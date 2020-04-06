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Фигурист Траньков назвал свои любимые книги

Фигурист Траньков назвал свои любимые книги
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков на своей странице в «Инстаграме» рассказал, какие книги любит читать.

«Что же я люблю читать? Читать могу всё, ну или почти всё. Последнее, что прочитал, – это книга профессора Мишина «О чём молчит лёд», эту книгу мне подарил и подписал сам автор. Сейчас читаю «Академик Ландау. Как мы жили», это уже Марина Зуева дала.

Вообще, мне сложно смотреть многие фильмы и сериалы, потому что я уже читал, а когда читаешь, представляешь себе всё иначе, и зачастую любимые моменты просто исчезают во время переработки сценария. «Властелин колец», «Игра престолов», «Декстер», «Ведьмак», «Штамм». Но есть и крутые экранизации! Например «Пролетая над гнездом кукушки» или «Бойцовский клуб». Фильмы и книги разные абсолютно, но в обоих случаях в моём топе.

Вообще, люблю очень Паланика. Из наших — Иванова и Гришковца. Люблю биографии, например «Open» Агасси, «Мальчики в лодке», это из спортивных, из балетных — Нуриев, Нижинский, ещё очень интересная о Дягилеве «Русские сезоны. Навсегда». На английском мало, но Дик Баттон и “My Sergey” Кати Гордеевой очень хороши, причём последняя в русском переводе – это меньше трети от оригинала. Ещё? «Шлюпка», Роган. Из классики Сэлинджер. Мистика тоже. Стивен Кинг, Кодзи Судзуки. Кстати, про «Террор» Симмонса забыл, сериал, говорят, неплох, но я читал. Следующий на очереди Лимонов», – написал Траньков.

Посмотреть фотографию можно на странице Максима Транькова в «Инстаграме».

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