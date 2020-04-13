«На свидание на кухне». Гимнастка Спиридонова примерила платье-подушку, Губерниев оценил
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил фотографию гимнастки Дарьи Спиридоновой в платье-подушке. Спортсменка поделилась фотографиями забавных домашних нарядов на своей странице в «Инстаграме».
«Собираюсь на свидание с мужем на кухню, кушать бургеры. Помогите выбрать наряд, первый или второй?» — написала Спиридонова.
«Оба норм», — прокомментировал Губерниев.
Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Спиридоновой в
Спиридонова – супруга трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, который ведёт популярный канал в YouTube.
Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.
Гимнастка Спиридонова сыграла несколько ролей в забавном ролике о карантине
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