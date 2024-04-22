«Хотелось чего-то грандиозного». Российский фигурист устроил необычную гендер-пати!

Александр Энберт вместе с женой Алесей ждут второго ребенка. Супруги думали, что у них будет сын, но что в итоге?

В семье Александра Энберта ожидается пополнение! Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане вместе со своей женой Алесей готовятся к рождению второго ребенка. Узнать пол малыша супруги решили в очень красивой и торжественной обстановке — возле колеса обозрения. Александр и Алеся хотели устроить что-то грандиозное: они перебрали много необычных идей, но в итоге остановились на локации на ВДНХ.

«Мы долго думали. Когда у нас была Кристабель, мы делали гендер-пати с шариком, и это было прикольно: он быстро лопается, ты быстро узнаешь. Но сейчас хотелось чего-то другого. Было много разных идей, а потом Алеся узнала о колесе», — рассказал Александр Энберт «Чемпионату».

«Я знала, что есть такая возможность, моя знакомая делала гендер-пати на колесе. До этого мы думали сделать на Останкинской телебашне», — добавила Алеся Энберт.

«Хотелось чего-то грандиозного, остановились на колесе», — сказал Александр.

«Были идеи, чтобы самолет пролетал и распылял краску, но туда ехать очень далеко — два с половиной часа. Нам же хотелось пригласить гостей, разделить этот момент с ними, отпраздновать, а не тратить столько времени на дорогу, весь запал бы уже пропал. Поэтому мы решили устроить на колесе обозрения», — рассказала Алеся.

Александр и Алеся Энберт Фото: Из личного архива Александра Энберта

Разделить особенный момент Энберты позвали родных и друзей. Были среди приглашенных и фигуристы: Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Алёна Косторная, Георгий Куница и Лина Фёдорова пришли с подарками. Перед главным моментом вечера Александр поблагодарил гостей и сказал трогательную речь.

«Друзья, спасибо, что вы здесь, несмотря на штормовое предупреждение. Нам очень приятно с Лесей, что вы приехали разделить с нами эти эмоции, они действительно очень сильные. Мы сейчас волнуемся, но любой исход будет классный, мы обрадуемся любому исходу, однако почему-то сейчас волнуемся. Спасибо, что вы с нами сегодня, для нас это очень важно. Это небольшое мероприятие, буквально на пять минут, но это такие важные пять минут! Вы с нами, спасибо всем!» — сказал Александр.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: t.me/AlionaKostornaiaTG

Перед началом вечеринки приглашенных ждал небольшой интерактив. Гости выбирали соски розового или голубого цвета — большинство оказалось на стороне мальчика! Потом они разделились на команды, чтобы принять участие в конкурсе: кто быстрее оденет куклу в розовую или голубую одежду, тот и победил. И тут тоже удача оказалась на стороне мальчика. Сами родители тоже ожидали, что будет сын.

«Мне почему-то кажется, что будет мальчик», — рассказал Александр «Чемпионату».

«В этом мы солидарны. В прошлый раз мы были абсолютно солидарны насчёт девочки, было внутреннее ощущение, абсолютно ничем не обоснованное. Не могу сказать, что моя нынешняя беременность чем-то отличается от предыдущей, но почему-то есть ощущение, что будет мальчик», — добавила Алеся.

И как же оказалось на самом деле? Момент истины наступил, когда загорелось колесо обозрения. Сначала оно мигало разными цветами, в то время как звучала трогательная речь ребенка:

«Привет, мамочка, привет, папочка, вы меня ждёте? Уже скоро увидимся. Сейчас я живу в очень удобной квартире под названием мамин живот, каждый вечер меня греют и обнимают папины руки. Я знаю, что вы меня уже очень ждёте, а я вас уже очень люблю. Совсем скоро я вас увижу, смогу обнять и поцеловать. Ваша дочка».

Супруги были удивлены, но при этом очень рады, что у них снова будет девочка. Они шутили, что это всё проделки Кристабель — она очень хотела сестренку.

«Так рады, что у нас будет ещё одна принцесса», — написали Александр и Алеся в соцсетях.

Как же классно наблюдать за тем, какие красивые и счастливые семьи складываются у наших фигуристов!