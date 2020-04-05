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«Счастье есть». Сотникова выложила фото с шоколадным загаром

«Счастье есть». Сотникова выложила фото с шоколадным загаром
Фигурное катание 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова поделилась фотографией, сделанной во время гастролей с шоу «Руслан и Людмила», состоявшихся летом 2019 года. Фигуристка без макияжа расположилась на борту яхты. Топ Сотниковой повторяет цвет её загара. Аделина снабдила фото тегом #счастьеесть.

Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
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