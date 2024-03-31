Розовая пантера и Трусова — рок-звезда. Чем удивляют на шоу Тутберидзе в этом году?

Самый масштабный ледовый тур этой весны стартовал – шоу «Чемпионы на льду» отгремело премьерами в Челябинске. Ещё совсем недавно фигуристы выясняли на арене «Трактор», кто достоин золота чемпионата России, а уже в разгаре межсезонье с чередой ледовых шоу.

Тур команды Тутберидзе пройдёт как минимум без двух больших звёзд группы: Анна Щербакова была только-только прооперирована, а Камила Валиева пока ещё не возвращалась к выступлениям после оглашения вердикта CAS. Но благодаря приглашённым звездам и ярким юниорам удалось собрать крепкий состав.

Две ярких премьеры от Александры Трусовой, номер-перформанс от Аделии Петросян, Александра Бойкова в роли Розовой пантеры – в «Чемпионах на льду» есть необычные номера, которые хочется увидеть вживую.

В первом отделении Саша Трусова превратилась в настоящую рок-звезду и отожгла под песню AC/DC – Thunderstruck. Рок на льду Саше идёт, это было понятно ещё по последней части олимпийской «Круэллы», а здесь фигуристка пошла дальше. На три минуты ледовая арена превратилась фактически в концертную площадку. Задача поставлена нелёгкая, выдержать такой быстрый темп музыки на протяжении трёх минут непросто. Для номера пошили чёрный облегающий костюм с красными вставками, похожими на языки пламени, а в качестве ярких акцентов, например, есть колесо и модные в этом сезоне взаимодействия с бортом.

Во втором отделении Саша продемонстрировала новый номер под хит певицы МакSим «Отпускаю». С лиричными образами Трусова справляется не хуже, чем с чем-то ярким и стремительным. В обеих постановках Саша легко справилась с тройным лутцем.

Аделия Петросян вспомнила короткую прошедшего сезона под Майкла Джексона, а во втором показала перформанс под композицию Mad world. Поверх чёрного платья на фигуристке прикреплены красные ленты с различными словами – к примеру, на спине видны «слабость» и «ужас». В начале номера Аделия снимает одну из лент, этим же и заканчивается постановка, избавлением от ещё одного понятия.

У Алины Загитовой – два проверенных номера, но одну из постановок российская публика увидит впервые. «Дом летающих кинжалов» был поставлен специально для шоу в Китае, а теперь эту программу смогут увидеть и наши зрители. Многие болельщики отмечают форму фигуристки и легчайший тройной флип, а кто-то всерьёз предполагает, что Загитовой можно было бы возобновить спортивную карьеру.

Прокатами из Челябинска Алина поделилась в своём канале:

Пары группы Тутберидзе тоже порадовали поклонников премьерами. Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали постановку под песню «Секунду назад» группы «Ночные снайперы». Любопытно, что под этот трек когда-то каталась хорошая подруга Жени Елизавета Туктамышева.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский решили поэкспериментировать с чем-то ярким: во втором отделении Саша превратилась в Розовую пантеру из знаменитого мультфильма, а Дима стал инспектором Клузо и в начале номера успел посидеть на трибуне среди зрителей.

Жаль, что пока не удалось посмотреть на Андрея Мозалёва в хореографии Даниила Глейхенгауза: в Челябинске фигурист вспомнил показательный под песню группы «Три дня дождя», который он катал ещё год назад во время «Чемпионов на льду». К старому обратился и Морис Квителашвили, вспомнивший свою легендарную «Маску» из 2022-го.

По два номера в шоу у Трусовой, Загитовой, Петросян, Туктамышевой, Гуменника, Бойковой/Козловского и Тарасовой/Морозова, у остальных спортсменов – по одному выходу за вечер. В финале шоу на лёд вышла сама Этери Тутберидзе.

Не исключено, что программа тура будет меняться, как это было и раньше. Как минимум в Москве и Петербурге ожидается расширение заявки, можно будет увидеть кого-то ещё. Челябинск – только первая из 12 остановок «Чемпионов на льду». В первом блоке городов значатся ещё Новосибирск и Барнаул.

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