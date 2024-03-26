Ягудин — об участии в шоу: мы не можем сегодня, спустя короткое время, кататься и плясать

Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался о смене стилистики номеров в ледовом гала-шоу хореографа и продюсера Ильи Авербуха, которое проходит сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. По мнению фигуриста, в связи с недавними трагическими событиями в Москве показывать номера на веселую тематику сейчас невозможно.

«Поменялась общая конценция. У меня поменялся номер из первого отделения — он был веселый с небольшим юмором. Отталкиваясь от всех событий, теперь более проникновенные и жизненные номера, которые заставляют призадуматься обо всем на свете. Сегодняшний вечер — день памяти. Всегда Илья пытался разбавлять грустные номера веселыми, но сейчас не очень весело. Но на практике драма всегла вызывает больше чувств. Мы не можем сегодня, спустя короткое количество времени, кататься и плясать», — приводит слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.