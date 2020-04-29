Итальянский портал включил Даниеляна в список пяти лучших фигуристов в возрасте до 21 года

Итальянский портал OA Sport составил собственный рейтинг лучших фигуристов мира в возрасте до 21 года. В список вошёл российский фигурист Артур Даниелян.
Первые места заняли японцы Юма Кагиама и Сюн Сато. На третью строчку авторы рейтинга поместили корейца Чха Чжух Хвана. Даниелян в итоге занял пятое место.
16-летний уроженец Волгограда Даниелян неожиданно занял второе место на чемпионате Европы в Граце (Австрия). В итоге спортсмен был включён в состав сборной России на чемпионат мира, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.
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