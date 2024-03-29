Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона

Насте и Саше не было равных на всех стартах, но Стеллато-Дудек и Дешам поразили болельщиков на домашнем ЧМ.

Парное катание переживает новый расцвет! Колоссальная конкуренция развернулась внутри России, непредсказуемые результаты турниров за рубежом. «Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона, на очереди – выбор лучшей спортивной пары.

Катком по российским стартам прошлись Анастасия Мишина и Александр Галлямов, однако и другим нашим парам было чем удивить. Сенсацией мирового сезона стали канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, которые завоевали сразу два титула, включая титул чемпионов мира, а партнёрше, между прочим, через несколько месяцев будет уже 41 год.

Вы можете поддержать свой любимый дуэт из списка, можете выбрать любимую пару из нашей сборной и любимую зарубежную, а можете проголосовать за всех и сразу! Выбор – за вами.

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Рейтинг: лучшая спортивная пара сезона-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 1 место Анастасия Мишина и Александр Галлямов Результаты в сезоне: чемпионы России — 2024, победители Всероссийской Спартакиады сильнейших, победители этапов Гран-при России в Омске и Казани, победители Кубка Первого канала в составе команды Анны Щербаковой. Минимум срывов и золото, золото, золото – таким получился прошедший сезон для Анастасии и Александра. Ни на одном старте пара не давала себе спуску, а также регулярно появлялась в медиапространстве. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 2 место Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Результаты в сезоне: серебряные призёры чемпионата России, серебряные призёры Всероссийской Спартакиады сильнейших, победители командного турнира чемпионата России по прыжкам. Сезон стал для Александры и Дмитрия трансформационным, первым в новом штабе и новом городе. Не на всех турнирах получилось показать себя во всей красе, на двух главных стартах Бойкова и Козловский остались с серебром. Но, например, успешно провели командник на ЧР по прыжкам, а также не отказались от работы над четверным выбросом. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 3 место Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Результаты в сезоне: победители личного турнира на чемпионате России по прыжкам, победители Кубка Первого канала в составе команды Анны Щербаковой, серебряные и бронзовые призёры этапов Гран-при России. Сезон у пары получился турбулентным: были и крупные неудачи, и яркие успехи. Блестяще Елизавета и Артём проявили себя на турнирах нового формата: выиграли первый парный турнир в истории ЧР по прыжкам и произвольную программу на Кубке Первого канала, внеся вклад в победу команды Анны Щербаковой. Фото: «Чемпионат» 4 место Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков Результаты в сезоне: бронзовые призёры чемпионата России, победители чемпионата России по прыжкам в составе команды Дмитрия Козловского, серебряные призёры этапа Гран-при России. На третье место в сборной сейчас претендуют четыре равные пары, и именно у Екатерины и Матвея получилось войти в тройку на главном старте сезона. Ещё один успех случился в команде на ЧР по прыжкам. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 5 место Рику Миура и Рюити Кихара Результаты в сезоне: серебряные призеры чемпионата мира, серебряные призёры чемпионата четырех континентов Рику и Рюити пропустили почти весь сезон – из-за проблем со здоровьем у партнёра вылетела вся первая половина, а во второй случилось всего два старта. И на ЧЧК, и на ЧМ победить не удалось, но японцы вновь продемонстрировали высокий уровень катания и показали, что их ещё рано списывать со счетов. Фото: «Чемпионат» 6 место Юлия Артемьева и Алексей Брюханов Результаты в сезоне: бронзовые призёры Спартакиады сильнейших, двукратные бронзовые призёры этапов Гран-при России. Успешнее всего Артемьева и Брюханов проявили себя в Магнитогорске, завоевав бронзу второго главного старта сезона. По ходу сезона от элементов ультра-си пара не отказывалась и двигала спорт вперёд – дважды за соревновательный год Юлия и Алексей исполняли четверную подкрутку с плюсовым GOE. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 7 место Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин Результаты в сезоне: победители финала Гран-при, бронзовые призёры чемпионата мира, двукратные победители этапов Гран-при. Первый совместный сезон провели немецкие фигуристы и уже добились колоссального успеха. На четвертый старт пришлось их выступление в финале Гран-при, где они завоевали золото! Неудачным для пары получился только чемпионат Европы, а все остальные старты Минерва и Никита провели на очень высоком уровне. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 8 место Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам Результаты в сезоне: чемпионы мира, победители чемпионата четырёх континентов, бронзовые призёры финала Гран-при. Выиграть домашний чемпионат мира в 40 лет – уникальная история от Динны Стеллато-Дудек! Но сезон у них с Максимом Дешамом получился успешным не только поэтому: в копилке теперь есть золото ЧЧК и бронза финала Гран-при. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 9 место Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Результаты в сезоне: двукратные серебряные призёры этапов Гран-при России. В этом сезоне Наталья и Илья представили две яркие программы от Ильи Авербуха, но на двух главных стартах им не хватило совсем немного, чтобы подняться на пьедестал. Зато в актив можно записать две серебряные медали этапов Гран-при и дебют на Кубке Первого канала. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 10 место Анастасия Метëлкина и Лука Берулава Результаты в сезоне: победители финала Гран-при среди юниоров, чемпионы мира среди юниоров, серебряные призёры чемпионата Европы. Полное доминирование на юниорских соревнованиях и яркие вспышки на главных стартах по взрослым – а это всего лишь первый совместный сезон Насти и Луки. Грузинские фигуристы вполне могли становиться чемпионами Европы, но пока остановились на серебре. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 11 место Сара Конти и Никколо Мачи Результаты в сезоне: двукратные серебряные призёры этапов Гран-при, серебряные призёры финала Гран-при. Непростой сезон получился у чемпионов Европы — 2023 из Италии, однако как минимум одну крупную медаль Сара и Никколо завоевали – это серебро финала Гран–при, за сезон до этого пара ограничилась бронзой. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images 12 место Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе Результаты в сезоне: чемпионы Европы, серебряные и бронзовые призеры этапов Гран-при. Сенсационную победу на чемпионате Европы одержали эти итальянские фигуристы, поэтому нельзя было не включить их в наш рейтинг. Маттео Гуаризе шёл к этой медали многие годы вместе с Николь Делла Моникой и завоевал её в 35 лет, уже с новой партнёршей — Лукрецией Беккари.

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