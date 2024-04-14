«Куда они поплыли? Не видно нифига!» Как Косторная с Куницей круто отдохнули в Египте

Алёна Косторная и Георгий Куница провели улётные каникулы в жарком Египте. Спортивной паре давно необходима была передышка, ведь с момента свадьбы в августе прошлого года они толком не отдыхали. Влюблённые вернулись на каток через день после обмена клятвами верности, а вскоре и вовсе закружились в соревновательном ритме. Кроме того, они активно катались в ледовых шоу и выступали в роли наставников юных фигуристов.

От трудоголизма Алёна не отказалась даже после операции на плече, которую ей провели в феврале: покинула больницу по собственному желанию на другой день и вместе с мужем занялась мастер-классами. Личные тренировки фигуристка возобновила в рекордные сроки: спустя три недели вышла на лёд и встала на пуанты в балетном классе.

Ещё бы немного, и Алёну с Гошей впору было бы отправить на отдых в принудительном порядке.

Однако в начале апреля молодые наконец-то устроили себе перерыв и поехали в заслуженный отпуск. Получился настоящий медовый месяц! В мини-формате и с приличной отсрочкой. Зато очень яркий, весёлый и позитивный!

Совместили отдых с тренировками

Египет в качестве направления Алёна и Гоша выбрали неслучайно. Посетить страну пирамид они хотели ещё прошлой весной, но тогда не сложилось, и пришлось заменить заморский курорт на отечественный Сочи. Сейчас же их планам ничто не помешало, и они рука об руку встретили жаркое североафриканское солнце. Правда, прежде чем окунуться в атмосферу релакса, фигуристы преодолели испытание утомительным перелётом.

Гоша записал из аэропорта «кружочек» для «Телеграма» в три часа утра по московскому времени. Хотел порадовать подписчиков и улыбкой жены, но сонная Алёна наотрез отказалась сниматься. «Нет, я не получусь сейчас», — заметила девушка и вышла из кадра. После прибытия в пункт назначения она быстро взбодрилась и уже сама счастливо сообщила в соцсетях, что они прилетели в Египет.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Шарм-эль-Шейх встретил их чистым голубым небом, колоритным пейзажем и ласковым морем. В гостиничном номере персонал скрутил для них на кровати милое сердечко из полотенец, украсив его лепестками роз.

Первый ужин на свежем воздухе спортсменам немного подпортили наглые местные воробьи: один из пернатых бесстрашно атаковал кушанья на столике, протанцевав лапками по чаше с хлебными корочками. Атаковали, но вежливо знаменитую пару и отдыхающие в том же отеле поклонники, которые желали сделать с ними заветное общее фото.

Все эти мелочи лишь подняли настроение Алёне и Гоше. Они с удовольствием снимали забавные фото и видео для соцсетей, рассказывая о своих приключениях в Египте. Алёна, разумеется, поделилась и шикарными кадрами в купальниках. Точёная фигура чемпионки Европы привела подписчиков в бурный восторг!

Гоша тоже продемонстрировал крепкие мышцы, представ перед камерой в розовых плавках. А ещё выполнил эффектный трюк, прыгнув в бассейн через голову любимой.

Георгий Куница Фото: Из личного архива Георгия Куницы

Несмотря на отпуск, фигуристы много тренировались. В тренажёрном зале Гоша тягал железо, а Алёна крутила фуэте на пуантах и оттачивала всевозможные па, используя в качестве станка гриф от штанги. Парные элементы ребята отрабатывали на зелёной лужайке, называя исполнение подкруток и поддержек активным отдыхом.

Покорение пустыни, дайвинг в водах четырёх стран

Один из дней каникул спортсмены посвятили экскурсии в пустыне. Гоша постарался сделать там прыжок на песке, но, пока вращался в воздухе, потерял солнцезащитные очки. Они слетели с него на огромной скорости и, судя по видео, преодолели немалое расстояние!

Сафари на джипе по песчаным барханам показалось Алёне круче всяких американских горок. Машину так сильно трясло, что любование величественными видами за окном обернулось чистым экстримом! У Гоши особый энтузиазм вызвала прогулка верхом на верблюдах. Медленный поход на спине «горбатого» ненадолго разлучил его с ненаглядной супругой, но он заботливо присматривал за ней, беспокоясь, как бы её не украли.

Увлекательное изучение пустыни не обошлось без променада по каньону и крутой фотосессии. Алёна в стильном нежно-фиолетовом костюме великолепно украсила бескрайние просторы под раскалённым солнцем!

Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Экскурсия включала также погружение с аквалангом, которое очень понравилось Гоше. Алёна исследовать подводный мир не стала, но внимательно наблюдала за процессом и фиксировала происходящее на камеру. Потеряв из вида мужа, она не на шутку распереживалась: «Куда они поплыли? Не видно нифига!» Но затем разглядела его силуэт под водой и с облегчением выдохнула.

Интересно, что занятия дайвингом проходили в нейтральных водах сразу четырёх стран: Египта, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. Таким образом, можно сказать, что Алёна и Гоша побывали в них всех одновременно!

Отпуск фигуристов продлился в итоге 10 насыщенных дней. Они отлично перезагрузились и обзавелись роскошным загаром. Вернулись в Москву полные классных воспоминаний и с тележкой позитивных эмоций. И, конечно, привезли необычные местные сувениры: фигурки бога плодородия, урожая и покровителя странствующих караванов Мина будут регулярно напоминать молодой семье об их ярких каникулах в Египте.