37-летний Меньшов: набрал на карантине такую форму, что могу возвращаться в спорт
Российский тренер по фигурному катанию Константин Меньшов заявил, что набрал физическую форму, которой достаточно даже для возвращения в профессиональный спорт.
«Набрал такую форму, что могу, наверное, возвращаться в спорт: сам показываю детям все упражнения. Всё на себе испробовал и набрал полноценную физическую форму.
В последнее время не прыгал тройной аксель, но, учитывая, что в последнее время усиленно занимаюсь, у меня всё очень хорошо в этом плане. Энергии много», — цитирует Меньшова «Р-Спорт».
Меньшов — чемпион России — 2011, бронзовый медалист чемпионата Европы — 2014. Профессиональную карьеру Константин Меньшов завершил в 2016 году, после чего сконцентрировался на тренерской работе.
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