участвовать», того самого Михаила Коляды, к которому крепко-накрепко прилип мем-дразнилка «Коляда опять упал».

А он съездил и на следующие два чемпионата мира, в которых ещё участвовала Россия — и оба раза стал лучшим из сборной. В 2018-м, 2019-м и 2021-м на главном старте сезона также выступали Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Александр Самарин и Евгений Семененко — и никто из них не завоевал медаль, но при этом ни про кого не говорили, что он «в соревнованиях не может участвовать».

(Справедливости ради уточним, что в случае Семененко и Лазукина это был дебют на крупных соревнованиях вообще — из-за неопытности парни и не претендовали на топ-3).

Но насмешкам до самого конца карьеры почему-то подвергался именно Коляда.

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«Дал бы Коляде леща»

Не будем ещё раз подробно вспоминать, что произошло в злосчастном олимпийском команднике и сколько раз Коляда упал. Вспомним несколько цитат, чтобы воссоздать ту атмосферу:

  • «Он никогда не борется. Воронов так бы не выступил» (Татьяна Тарасова в эфире Первого канала).
  • «У фигуристов должны быть железные яйца, чтобы бороться за медали Олимпиады» (Олег Васильев «Советскому спорту»).
  • «Если бы выступал в команде на Олимпиаде-2018, дал бы Коляде леща» (Максим Траньков в эфире ОКР ТВ).

Масштаб травли расширяли и СМИ, которые вели подсчёт падений в новостях и сразу же назначили очередным спасителем нашего мужского катания Алиева, который стал в личном турнире седьмым (Коляда финишировал восьмым с отставанием всего в три балла) и чья рука в стартовой позе тряслась так, что это было видно в трансляции.

А признанные эксперты и спикеры наезжали ещё и на тренера Коляды — Валентину Чеботарёву. Мол, была слишком неопытна — поэтому подставила своего фигуриста, бросив в бой с таким сложным контентом, хотя риск был необязателен.

Михаил Коляда и Валентина Чеботарёва перед командным турниром ОИ-2018

Михаил Коляда и Валентина Чеботарёва перед командным турниром ОИ-2018

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Только именно федерация весь сезон настаивала на исполнении Михаилом четверного лутца. Если этот прыжок получался, он был эталонным — пожалуй, лучшим четверным лутцем в мире — но намного чаще он не получался. В олимпийском сезоне-2017/2018 Коляда чисто приземлил квад-лутц дважды — на предсезонном мемориале Непелы и на этапе Гран-при в Китае.

На Олимпиаде Михаил не общался с журналистами — с тех пор он относится к прессе крайне осторожно. Например, отвечает на вопросы очень кратко — от него не дождёшься откровенности. И, кажется, вполне понятно почему.

«Это девичья программа»

На постолимпийский чемпионат мира в Милан не приехали чемпион Игр Юдзуру Ханю и бронзовый призёр Хавьер Фернандес, но Коляда и Алиев отправились на турнир в прежнем составе: Дима — набираться опыта, а Миша — реабилитироваться за провал в команднике.

В короткой программе произошло как раз то, что напрашивалось в Пхёнчхане — Коляде упростили контент. Четверной лутц убрали, оставив только квад-тулуп, как итог — второе место в короткой программе и 100,08 балла с отставанием от Чена (тоже неудачника Олимпиады) в мизерные 1,66. Нэйтан делал два четверных — причём «старших» — но «нагрязнил» на приземлениях.

Фигурное катание. ЧМ-2018. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
22 марта 2018, четверг. 12:05 МСК
Окончено
1
Нэйтан Чен
США
101.94
2
Михаил Коляда
Россия
100.08
3
Винсент Чжоу
США
96.78

Вы думаете, теперь элита нашего фигурного катания была довольна? Не тут-то было. Следите за руками — теперь Коляда получил за абсолютно противоположное. То есть, за чрезмерно простой контент.

«Он катал ровно такую же программу, что исполняли 20 лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат», — припечатала Тарасова в комментарии «Р-Спорту».

«Мы так соревновались ещё в начале 2000-х, — согласился её верный протеже Алексей Ягудин для Газеты.Ru. — Может, Татьяна Анатольевна Тарасова грубовато выразилась, сказав, что это «девичье выступление» в короткой программе, но с таким катанием, если соперники выступят чисто, понятно, что не то что о тройке лучших, но и о шестёрке речь не идёт. Я по протоколу видел, как выступал Коляда, и так кататься нельзя».

Очень жаль, что Ягудин «смотрел» выступления по протоколу — как раз протокол не отражает того, в чём так силён Михаил Коляда, и того, чего не было или что отдельно не поощрялось во времена Ягудина. А именно связки, сложные заходы на элементы и чистота непрыжковых элементов ради высоких уровней.

Михаил Коляда на ЧМ-2018

Михаил Коляда на ЧМ-2018

Фото: РИА Новости

В произвольной программе Миша наошибался: два падения и минус каскад, сдвоенный риттбергер — но запаса после короткой и ошибок конкурентов хватило для бронзовой медали. Да, были помарки, и да — отсутствовали Ханю и Фернандес. Но именно Коляда на фоне небывалой травли от своих же увёз с того чемпионата бронзу, а уже назначенный мессией и «новым Плющенко» Алиев остался на седьмом месте.

«Я не обижаюсь на критику. Но если бы встретился с кем-то из огульно критикующих лично меня, предложил бы ему надеть мои сапоги и пройти мой путь. А потом мы бы с ним поговорили, но уже на равных. Тогда недопонимания было бы гораздо меньше», — сказал Коляда «Матч ТВ» в январе 2019-го.

Пожалуй, именно эта цитата лучше всего описывает его карьеру.

И, пожалуй, сейчас Евгений Семененко и Пётр Гуменник (Владислав Дикиджи — в меньшей степени) вполне претендовали бы на медали чемпионата мира, будь Россия допущена до турнира.

Но в статистике отражена именно фамилия Михаила Коляды — который «опять упал» и который «в соревнованиях не мог участвовать».

Так, значит, всё-таки мог?

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