Плющенко представил свою версию челленджа с переодеванием

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко вновь принял участие в челлендже с переодеванием. Олимпийский чемпион опубликовал новый видеоролик в своём «инстаграме».
Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. Но Плющенко немного изменил процесс. Так, в ролике в одежду Плющенко переоделись его сын и супруга, продюсер Яна Рудковская.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Плющенко, Рудковская и их сын уже принимали участие в этом челлендже. Тогда семейная пара поменялась одеждой.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
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