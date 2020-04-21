Бетина Попова: во время самоизоляции можно покушать и ещё раз покушать

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала, чем занимается во время самоизоляции.



«Мы каждый день занимаемся спортом, бегаем по 40 минут. «Закачиваю» все свои старые травмы, которых накопилось прилично за многие годы фигурного катания.



Наконец можно почитать книжки, посмотреть крутые фильмы, можно покушать и еще раз покушать.



В новом сезоне буду ставить программы, так что частичку меня вы увидите на соревнованиях в других людях», – заявила Попова во время прямого эфира в "Инстаграме".

Напомним, сезон фигурного катания был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Чемпионат мира в Монреале был официально отменён.