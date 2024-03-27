В начале мероприятия все фигуристы вышли на лёд, чтобы минутой молчания почтить память жертв трагедии в «Крокусе».

«Не можем сегодня плясать». Авербух всё же провёл шоу в Петербурге, но изменил программу

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России отменили или перенесли практически все спортивные соревнования, которые должны были состояться на выходных. Внутренний сезон в фигурном катании завершился раньше, но в разгаре были ледовые шоу — команда Ильи Авербуха гастролировала по стране с юбилейной программой «Вместе и навсегда».

Отменились выступления в трёх городах: Чебоксарах, Сарове и Саранске. Но шоу в Санкт-Петербурге было запланировано на вторник, 26 марта — уже после официального дня траура. Авербух решил всё же выступить в «Юбилейном» — но, конечно, программа была скорректирована с учётом трагических событий.

«Программа, которую мы кардинально изменили — это не юбилей, который заранее задумывался, а шоу, в котором слова «Вместе и навсегда» стали звучать по-другому. Стало больше лирических и драматических номеров, номеров-разговоров. Номер Алексея Ягудина с турнира «Русский вызов», где он читал стихи, прозвучит по-особенному.

Конечно, шоу начнётся с минуты молчания. На лёд выйдут все участники, будет минута памяти, минута силы. Тем, что мы выходим, не прячемся, не идём на поводу у страха, мы вселяем друг в друга уверенность и силу», — сказал Авербух на пресс-подходе.

«Мы не можем сегодня, спустя короткое количество времени, кататься и плясать», — подтвердил Алексей Ягудин — постоянный участник шоу Авербуха.

Александр Галлямов признался, что планирует выступить в чёрном костюме — в знак траура. Они с Анастасией Мишиной должны были представить позитивный номер, но поменяли его и выступили под композицию «Останусь» группы «Город 312».

Фигуристы показали номера с «Русского вызова»

Напрашивалась параллель с недавним «Русским вызовом», который из-за обилия драматичных постановок показался слишком грустным. И номера с турнира шоу-программ действительно снова прозвучали в «Юбилейном».

Мария Петрова и Алексей Тихонов вышли на лёд вместе с дочерью — уже участницей юниорских стартов. Полина откатала свою программу, а родители наблюдали за ней со скамеечки, откуда потом стартовал тот самый номер про Ёжика в тумане, так растрогавший зрителей и принёсший Марии и Алексею третье место турнира.

Свой «Реквием» показала Елизавета Туктамышева — мощные стихи Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих снова достучались до сердец всех без исключения.

Елизавета Туктамышева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Под «Журавлей» откатался Евгений Семененко — но уже без реквизита в виде парт. Как и Дмитрий Алиев изображал поездку в автобусе без помощи посторонних предметов. Дима исполнил сальто в прокате и на бис — и (привет Сергею Безрукову) вообще не было впечатления, что он воплощает образ алкоголика.

Оба победных номера с обоих турниров шоу-программ показал Ягудин. В первом отделении на льду появился клоун, во втором — уже под конец — Алексей снова читал стихи Роберта Рождественского. Как и пообещал Илья Авербух, в этот раз постановка прозвучала сильнее, пронзительнее, чем на «Русском вызове», когда Ягудин убедил судей, но не зрителей.

Кстати, олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити устроили овацию после первого выступления — он взял у Авербуха микрофон и иронично отреагировал: «Мне кажется, после 9 марта меня уже и не принимают. Значит, другой народ был».

Кондратюк катался под вокал Панайотова

Визитная карточка шоу Ильи Авербуха, конечно же, живой вокал. Был он и в этот раз, и представление первой вокалистки, Юлианны Карауловой, началось с милого конфуза. Авербух объявил, что певица и участница «Ледникового периода» выходит на лёд — и можно было подумать, что Юлианна покажет номер на льду, тем более вдали, на затемнённом участке льда, уже раскатывалась фигуристка.

Но Илья посмеялся вместе со всеми и исправился — Караулова в блестящем серебристом платье выходила на сцену, чтобы спеть для Полины Тихоновой. Также её вокал звучал, когда катались Софья Самодурова (в таком же роскошном платье, только тёмно-красном) и Александра Степанова с Иваном Букиным под песню «Внеорбитные».

Также на сцене выступал хакасский певец Руслан Ивакин. Его голос сопровождал выступления Артёма Федорченко, Албены Денковой и Максима Ставиского, а также новыми красками в его исполнении заиграла «Кукушка» — под эту композицию своё искусство показывал Михаил Коляда.

Конечно же, главным вокальным гостем был Александр Панайотов. Он исполнил «Вечность» для Марка Кондратюка (которого на финальном выходе представили олимпийским призёром) и «Зачем тебе я» для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Марк Кондратюк Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

А ближе к финалу Илья Авербух представил Евгению Рябцеву, которой достались по-настоящему культовые произведения. Под проникновенные ноты «Там нет меня» тонко и чувственно катались Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а потом на льду появились Татьяна Тотьмянина и Максима Маринин — и Рябцева в дуэте с Русланом Ивакиным исполнила «Эхо любви».

Москвина провела мастер-класс для Авербуха

Очень милым и душевным получился выход между номерами выдающихся тренеров — Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Сначала Авербух пригласил Тамару Николаевну — она вышла на коньках и тут же устроила для Ильи забавную проверку. Ведь шоу — всё-таки юбилейное: в этом году хореографу и постановщику исполнилось 50 лет.

«А теперь покажи, как ведёшь партнёршу», — потребовала Москвина, и они сделали небольшой круг под аплодисменты зрителей.

Алексей Николаевич (естественно, тоже на коньках) появился после выступления Лизы Туктамышевой. Он поблагодарил Императрицу за такое долгое сотрудничество, а потом нашёл тёплые слова для Авербуха.

Костомарова встречали стоячими овациями

Однако главным событием ледового вечера стало появление на льду Романа Костомарова вместе с супругой, Оксаной Домниной. Оксана и Роман уже выступали в Петербурге с показательным номером на «Русском вызове», но именно в контексте шоу Авербуха — впервые.

Выход Романа на лёд был тщательно срежиссирован. Алексей Ягудин остался на льду после своего выступления и взял в руки письмо — и отдал его появившейся под софитами Оксане Домниной. Та начала читать трогающие душу строки, как бы написанные её мужем.

«Твоё имя, твоя любовь помогли мне выжить в это ужасное время. Да, я многое потерял, и это ужасно больно. Очень больно».

Зал поднялся в едином порыве, когда Роман Костомаров вышел на лёд. И аплодисменты не стихали до самого конца. Номер не был долгим, но, без сомнения, получился самым трогательным и самым важным.

Он перекликался с заключительным выходом всех фигуристов, который был скорректирован с учётом тематики. Участники шоу совместно выступили под песню «Жить» — ту, клип на которую как раз используется Первым каналом в дни общенациональных трауров.

Изменение программы, а не полная отмена мероприятия, получилось очень кстати. И вышло не драматично-надрывно, а наоборот — тепло и душевно. А именно теплота и душевность нужны нам в это трудное время.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше