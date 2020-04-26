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37-летний Меньшов: набрал на карантине такую форму, что могу возвращаться в спорт

37-летний Меньшов: набрал на карантине такую форму, что могу возвращаться в спорт
Фигурное катание 0

Российский тренер по фигурному катанию Константин Меньшов заявил, что набрал физическую форму, которой достаточно даже для возвращения в профессиональный спорт.

«Набрал такую форму, что могу, наверное, возвращаться в спорт: сам показываю детям все упражнения. Всё на себе испробовал и набрал полноценную физическую форму.

В последнее время не прыгал тройной аксель, но, учитывая, что в последнее время усиленно занимаюсь, у меня всё очень хорошо в этом плане. Энергии много», — цитирует Меньшова «Р-Спорт».

Меньшов — чемпион России — 2011, бронзовый медалист чемпионата Европы — 2014. Профессиональную карьеру Константин Меньшов завершил в 2016 году, после чего сконцентрировался на тренерской работе.

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