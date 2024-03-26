Авербух — о шоу в Санкт-Петербурге: слова «Вместе и навсегда» стали звучать по-другому

Олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне известный хореограф-постановщик Илья Авербух перед ледовым шоу, которое пройдёт сегодня, 26 марта в Санкт-Петербурге, рассказал о том, как недавние трагические события в Москве повлияли на тематику номеров и общий посыл мероприятия.

«Очень сложно в эти дни, ни одного человека не оставила равнодушным та трагедия, которая произошла. Программа, которую мы кардинально изменили — это не юбилей, который заранее задумывался — это шоу, в котором слова «Вместе и навсегда» стали звучать по-другому. Стало больше лирических и драматических номеров, номеров-разговоров. Номер Алексея Ягудина с турнира «Русский вызов», где он читал стихи, прозвучит по-особому.

Конечно, шоу начнётся с минуты молчания, выйдут на лёд все участники, будет минута памяти, минута силы. В том, что мы выходим, не прячемся, не идем на поводу у страха — мы вселяем друг в друга уверенность и силу.

Шоу в Чебоксарах, Сарове и Саранске перенесены, они состоятся в апреле, а сейчас мы покажем свою силу», — приводит слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.