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«На свидание на кухне». Гимнастка Спиридонова примерила платье-подушку, Губерниев оценил

«На свидание на кухне». Гимнастка Спиридонова примерила платье-подушку, Губерниев оценил
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил фотографию гимнастки Дарьи Спиридоновой в платье-подушке. Спортсменка поделилась фотографиями забавных домашних нарядов на своей странице в «Инстаграме».

«Собираюсь на свидание с мужем на кухню, кушать бургеры. Помогите выбрать наряд, первый или второй?» — написала Спиридонова.

«Оба норм», — прокомментировал Губерниев.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Спиридоновой в

Спиридонова – супруга трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, который ведёт популярный канал в YouTube.

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.

Гимнастка Спиридонова сыграла несколько ролей в забавном ролике о карантине
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