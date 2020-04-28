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Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для итальянского Vogue

Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для ит
Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для итальянского Vogue
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» снимок из фотосессии для итальянского Vogue. Вместе с Ильиных в фотосессии участвовал её муж, артист балета Сергей Полунин.

Посмотреть фото можно на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.

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