«Пару раз себя немножко поддушил». Как создавался «Спартак» Гуменника в цепях

«Спартак» в Петербурге принимают хорошо только в том случае, если это не футбольная команда, а балет. Или, например, ледовая программа на музыку из балета – эту классику фигуристы берут достаточно часто.

С произвольной программой «Спартак» Пётр Гуменник прошёл свой первый взрослый олимпийский сезон, стал пятым на чемпионате России, а на Кубке Первого канала именно с этой постановкой впервые попробовал собрать четыре четверных на соревнованиях.

Спустя два года зрители вновь увидели «Спартака» в его интерпретации, но уже в шоу-версии. Музыка Арама Хачатуряна прозвучала на шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, а к хореографии добавили художественный свет, огонь и металлическую цепь.

О возвращении программы рассказал хореограф Николай Морошкин: он ставил программу в 2021 году, ему же и пришла идея, что можно вернуть и переработать «Спартака»:

«Я вскользь предложил, помнил, что у Петра была такая программа. Когда её ставили, мы немножко опередили события, потому что только сейчас он созрел и может в полной мере всё показать. Был запрос и от фанатов Петра, они хотели ещё раз посмотреть «Спартака». Мы хотим показывать на льду части нашей культуры, это была хорошая идея, Илья Авербух её одобрил, и мы с удовольствием её реализовали».

Реквизит в виде цепи появился тоже по предложению хореографа: «Цепь предложил я, вдохновились мы Сергеем Полуниным и его исполнением «Спартака», там была часть с цепями, и мы решили сделать свою версию. Пётр нашел её на каком-то маркетплейсе и принёс. С такими инструментами творческие импульсы усиливаются».

Сергей Полунин исполняет партию в балете «Спартак» Фото: кадр из видео

Цепь, с которой катался Гуменник, не муляж, так что пришлось какое-то время потратить на адаптацию: «Настоящая тяжёлая цепь. Я первым начал с ней упражняться и пару раз себя немножко поддушил. Когда пытались её разматывать-перематывать, она как-то пару раз продавила, следы остались».

С новым атрибутом добавились и новые фишки, например, колесо без рук и прыжки с цепью в руках. «Это вообще было здорово. Он умеет правильно группироваться, просто нужно чуть больше концентрации. У него хорошо получается, думаю, если будем дополнять номер, ещё пару прыжков добавим», – отметил Морошкин. Избавление же от цепи в середине программы родилось от известного фокуса с галстуком (или шарфом), о котором фигурист вспомнил на тренировке.

Пётр Гуменник работает над программой на тренировке

Пока обновленного «Спартака» смогли увидеть только в Петербурге, а в туре Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» сделали выбор в пользу двух других программ – «Портрет Дориана Грея» и «Русский авангард».

Морошкин отметил, что брать такую необычную идею для «Русского вызова» было не страшно, и они с Петром не боялись того, что их могут не понять. «Лично я и, насколько я знаю, Пётр тоже – мы не думаем о том, поймут нас или нет, мы стараемся всеми силами донести свою мысль. Что-то совершенно простое мы не хотим транслировать. Зная глобальность Петра, его мысли, его ум, мы не хотим скатываться в то, чтобы давать зрителю простую картинку. Мы находим отклик, находим своего зрителя, привлекаем новых людей из сферы искусства», – рассказал хореограф.

О соревновательных программах на следующий сезон речи пока не идёт, нужно выдохнуть после сезона прошедшего. «Пока не хочется об этом думать, хочется дать отдохнуть. Контрольные прокаты ещё не скоро, форсировать не будем, да и с Петром ещё пока не общались об этом. У него сейчас тур, обсудим после этого, когда он отдохнёт», – отметил хореограф.