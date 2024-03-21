Выбрала регресс, чтобы не провалиться на ЧМ. Вспоминаем худшие прокаты Луны Хендрикс!

Пока россиянок не пускают на международные старты, бельгийка Луна Хендрикс гордо носит корону лучшей фигуристки Европы. За долгую спортивную карьеру она действительно совершила весомый прорыв. Первые два взрослых сезона Луна откровенно не блистала и даже не могла выполнить каскад из двух тройных прыжков, а затем стала вставлять тройной лутц — тройной тулуп во вторую половину короткой программы и собирать медали самых престижных турниров.

Однако головокружительные успехи одиночницы сопровождает множество неудачных прокатов. Порой откровенно провальных. И это при полном отсутствии ультра-си!

На текущем чемпионате мира в Монреале Луна, к счастью, благополучно откаталась в первый соревновательный день, не уронив статус чемпионки Европы, и сенсационно захватила лидерство. Правда, для этого ей пришлось пойти по пути регресса. Впервые за два сезона она исполнила каскад в первой половине короткой программы, а не во второй. Более того: заменила в нём старший зубцовый лутц на флип.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Видимо, Хендрикс настолько боялась в очередной раз потерпеть фиаско, что махнула рукой на сложность контента. За последние три года у неё и так накопилось достаточно плохих выступлений. Вспоминаем самые-самые.

Короткая чемпионата мира — 2021

Если для Анны Щербаковой и Александры Трусовой чемпионат мира в Стокгольме оказался дебютным, то для Луны Хендрикс это был четвёртый главный старт в карьере. Тем не менее опыт предыдущих лет не помог ей избежать грубых ошибок в самом начале турнира. В короткой программе Луна упала с тройного флипа, допустив заодно недокрут в четверть оборота. Элемент стоял последним из прыжковых, поэтому впечатление от постановки сразу смазалось. Луна заняла 10-е текущее место и показала худший результат в сезоне.

Короткая Finlandia Trophy — 2021

Олимпийский сезон-2021/2022 Луна открыла неудачным прокатом в короткой на турнире в Финляндии. Соперничая с Камилой Валиевой, Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной, бельгийка практически упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Несмотря на то что элемент шёл первым в программе, Луне не хватило сил докрутить тулуп, и она с трудом удержалась после приземления.

Короткая Гран-при России — 2021

Луна Хендрикс Фото: РИА Новости

В ноябре 2021-го Луна впервые пожаловала в нашу страну, приехав на этап Гран-при в Сочи. К сожалению, завоевать сердца наших болельщиков крутым выступлением у неё тогда не вышло. В короткой программе вместо тройного флипа фигуристка вспорхнула надо льдом «бабочкой»: вместо трёх оборотов скрутила лишь один. За элемент ей по правилам не поставили ни одного балла, а ещё эта неприятность дополнилась помаркой на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа.

Произвольная чемпионата Европы — 2022

Если в короткой на чемпионате Европы — 2022 Луна неожиданно завоевала малое серебро, то в произвольной, видимо, растеряла уверенность, глядя на квады отстававших от неё изначально Трусовой и Щербаковой. Уже на первом элементе — каскаде из тройного лутца и тройного тулупа — она допустила падение. Хорошо, что со второго прыжка, а не с первого. Сохранив этот каскад, она потеряла другой, упав на тройном флипе во второй половине проката. Пришлось оперативно цеплять два прыжка к следующему тройному сальхову. Сделать это Луне удалось, но довольно криво. Судьи тут же наказали бельгийку за наспех состряпанный каскад.

Произвольная финала Гран-при — 2022

Первый после пандемии коронавируса финал Гран-при среди женщин-одиночниц получился невероятно слабым в отсутствие россиянок. В произвольной ужасно выступили все шесть финалисток, и прокат Луны с четырьмя огрехами на прыжках удивительным образом оказался не худшим. Но для неё это был всё равно настоящий провал. Бронзу она завоевала только за счёт «ядрёных» компонентов. Допустила степ-аут на втором прыжке в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа в самом начале программы, упала с сольного тройного флипа, а ко второй половине так выдохлась, что серьёзно не докрутила тройной лутц в каскаде с двойным тулупом и последний тройной сальхов.

Чемпионат Европы — 2023

Заполучить титул чемпионки Европы Луна, конечно, надеялась ещё в прошлом сезоне, но сама не оставила судьям шансов дотянуть себя до первого места. В короткой программе бельгийка круто навернулась со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп, сделав при этом вместо трёх оборотов лишь два. Чтобы удержать равновесие, она зацепилась за лёд двумя руками.

В произвольной дела у Луны и вовсе пошли прахом. В образе падшего ангела она очень органично дважды отполировала лёд, не сумев реализовать два запланированных каскада во второй половине: тройной лутц — двойной тулуп и тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер. По давней привычке фигуристка потом прицепила к тройному сальхову парочку прыжков, поэтому в итоге потеряла один каскад, а не два. Но и с такой спасательной операцией её выступление совершенно не тянуло ни на золото, ни на серебро чемпионата Европы. Луне очень повезло, что благодаря симпатиям арбитров она обогнала на один балл юную Кимми Репонд из Швейцарии и проиграла только Анастасии Губановой.

Короткая чемпионата мира — 2023

Луна Хендрикс Фото: Pablo Morano/Getty Images

На прошлогоднем чемпионате мира бельгийку снова подвёл каскад из тройного лутца и тройного тулупа во второй половине короткой программы. Немного не докрутив второй прыжок, она потеряла равновесие и упала. То была отнюдь не лучшая заявка на подиум главного старта, и, естественно, ни о какой малой медали за короткую у Луны после этого речи не шло. И всё-таки ей повезло прорваться в сильнейшую разминку, а затем завоевать бронзовую медаль. Выступай там наши одиночницы, ничего подобного бы не случилось.

Короткая Гран-при Китая — 2023

На этапе Гран-при в Китае Луна умудрилась выиграть короткую программу, несмотря на «бабочку» при исполнении двойного акселя. Вместо трёх оборотов она скрутила полтора и не набрала за элемент ни одного балла. Кроме того, у неё проскочил небольшой недокрут в четверть оборота на втором прыжке в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа, но большинство судей решили даже поощрить её плюсовыми надбавками за качество исполнения. Стараниями арбитров Луна благополучно обошла целых пять фигуристок, которые были сильнее её по базовой технике, и захватила лидерство в первый соревновательный день.

Однако воспользоваться подаренным преимуществом она не смогла. В произвольной тоже слабо откаталась, пусть и без падений и полностью обнулённых элементов. Результат — бронза, а не желанная золотая медаль.