Татьяна Волосожар с дочерью показали вечерние наряды из подушек

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катаниию Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре с Максимом Траньковым, вместе с дочерью Анжеликой приняла участие в так называемом подушечном челлендже (pillow challenge), запущенном в социальных сетях. Татьяна и Анжелика надели импровизированные платья из подушек, подвязанных поясом.

«Немного с опозданием, но мы решили поучаствовать в #pillowchallenge. Встречайте новую коллекцию вечерних нарядов», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

В подушечном челлендже приняли участие фигуристки Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева, гимнастка Дарья Спиридонова и фигурист Алексей Ягудин.

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