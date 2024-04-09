Трусова открыла юным талантам секрет фирменного элемента! Мастер-класс фигуристки в Питере

Узнать секреты спортивного мастерства и тренерского дела – такую уникальную возможность получат юные фигуристы и их наставники со всей страны! Перед шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» практически в каждом городе тура проводятся мастер-классы со звёздными фигуристами и тренерами.

В Петербурге организатором мероприятия выступила школа «Невский Лёд». Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков проводили мастер-классы для тренеров, а Александра Трусова – для подрастающего поколения фигуристов.

Каждой из двух групп Саша уделила по часу. Началось всё с классической раскатки, где серебряный призёр Олимпийских игр показала юным спортсменкам несколько интересных упражнений. Любопытно, что среди занимающихся не было ни одного мальчика – чисто женский состав.

Не обошлось без звёздных гостей – на мастер-класс заглядывал Алексей Мишин: на тренировочной арене «Юбилейного» занимается его группа. Также на занятия приходили посмотреть Александра Бойкова и Алина Загитова.

Алексей Мишин на мастер-классе Александры Трусовой Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Родители фигуристок наблюдали за происходящим с трибуны, кто-то принёс чемпионке цветы и подарки. На льду же активно кипела работа – от простых упражнений на шаги Трусова перешла к прыжкам, спортсменки потихоньку собирали риттбергер, сальхов, аксель и каскады с ойлером.

В заключение занятия Саша продемонстрировала свой фирменный элемент – кантилевер, который все захотели повторить. Тем, кто ещё пока только хочет освоить эту эффектную спираль, Трусова подсказала несколько технических секретов.

Участница мастер-класса Александры Трусовой Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

По итогам мастер-класса лучших участников Саша наградила фирменными футболками из своей мерч-коллекции. Юные участницы остались в восторге – позаниматься под руководством любимой фигуристки, да ещё и получить от неё подарок! Очень мощная мотивация для тех, кто ещё только начинает свой путь в фигурном катании, не правда ли?